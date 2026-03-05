Stawiają na drony. Pentagon realizuje program Drone Dominance za 1,1 mld USD

• Jak wojna rosyjsko-ukraińska zmieniła podejście USA do produkcji dronów?

W Pentagonie wzięto lekcję z doświadczeń wojny rosyjsko-ukraińskiej

Wojny przez wielu wojskowych zwanej „dronową”. Bezzałogowce, w tym szturmowe – jednorazowego użytku – ponad wszelką miarę potwierdziły swoją przydatność i skuteczność na współczesnym polu walki. Oprócz tych walorów mają jeszcze jeden, również znaczącej rangi: są tanie, oczywiście w postrzeganiu wojskowym. W Pentagonie planuje się, że wraz ze wzrostem produkcji cena jednostkowa będzie zniżkować z poziomu 5 tys. do 2,3 tys. USD. Dla porównania: standardowy pocisk odłamkowo-burzący kalibru 155 mm kosztuje 2,5 tys., ale euro. Po takiej cenie ma je kupować Ukraina.

Program Drone Dominance opiera się nie tylko na doświadczeniach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Do uczestnictwa (de facto w konkursie) Pentagon zaprosił dwie ukraińskie firmy (zarejestrowane w USA, bo oferta skierowana jest wyłącznie do takich przedsiębiorstw). W I fazie testowej (18-21 lutego) na poligonie w Fort Benning w stanie Georgia wojskowi operatorzy testowali i oceniali systemy zaproponowane przez producentów. Dwunastu zwycięzcom I fazy (Gauntlet) Pentagon przyzna kontrakty na prototypy o łącznej wartości ok. 150 mln USD. Dostawy mają zostać zrealizowane w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umów.

Ukraińscy producenci ubiegają się o zamówienia z Pentagonu

Jak już wspomniałem wśród ubiegających się o zamówienia z Pentagonu są dwie firmy z ukraińskim rodowodem: General Cherry Corp. oraz Ukrainian Defense Drone Tech Corp. Za wspomniane 150 mln USD zwycięzcy testów mają dostarczyć ok. 30 tys. sztuk dronów. Ukraińskie firmy mają duże doświadczenie w produkcji dronów. General Cherry oferuje m.in. drony FPV, w tym konstrukcje przechwytujące AIR Pro i Bullet oraz systemy naprowadzane światłowodowo.

Program Drone Dominance składa się z czterech faz. Zakłada szybkie wprowadzanie kolejnych partii sprzętu do produkcji i służby. Wraz z postępem programu liczba dostawców ma się zmniejszać, natomiast skala produkcji rosnąć. Ostatecznie w czwartej fazie – planowanej na lata 2027-2028 - wyłonionych ma zostać pięciu głównych producentów-dostawców. W II fazie zamawiający ma otrzymać 60 tys. sztuk BSP. W kolejnej – 100 tys., a w ostatniej – 150 tys. sztuk dronów-kamikadze. W I i II etapie dron ma kosztować 5 tys. dolarów, w fazie III – już 3 tys. USD, by w ostatniej osiągnąć poziom 2,3 tys. USD.

Biurokracja ograniczona do minimum, produkcja na maksymalnych obrotach

Pentagon zakłada, że do 2027 r. amerykańskie siły zbrojne będą dysponować setkami tysięcy dronów kamikadze, gotowych do użycia bojowego. Trzeba podkreślić, że „Dominacja Dronów” realizowana jest terminowo. Ten program jest częścią szerszej strategii zapowiedzianej w memorandum „Unleashing U.S. Military Drone Dominance”.

Dokument zakłada zwiększenie produkcji tanich bezzałogowców, uproszczenie procedur zakupowych oraz szybkie wyposażanie jednostek w nowe systemy. Przedstawił ją w lipcu 2025 r. sekretarz (wówczas jeszcze) obrony Pete Hegseth. Wtedy tenże nie ukrywał, że „podczas gdy nasi przeciwnicy wyprodukowali miliony tanich dronów, przed nimi tkwiliśmy w biurokratycznych gąszczach”.

O rządowe zamówienia ubiegali się/ubiegają się m.in.: Anno.Ai, Ascent AeroSystems, Auterion, DZYNE Technologies, Firestorm Labs, Griffon Aerospace, Kratos SRE, ModalAI, Performance Drone Works, Swarm Defense Technologies, Teal Drones oraz XTEND. Co ciekawe: nie ma wśród startujących takich gigantów, jak Boeing czy Lockheed Martin.

Niedawno Reuters podał, na podstawie źródeł związanych z Pentagonem, że w marcu na wyposażeniu United States Armed Forces było ok. 50 dużych, strategicznych (RQ-4 Global Hawk) i 2 tys. średnich (MQ-9 Reaper, Gray Eagle) BSP oraz „setki tysięcy małych taktycznych” dronów (RQ-11, Puma, Archer). W ostatnim przypadku w źródłach pada najczęściej liczba „100 tysięcy”.

Reasumując: poprzez program Drone Dominance USA chcą co najmniej dorównać Rosji i Chinom w masowej produkcji tanich dronów bojowych. Waszyngton przekonał się, że dominacja Stanów w zaawansowanych BSP nie wystarczy...