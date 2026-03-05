Nowa fabryka amunicji na Słowacji tuż przy polskiej granicy. Słowacja i Francja łączą siły

4 marca bieżącego roku, francuska firma Eurenco oraz ZVS Holding, spółka joint venture należąca do rządu Republiki Słowackiej i MSM Group z grupy CSG, podpisały porozumienie, które otwiera drogę do budowy nowego, strategicznego zakładu produkcyjnego. Celem tej inicjatywy jest produkcja modularnych ładunków miotających (Modular Artillery Charge Systems – MACS), niezbędnych do amunicji artyleryjskiej. Jest to kluczowy krok w długoterminowej strategii grupy CSG, która koncentruje się na rozwijaniu zdolności produkcyjnych dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Porozumienie zostało podpisane w obecności wicepremiera i ministra obrony Republiki Słowackiej, Roberta Kaliňáka, co podkreśla rangę i znaczenie tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa regionu.

Słowacja w centrum produkcji amunicji: Inwestycja warta miliony euro

Inwestycja w nową fabrykę na Słowacji jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską w Europie, szczególnie w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych. Robert Kaliňák podkreślił, że „już w 2024 r. wspólnie z MSM Group rozpoczęliśmy rewitalizację dawnego zakładu Chemko Strážske w celu ustanowienia zdolności do produkcji modularnych ładunków miotających do amunicji dużego kalibru”. Dodał również, że podpisanie obecnego porozumienia jest „ważnym krokiem w stronę wzmacniania krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz strategicznej samowystarczalności”. Wartość inwestycji szacowana jest na 300 mln euro, co ma przełożyć się na stworzenie setek miejsc pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. Docelowo, nowa fabryka ma przyczynić się do osiągnięcia rocznej produkcji przekraczającej milion sztuk amunicji wielkokalibrowej.

Od 2015 roku ZVS Holding jest w 50% własnością słowackiego państwowego przedsiębiorstwa DMD Group, a pozostałe 50% należy do MSM Group, będącej częścią grupy kapitałowej CSG. Spółki amunicyjne wchodzące w skład MSM Group i CSG są uznawane za liderów w Europie w produkcji amunicji wielkokalibrowej, specjalizując się w rozwoju, modernizacji i wydłużaniu cyklu życia amunicji. Z kolei Eurenco jest jednym z czołowych producentów materiałów energetycznych i podzespołów do amunicji na świecie, posiadającym największe zdolności produkcyjne w Europie w zakresie modularnych ładunków miotających.

Nowoczesne technologie i europejska suwerenność

Nowy zakład produkcyjny, należący do Eurenco i ZVS Holding, będzie zlokalizowany w Strážske, we wschodniej części Słowacji. Jego głównym celem będzie produkcja modularnych ładunków miotających, które są krytycznym komponentem nowoczesnej amunicji artyleryjskiej używanej przez siły zbrojne państw NATO. Obecnie dostępność tych ładunków stanowi jedno z głównych ograniczeń w zwiększaniu produkcji amunicji artyleryjskiej w Europie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w najbliższym czasie, a uruchomienie produkcji ma nastąpić w 2028 roku. Oczekuje się, że zakład będzie w stanie produkować kilkaset tysięcy modularnych ładunków miotających rocznie.

Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w grupie CSG, podkreślił, że „zawarcie tej kluczowej umowy, której realizacja przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa w regionie, następuje tuż po zakończeniu wspólnych rozmów wicepremierów i ministrów obrony Polski i Słowacji”. Zaznaczył również, że uruchomienie produkcji w ciągu dwóch lat otwiera możliwość sfinansowania zakupu tych ładunków z unijnego mechanizmu SAFE, co jest „konkretnym działaniem, które buduje łańcuchy dostaw pomiędzy państwami Unii Europejskiej”.

Jan Marinov, dyrektor dywizji CSG Defence Systems, dodał, że „ten projekt to ważny kamień milowy dla rozwoju europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie kluczowych komponentów amunicji artyleryjskiej”. Połączenie zaawansowania technologicznego Eurenco i siły przemysłowej grupy CSG umożliwi budowę nowoczesnego zakładu, który przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i zwiększenia zdolności Europy do reagowania na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa.

Wzmacnianie pozycji lidera i długoterminowa strategia

Projekt utworzenia nowego zakładu jest efektem wieloletniej, strategicznej współpracy między MSM Group i Eurenco w zakresie produkcji i dostaw materiałów energetycznych. Stanowi on istotny krok w kierunku wzmocnienia europejskiego przemysłu zbrojeniowego i zabezpieczenia łańcuchów dostaw. Jest to również jeden z elementów długoterminowej strategii grupy CSG, która zakłada posiadanie kontroli nad produkcją kluczowych komponentów. Tworząc nowy zakład, CSG umacnia swoją pozycję jako jednego z wiodących europejskich producentów amunicji i potwierdza zdolność do rozwijania złożonych i technologicznie zaawansowanych łańcuchów produkcyjnych w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego.

Thierry Francou, prezes firmy Eurenco, podsumował: „Zawiązanie spółki joint venture to nowy kamień milowy dla europejskiej suwerenności. Łącząc kompetencje Eurenco, CSG oraz ZVS Holding, budujemy nowoczesną i dynamiczną zdolność produkcyjną, która jest niezbędna do tego, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom dla bezpieczeństwa”. Podkreślił, że projekt ten umacnia pozycję Eurenco jako europejskiego lidera w dziedzinie materiałów energetycznych, materiałów pędnych, materiałów wybuchowych i modularnych ładunków miotających, przyczyniając się do stabilności i zwiększając odporność łańcuchów dostaw dla amunicji wielkokalibrowej w Europie.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG N.V. (“CSG”)