U-2 Dragon Lady odejdzie na emeryturę? USAF chce zastąpić samolot satelitami i dronami

Siły Powietrzne USA (USAF) planują wycofać ostatnie 23 samoloty zwiadowcze U-2 Dragon Lady do 2027 roku, kończąc 70-letnią służbę tej maszyny.

Decyzja o wycofaniu wynika z rosnących kosztów utrzymania starzejącej się floty, podatności na nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej oraz strategicznego przesunięcia w kierunku bezzałogowych systemów i technologii kosmicznych.

Rolę U-2 przejmą nowoczesne platformy, takie jak konstelacje satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i zaawansowane drony stealth (np. RQ-180), które oferują większą odporność i mniejsze ryzyko polityczne.

U-2 Dragon Lady, samolot szpiegowski o niezwykłej historii, zbliża się do końca swojej służby w Siłach Powietrznych USA. W roku 2027 USAF planuje wycofać ze służby ostatnie 23 egzemplarze tej maszyny, kontynuując tym samym trend zmniejszania ogólnej floty. Jest to kulminacja trwającej od lat debaty, którą Kongres Stanów Zjednoczonych wielokrotnie blokował, doceniając unikalne możliwości U-2. Doniesienia medialne od 2024 roku wskazywały na decyzję o wycofaniu samolotu. Wówczas prognozowano, że proces wycofania rozpocznie się w 2025 roku i może zakończyć się w 2026 roku, choć sugerowano również, że bardzo niewielka liczba samolotów może zostać przekazana NASA do własnych projektów badawczych.

Jednakże, pomimo średniego wieku ponad 43 lat, a w niektórych przypadkach nawet 70 lat od pierwszego lotu, "Dragon Lady" wciąż udowadnia swoją wartość, dostarczając cennych informacji wywiadowczych, na przykład podczas operacji Epic Fury przeciwko Iranowi.

U-2, oblatany po raz pierwszy w 1955 roku, był maszyną wyprzedzającą swoje czasy. Przez dziesięciolecia samolot ten odgrywał kluczową rolę w operacjach rozpoznawczych, od Wietnamu i wojen w Zatoce Perskiej, po walkę z ISIS i wsparcie w przypadku katastrof naturalnych. Służył również jako platforma testowa dla nowych technologii, w tym systemów sztucznej inteligencji i oprogramowania o otwartej architekturze.

Przyczyny wycofania: starzenie się, podatność i nowe technologie

Decyzja o wycofaniu samolotu U-2 ze służby wynika z kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim U-2 nie jest maszyną stealth, a jego ogromna rozpiętość skrzydeł sprawia, że jest stosunkowo łatwy do wykrycia przez radary przeciwnika. Co więcej, jego największa dotychczasowa przewaga, czyli bardzo wysoki pułap operacyjny, przestała być skuteczną ochroną, nowoczesne systemy przeciwlotnicze, takie jak rosyjski S-400, bez większego problemu osiągają wysokość, na której lata U-2. W związku z tym w dzisiejszym środowisku pełnym zaawansowanych systemów obrony powietrznej samolot stał się coraz bardziej podatny na atak.

Dodatkowym problemem jest starzejąca się flota i rosnące koszty jej utrzymania. „Dragon Lady” obchodziła niedawno 70. rocznicę pierwszego lotu, a linia produkcyjna została zamknięta już w 1989 roku. W efekcie części zamienne są coraz trudniej dostępne i coraz droższe. Utrzymanie samolotów w gotowości operacyjnej generuje bardzo wysokie koszty, wskaźniki gotowości do misji spadają.

Kolejną istotną kwestią są ekstremalne wymagania fizyczne stawiane pilotom. Misje U-2 trwają zazwyczaj dziesięć godzin lub dłużej, a piloci, ubrani w specjalne skafandry ciśnieniowe, są narażeni na ogromne zmęczenie. Wobec dynamicznego rozwoju systemów bezzałogowych i satelitów rozpoznawczych, które coraz lepiej przejmują funkcje U-2, takie obciążenie dla człowieka staje się coraz mniej uzasadnione.

