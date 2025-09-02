Polska Grupa WB i Hanwha Aerospace zacieśniają współpracę. Fabryka rakiet CGR-080 w Polsce staje się faktem

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-02 21:18

Polska Grupa WB oraz południowokoreański koncern zbrojeniowy Hanwha Aerospace zawarły kluczową umowę, która zaowocuje budową fabryki rakiet CGR-080 w Polsce. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie niezależności obronnej kraju oraz transfer nowoczesnych technologii. Jak podkreślił szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, porozumienie to jest jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznych targów zbrojeniowych MSPO w Kielcach. Dzięki niemu Polska zyska zdolności do produkcji zaawansowanych rakiet, co wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa i rozwój polskiego przemysłu obronnego.

  • Polska Grupa WB i koreański Hanwha Aerospace zbudują w Polsce fabrykę rakiet CGR-080, co wzmocni niezależność obronną kraju.
  • Inwestycja to kluczowy element modernizacji polskiej artylerii rakietowej, z docelową produkcją rakiet dla wyrzutni Homar-K.
  • Nowa spółka joint venture (51% Hanwha, 49% WB) pozwoli na transfer technologii i eksport rakiet do sojuszników.
  • Jak ta współpraca wpłynie na pozycję Polski w globalnym przemyśle obronnym?

W obliczu rosnących wyzwań geopolitycznych, inwestycje w rodzimy przemysł obronny stają się priorytetem dla wielu państw. Polska, dążąc do zwiększenia swoich zdolności obronnych i uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw, intensyfikuje współpracę z kluczowymi partnerami międzynarodowymi. Najnowszym przykładem tej strategii jest umowa zawarta pomiędzy polską Grupą WB, czołowym prywatnym producentem sprzętu wojskowego w Polsce, a południowokoreańskim koncernem Hanwha Aerospace, jednym z gigantów globalnego przemysłu obronnego. Porozumienie to, podpisane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, otwiera drogę do budowy w Polsce fabryki rakiet CGR-080. Jest to wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla przyszłości polskiej armii, jak i dla rozwoju innowacyjnych technologii w kraju.

Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił wagę tej inicjatywy, zaznaczając, że umowa ta „pozwala na pozyskanie zdolności do produkcji w Polsce nowoczesnych rakiet”. To nie tylko kwestia zwiększenia wolumenu produkcji, ale przede wszystkim transferu zaawansowanych technologii, co jest kluczowe dla budowania suwerenności obronnej. Inwestycja w produkcję rakiet CGR-080, przeznaczonych dla zamówionych przez Wojsko Polskie wyrzutni rakiet Homar-K (będących polską adaptacją koreańskich K239 Chunmoo montowanych na podwoziach Jelcza), stanowi fundamentalny element modernizacji polskiej artylerii rakietowej. Docelowo polskie Wojska Rakietowe i Artylerii mają dysponować 290 takimi wyrzutniami, z których każda zdolna jest do wystrzelenia nawet 12 rakiet CGR-080 na odległość do około 80 km w jednej salwie. Ta zdolność znacząco zwiększy siłę ognia i zasięg rażenia polskiej armii.

Grupa WB na MSPO 2024

Rozwój polskiego przemysłu obronnego: Joint venture i transfer technologii

Podpisana umowa inwestycyjna przewiduje utworzenie spółki joint venture, w której strona koreańska (Hanwha) obejmie 51% udziałów, a Grupa WB – 49%. Ta struktura własnościowa świadczy o zaangażowaniu obu stron w projekt i jednocześnie zapewnia Polsce znaczący wpływ na rozwój i kierunki działania fabryki. Powstanie nowego zakładu produkcyjnego w Polsce to nie tylko szansa na zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na amunicję do systemów Homar-K, ale także możliwość eksportu tych rakiet do państw sojuszniczych, które w przyszłości zdecydują się na zakup wyrzutni Chunmoo. Taki scenariusz otwiera nowe perspektywy dla polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej, umacniając jego pozycję jako ważnego gracza w regionie.

List intencyjny w sprawie budowy fabryki rakiet został podpisany już w kwietniu, a prezes Grupy WB, Piotr Wojciechowski, wyrażał optymizm, szacując, że pierwsze rakiety mogą opuścić linię produkcyjną za około trzy lata. Ten ambitny harmonogram pokazuje determinację obu stron w realizacji projektu. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas uroczystości w Kielcach, określił podpisanie umowy jako jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych targów MSPO. Podkreślił on, że „to pokazuje, że będziemy coraz bardziej niezależni, coraz bardziej bezpieczni, coraz lepiej przygotowani”. Słowa te odzwierciedlają strategiczną wizję, w której polski przemysł obronny odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Minister dodał również, że strategia „promocji polskiego przemysłu obronnego za granicą przynosi efekty”, a Polska „produkuje coraz więcej w Polsce i w polskich, prywatnych firmach”, co zwiastuje dalszy dynamiczny rozwój.

Polecany artykuł:

Grupa WB i Hanwha Aerospace podpisały kluczową umowę. Pozwoli na rozwój i produ…

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również kluczowi przedstawiciele obu stron, w tym wiceszef MON Paweł Bejda oraz wiceszef koreańskiego MON Hyunki Cho, którzy nadzorowali projekt na poziomie rządowym. Hyunki Cho ocenił, że umowa „otwiera nowy rozdział w polsko-koreańskiej współpracy zbrojeniowej”. Podkreślił on, że wyrzutnie K239 Chunmoo stały się „jednym z reprezentacyjnych produktów koreańskiego przemysłu obronnego”, a przyszłością jest „coraz głębsza współpraca ze stroną polską w rozwoju tego typu sprzętu”. To pokazuje wzajemne korzyści płynące z tej kooperacji, gdzie Polska zyskuje dostęp do zaawansowanych technologii, a Korea Południowa umacnia swoją pozycję na europejskim rynku obronnym.

Przyszłość polskiej obronności: Wzmacnianie zdolności i synergia partnerstw

Grupa WB, jako jeden z największych prywatnych podmiotów w polskim sektorze obronnym, ma bogate doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla Wojska Polskiego. Jej portfolio obejmuje m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką dla artylerii (takie jak system TOPAZ dla armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak), systemy łączności dla wojsk lądowych (instalowane m.in. na transporterach Rosomak), a także innowacyjne systemy bezzałogowe, w tym rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicję krążącą Warmate. Ta szeroka gama produktów i doświadczenie Grupy WB stanowią solidny fundament dla realizacji projektu fabryki rakiet.

Z kolei koreańska Hanwha jest już od kilku lat silnie obecna w Polsce i w Wojsku Polskim. Koncern ten jest producentem setek sztuk armatohaubic K9, które zostały zamówione przez Polskę, a także wspomnianych wyrzutni K239 Chunmoo. Ta dotychczasowa współpraca, oparta na zaufaniu i efektywności, stanowi solidną podstawę do dalszego zacieśniania więzi i realizacji kolejnych wspólnych projektów. Budowa fabryki rakiet CGR-080 w Polsce to kolejny krok w kierunku stworzenia kompleksowego ekosystemu obronnego, który zapewni Polsce dostęp do najnowocześniejszych technologii i zdolności produkcyjnych. To inwestycja w przyszłość, która znacząco wzmocni potencjał obronny kraju i przyczyni się do rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Polecany artykuł:

Portal Obronny na 33. MSPO. W Kielcach ruszył Międzynarodowy Salon Przemysłu Ob…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Hanwha Aerospace
Grupa WB