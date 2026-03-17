Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Donald Tusk wyjaśnia powody

Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów jasno zadeklarował, że Polska nie planuje wysyłania swoich wojsk do Iranu. Głównym powodem tej decyzji jest przekonanie, że „konflikt na Bliskim Wschodzie nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa”. Premier wskazał na priorytety obronne Polski w ramach NATO, które skupiają się na innych obszarach.

Priorytety obronne Polski w NATO

Szef rządu szczegółowo wyjaśnił, gdzie leżą strategiczne interesy obronne Polski.

„Polska ma inne zadania w ramach NATO. Dotyczy to zarówno naszych sił lądowych, powietrznych, jak i morskich, które są ciągle - powiedziałbym - w budowie” – zaznaczył Tusk.

Szczególną uwagę zwrócił na siły morskie, podkreślając ich kluczową rolę w ochronie bezpieczeństwa Bałtyku. „To, co mamy w dyspozycji, jeśli chodzi o morze, musi służyć bezpieczeństwu Bałtyku. I to nasi sojusznicy, w tym Amerykanie, bardzo dobrze rozumieją” – dodał premier.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Kontekstem wypowiedzi Donalda Tuska jest trwająca eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od 28 lutego USA i Izrael prowadzą bombardowania Iranu, który w odpowiedzi atakuje Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej. Cele ataków obejmują zarówno amerykańskie bazy wojskowe, jak i obiekty cywilne. Dodatkowo, Iran zablokował cieśninę Ormuz, będącą kluczowym szlakiem dla transportu ropy naftowej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen surowca na rynkach światowych. W niedzielę prezydent USA Donald Trump ponowił apel do innych państw o wsparcie operacji mającej na celu udrożnienie cieśniny Ormuz.

Tą samą drogą poszła Litwa. Minister obrony Robertas Kaunas oświadczył, że Litwa nie rozważa wysłania swoich sił zbrojnych na Bliski Wschód i koncentruje się na problemach swojego regionu.

"Dzisiaj nie rozważamy takiej możliwości, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Litwa stoi przed wyzwaniami w swoim sąsiedztwie i na tym się koncentrujemy” – powiedział Kaunas dziennikarzom w poniedziałek wieczorem po posiedzeniu kierownictwa rządzącej Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

Szef litewskiego resortu obrony podkreślił, że jego kraj już teraz znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa regionalnego. Jak zaznaczył, Litwa inwestuje w rozwój własnych zdolności obronnych oraz w infrastrukturę dla wojsk sojuszniczych, umożliwiając ich obecność i szkolenia na swoim terytorium. Prezydent Gitanas Nauseda powiedział wcześniej, że Litwa jako kraj członkowski NATO rozważyłaby możliwość wsparcia Stanów Zjednoczonych, w tym wykorzystania swojego terytorium do celów logistycznych.