Wreszcie, Siły Powietrzne USA przechodzą na zupełnie nowy, bardziej rozproszony model zbierania informacji wywiadowczych. Opiera się on na technologii stealth, systemach bezzałogowych oraz kosmicznych środkach rozpoznania, które są znacznie trudniejsze do wykrycia i zniszczenia niż klasyczny U-2.

Alternatywy dla "Dragon Lady": satelity i drony stealth

Wycofanie U-2 nie oznacza rezygnacji z możliwości prowadzenia rozpoznania. Jego rolę przejmie kombinacja nowoczesnych platform. Obecnie dostępne są konstelacje satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które oferują znacznie zwiększoną częstotliwość przelotów oraz niemal stały zasięg, zapewniając globalny nadzór. Kolejnym ważnym elementem będą zaawansowane drony, takie jak RQ-180, które są projektowane do prowadzenia długotrwałego nadzoru. Ich dużą zaletą jest to, że w razie zestrzelenia stanowią znacznie mniejszą stratę, zarówno materialną, jak i polityczną niż schwytanie pilota.

Ogólnie rzecz biorąc, działania rozpoznawcze stają się coraz bardziej rozproszone. Skoncentrowane platformy, takie jak U-2, są zastępowane przez wiele różnych platform oraz sieciowy przepływ danych.

Chociaż U-2 był ikoną zimnej wojny i przez dziesięciolecia udowadniał swoją ogromną wartość, strategiczne otoczenie, w którym operuje, zmieniło się diametralnie. Sama wysokość lotu nie zapewnia już wystarczającej ochrony, a w coraz bardziej spornych przestrzeniach kluczowe znaczenie zyskują technologia stealth oraz rozproszenie sił i środków.

Przyszłość floty USAF: redukcja i modernizacja

W ramach planów na rok 2027, Siły Powietrzne USA zamierzają pozbyć się 149 starszych samolotów, a w zamian kupić 108 nowych. Oprócz U-2, planowane jest wycofanie między innymi 20 samolotów KC-135 Stratotanker, 16 transportowców C-130H Hercules oraz 15 samolotów szkoleniowych.

Co ciekawe, mimo ogólnego trendu redukcji, USAF planuje zachować 54 samoloty bliskiego wsparcia powietrznego A-10 Thunderbolt II, aby utrzymać w użyciu trzy eskadry, co zapewni, że "Warthogi" pozostaną w służbie do 2030 roku. Kongres już wcześniej interweniował, blokując próby wycofania A-10, a ustawa o autoryzacji wydatków na obronę narodową na rok 2026 nakazała posiadanie co najmniej 103 samolotów A-10 do 30 września 2026 roku. Podobnie, Siły Powietrzne utrzymują starsze samoloty F-22 Raptor Block 20, utrzymując flotę F-22 na stałym poziomie 184 samolotów.

U-2 Dragon Lady: samolot szpiegowski, który lata na krawędzi kosmosu

W panteonie maszyn, które zdefiniowały historię lotnictwa wojskowego, niewiele jest konstrukcji tak charakterystycznych i długowiecznych jak Lockheed U-2. Nazywany "Dragon Lady" (Smocza Dama), ten smukły samolot o wyglądzie szybowca został stworzony w jednym celu: latać wyżej niż ktokolwiek inny, by bezkarnie zaglądać za żelazną kurtynę.

W połowie lat 50. XX wieku, w szczytowym okresie zimnej wojny, Stany Zjednoczone pilnie potrzebowały wiarygodnych informacji na temat potencjału militarnego Związku Radzieckiego. Ówczesne samoloty rozpoznawcze, będące modyfikacjami bombowców, stawały się coraz bardziej narażone na działanie radzieckich radarów i myśliwców. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, zespół konstruktorów Lockheeda, znany jako Skunk Works, pod kierownictwem Clarence'a "Kelly'ego" Johnsona, przedstawił rewolucyjny projekt.

