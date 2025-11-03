Hanwha Aerospace zaprezentowała K-NIFV, nowy bojowy wóz piechoty dla armii koreańskiej, bazujący na eksportowym sukcesie AS21 Redback.

Pojazd został zaprezentowany na stoisku koncernu Hanwha Aerospace podczas największych w Korei targów zbrojeniowych ADEX. K-NIFV ma zastąpić w armii koreańskiej eksploatowane obecnie bwp typu K200A1, a jednocześnie stać się nowym produktem eksportowym. Jako bazę wykorzystano już eksportowy sukces, jakim był pojazd AS21 Redback. Został on wybrany przez Australię w programie Land 8116 Protected Mobile Fires , pokonując niemiecki wóz KF41 Lynx.

Co odróżnia K-NIFV od AS21 Redback? Przede wszystkim chodziło o odpowiedź na najnowsze zagrożenia oraz zwiększenie „koreańskiej zawartości” w pojeździe. Dlatego zdecydowano się np. na krajowy napęd firmy STX Engine z przekładnią opracowaną przez Hanwha Systems i SNT Dynamics. Najbardziej widoczną zmianą jest z pewnością zastąpienie izraelskiej wieży T2000 z armatą automatyczną 30 mm i pociskami Spike nową, bezzałogową wieżą firmy Hanwha.

Zwiększyło to przestrzeń w przedziale desantowym, pozwalając zabrać 8 żołnierzy, ale też podniosło bezpieczeństwo i przeżywalność załogi. Pozwoliło też na zastosowanie nowego, silniejszego uzbrojenia. Jest nim armata automatyczna 30 mm lu 40 mm typu CTC30/40 na amunicję teleskopową, rozwijana przez firmę SNT Dynamics. Uzupełnienie stanowią pociski kierowane TAipers (ang. Tank Snipers), stosowanego też w koreańskich śmigłowcach uderzeniowych KAI LAH-1 Miron. System umożliwia rażenie celów opancerzonych z odległości do 5,5 km.

Dodatkowo na wieży umieszczony jest zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem maszynowym, który wraz z armatą stanowi też element systemu obrony przed dronami. Na wieży K-NIFV umieszczone są radary oraz wyrzutnie koreańskiego systemu aktywnej ochrony ASOP, ale przeciw coraz bardziej powszechnym bezzałogowcom stosowany jest ten sam radar sterujący uzbrojeniem wieży. Pozwala to na zwalczanie dronów już z odległości 2-3 km z użyciem pocisków programowanych i w odległości kilkuset metrów od pojazdu przy użyciu zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia z karabinem 12,7 mm.

Pojazd wyposażony jest w wiele nowoczesnych elementów ochrony, w tym dodatkowe opancerzenie i osłony przeciwminowe. Wszystko krajowej produkcji, Otrzymał też sensory zapewniające w dzień i w nocy obserwację w zakresie 360 stopni, stosowane do obserwacji dookólnej.

To tylko kilka najciekawszych cech nowego pojazdu, nad którym prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Pojazd ma być gotowy do produkcji seryjnej na początku 2028 roku. Chodzi nie tylko o dostawy dla armii Republiki Koreai, ale również na eksport. Wśród potencjalnych odbiorców wymienia się Rumunię, Norwegię, Włochy i… Polskę. Koncern Hanwha Aerospace proponował pojazd AS21 Redback w programie ciężkiego bojowego wozu piechoty dla Wojska Polskiego a obecnie może zaoferować również jego nowsze wcielenie, czyli K-NIFV.