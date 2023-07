„Jesteśmy zadowoleni, że w ramach kolejnej fazy tego programu HDA i przemysł australijski dostarczą Australian Army (wojskom lądowym Australii) światowej klasy BWP” – powiedział Richard Cho, dyrektor zarządzający Hanwha Defence Australia, czyli lokalnego oddziału koreańskiego koncernu. Pojazdy AS21 Redback będą produkowane w Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE, Centrum Doskonałości Pojazdów Opancerzonych HDA), powstającym obecnie obok portu lotniczego Avalon w Geelong, na południowy zachód of Melbourne.

Obiekt ten jest budowany na potrzeby programu Land 8116 Protected Mobile Fires czyli również wygranego przez Koreańczyków kontraktu na artylerię samobieżną dla Australian Army. Obejmuje on produkcję samobieżnych haubic AS9 Huntsman czyli dobrze znanych w Polsce K9. Dodatkowo australia zdecydowała się na pojazdy amunicyjne AS10 (K10) na tym samym podwoziu. Obecnie planowana jest rozbudowa H-ACE aby wspierać projekt Redback w Australii, ale też wszelkie przyszłe programy międzynarodowe.

Program Land 400 Infantry Fighting Vehicle obejmuje dostawę 129 pojazdów w dwóch wariantach, standardowego bojowego wozu piechoty i pojazdu technicznego na tym samym podwoziu. Jego realizacja będzie mogła się rozpocząć po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu niezbędnych funduszy przez australijski parlament, a mówimy o jednym z największych kontraktów zbrojeniowych. Wartość zamówienia szacowana jest na 5-7 mld dolarów australijskich, czyli do 4,6 mld dolarów amerykańskich. Jest to i tak wartość po zredukowaniu wielkości zamówienia z 450 do 129 pojazdów.

Trwa kolejny dzień prób ciężkiego bojowego wozu piechoty AS21 #Redback. Jednym z zadań żołnierzy 19. Brygady Zmechanizowanej jest sprawdzenie możliwości jezdnych pojazdu w trudnych warunkach terenowych. pic.twitter.com/K1XXezg6Wc— 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) October 25, 2022

Warto przypomnieć, że w październiku 2022 roku 18. Dywizja Zmechanizowana prowadziła testy koreańskiego bojowego wozu piechoty AS21 Redback z wieżą izraelskiej firmy Elbit system MT-30. MON rozważał wykorzystanie cięższych niż polski BWP Borsuk pojazdów produkcji koreańskiej. W jednostkach zmechanizowanych 18. Dywizji, miały one współpracować z czołgami Abrams.

Bojowy wóz piechoty Redback został opracowany przez południowokoreańską firmę Hanwha Defense, na podstawie doświadczeń z eksploatacji przez Armię Republiki Korei pływającego BWP K21. AS21 Redback został przygotowany zgodnie z wymaganiami programu Land 400 w czasie krótszym niż 12 miesięcy od czasu upublicznienia wymagań. Jest to dość ciężki pojazd o masie 42 ton, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony, ale też integrację dodatkowego wyposażeni.

Jego uzbrojenie stanowi armata 30 mm Bushmaster II Mk 44/S, zdolna do użycia amunicji programowalnej, sprzężony z nią karabin maszynowy 7,62 mm oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR2. Całość jest umieszczona w wieży Redback opartej o system MT-30 firmy Elbit Systems, która umożliwia łatwą integrację dodatkowych systemów, takich jak aktywny system ochrony pojazdu Trophy oraz system obserwacji i zobrazowania Iron Vision. Jest to rozwiązanie które wykorzystuje system kamer i wyświetlaczy umożliwiający załodze dosłownie widzieć poprzez pancerz pojazdu, co znacznie zwiększa zarówno świadomość sytuacyjną jak i bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest też duża kompatybilność pojazdu AS21 Redback z haubicą K9 (w australijskiej wersji oznaczonej AS9), np. dzięki użyciu takiej samej przekładni i silnika o mocy 1000 KM.

Koncern Hanwha Defence oferuje pojazdy Redback również Polsce, zapewniając w takim przypadku możliwość zabudowy wieży bezzałogowej ZSSW-30 produkowanej przez HSW i Grupę WB.