Założenie było proste: stworzyć samolot, który będzie operował na tak dużej wysokości, że stanie się niedosiężny dla obrony przeciwlotniczej wroga. Tak powstał U-2, maszyna o ultralekkiej konstrukcji i skrzydłach o ogromnej rozpiętości i wydłużeniu, co nadawało mu właściwości lotne szybowca. Pierwszy oblot odbył się w tajemnicy 1 sierpnia 1955 roku, a program, początkowo nadzorowany przez CIA, nosił kryptonim Project Dragon Lady.

U-2 Dragon Lady został zaprojektowany do wykonywania długotrwałych misji na pułapie przekraczającym ponad 21 kilometrów, gdzie powietrze jest niezwykle rozrzedzone. Aby przetrwać w takich warunkach, piloci muszą nosić specjalne kombinezony ciśnieniowe, bardzo podobne do skafandrów astronautów.

Podstawowe dane techniczne (wersja U-2S):

Napęd: Jeden silnik turbowentylatorowy General Electric F118-GE-101.

Rozpiętość skrzydeł: 31,4 m.

Długość: 19,2 m.

Pułap: Powyżej 21 336 m (70 000 stóp).

Prędkość przelotowa: ok. 765 km/h.

Zasięg: Ponad 11 000 km.

Załoga: 1 (lub 2 w wersjach treningowych).

Samolot jest znany jako jedna z najtrudniejszych maszyn w pilotażu. Jego rowerowe podwozie i ogromne skrzydła sprawiają, że lądowanie wymaga niezwykłej precyzji. Z tego powodu podczas startu i lądowania samolot jest "śledzony" przez drugi samochód (tzw. chase car), prowadzony przez innego pilota U-2, który przez radio udziela wskazówek dotyczących wysokości i położenia maszyny względem pasa.

Sława samolotu nierozerwalnie wiąże się z dwoma kluczowymi wydarzeniami zimnej wojny. 1 maja 1960 roku, pilotowany przez agenta CIA Francisa Gary'ego Powersa U-2 został zestrzelony nad terytorium ZSRR przez rakietę ziemia-powietrze. Powers przeżył i został schwytany, co wywołało ogromny kryzys dyplomatyczny i załamanie szczytu pokojowego w Paryżu. Świat dowiedział się wówczas o istnieniu tajnego programu lotów szpiegowskich.

Drugi przypadek, to zdjęcia wykonane przez samoloty U-2 w październiku 1962 roku dostarczyły niezbitych dowodów na rozmieszczanie radzieckich rakiet balistycznych na Kubie. Odkrycie to postawiło świat na krawędzi wojny nuklearnej. Podczas tego kryzysu nad Kubą zestrzelono kolejny U-2, w którym zginął major Rudolf Anderson Jr.

Po tych incydentach zmieniono taktykę wykorzystania maszyn. Zamiast latać bezpośrednio nad terytorium wroga, U-2 zaczęły wykonywać misje wzdłuż granic, wykorzystując potężne sensory do obserwacji w głąb kraju.

Mimo pojawienia się satelitów i bezzałogowców, U-2 Dragon Lady nigdy nie odszedł na emeryturę. Wręcz przeciwnie, dzięki swojej modułowej konstrukcji i otwartej architekturze systemów, samolot jest stale modernizowany. Najnowsze programy, takie jak Avionics Tech Refresh (ATR), wprowadzają cyfrowe kokpity, nowe komputery misji i zaawansowane systemy łączności, które integrują U-2 z nowoczesnym, sieciocentrycznym polem walki.

Dziś U-2S jest platformą zdolną do zbierania różnorodnych danych wywiadowczych (ISR) od obrazów elektrooptycznych i w podczerwieni, po dane z radaru z syntetyczną aperturą (SAR) i dane z nasłuchu elektronicznego (SIGINT). Niedawny kontrakt dla BAE Systems na utrzymanie i modernizację systemu obrony elektronicznej AN/ALQ-221 potwierdza, że zdolności samoobrony samolotu są stale rozwijane w celu przeciwdziałania nowym zagrożeniom.