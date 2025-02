Słowacja wyraża zainteresowanie Piorunem i K2PL. Plany obejmują także wspólną produkcję kołowego transportera opancerzonego

24 lutego miała miejsce wizyta w Warszawie wicepremiera, ministra obrony Słowacji Roberta Kaliňáka, który spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem, by omówić kwestie dotyczące współpracy wojskowej oraz możliwości zacieśnienia współpracy przemysłowej i wojskowo-technicznej. W czasie spotkania obydwie strony podpisały list intencyjny dot. umocnienia współpracy w obszarze przemysłu zbrojeniowego. Porozumienie obejmuje cztery obszary, wśród których jest m.in. wspólne działanie w celu podnoszenia zdolności produkcji amunicji, szczególnie kalibru 155 mm.

Kosiniak-Kamysz poinformował na wspólnej konferencji prasowej, że porozumienie obejmuje cztery obszary. "Pierwsza sprawa to pozyskanie i zainteresowanie strony słowackiej przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi Piorun. To jest nasz produkt eksportowany, który sprawdził się na polu walki na Ukrainie; dziękuję za zainteresowanie strony słowackiej" - powiedział.

Drugi obszar - zaznaczył - "to wspólne działania w celu podnoszenia zdolności produkcji amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem amunicji 155 mm". "Tutaj Słowacja ma ogromne zdolności produkcyjne - jedne z największych na świecie, nie tylko w Europie" - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Przekazał, że trzeci obszar dotyczy wspólnej możliwości produkcji kołowego transportera opancerzonego na bazie Rosomaka z systemem wieżowym Turra 30 słowackiej produkcji. "Czyli połączenie działalności przemysłu polskiego i przemysłu słowackiego oraz sprzedaż takiego kołowego transportera opancerzonego na rynki państw trzecich" - podkreślił szef MON.

Czwarty obszar - podał Kosiniak-Kamysz - dotyczy "zainteresowania strony słowackiej spolonizowaną wersją czołgów K2".

"To bardzo ważny element, który powinien dać ogromny impuls polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Jak najszybciej musimy porozumieć się ze stroną koreańską i rozpocząć produkcję spolonizowanej wersji K2, ponieważ to właśnie ta wersja interesuje naszych partnerów ze Słowacji, a nie standardowa wersja koreańska" - mówił W. Kosiniak - Kamysz.

"Wolność nie broni się sama, potrzebuje naszej siły i zdolności. Dlatego rozwijamy współpracę polsko-słowacką. Dlatego dzisiaj podpisaliśmy list intencyjny w dziedzinie zacieśnienia współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych. To są obustronne korzyści, co chciałbym bardzo mocno podkreślić. Cztery obszary są zawarte w tym porozumieniu – bardzo konkretne".

W czasie spotkania rozmawiano także współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej, temat bezpieczeństwa naszych granic. Jak mówił wicepremier:

Mamy także wspólne stanowisko dotyczące rozliczania wydatków na zbrojenia przez Unię Europejską i NATO. Wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa, powinno być absolutnym priorytetem Unii Europejskiej - zaznaczył po spotkaniu wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Ministrowie omówili również aktualnie realizowane przedsięwzięcia o charakterze sojuszniczym i współdziałanie w ramach Unii Europejskiej. Przedyskutowali także sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz w wymiarze europejskim i globalnym.

"To jest dla nas bardzo ważne, że współpracujemy ze Słowacją, z naszym sąsiadem, z naszym sojusznikiem. (...) Nasze relacje są potrzebne. Nasza dobra współpraca jest kluczowa, by budować jedność w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz wzmacniać wschodnią flankę NATO. Polska i Słowacja mają do odegrania wielką rolę. Nasze narody przyjaźnią się, mamy bardzo dobre stosunki, ludzie się lubią, współpracują i prowadzą wspólne działania gospodarcze. (...) Dzisiaj wchodzimy na jeszcze wyższy poziom współpracy – współpracy na rzecz bezpieczeństwa, które jest absolutnym priorytetem" - zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.