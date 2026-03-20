Ikona zimnej wojny, samolot rozpoznawczy Lockheed U-2 Dragon Lady, mimo upływu dekad od swojego powstania, wciąż pozostaje kluczowym elementem arsenału wywiadowczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Aby jednak mógł on skutecznie stawiać czoła współczesnym zagrożeniom, niezbędne są ciągłe modernizacje.

17 marca 2026 roku BAE Systems podpisało umowę z Robins Air Force Base w Georgii, której przedmiotem jest wsparcie i utrzymanie systemu AN/ALQ-221 Advanced Defensive System (ADS). System ten jest integralną częścią samolotu obserwacyjno-rozpoznawczego Lockheed U-2 Dragon Lady, wykorzystywanego przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Głównym celem kontraktu jest zapewnienie nieprzerwanej gotowości operacyjnej maszyny poprzez kompleksowe usługi serwisowe.

W ramach umowy, BAE Systems będzie świadczyć ciągłe wsparcie serwisowe bezpośrednio w miejscu eksploatacji systemu walki elektronicznej (EW) samolotu. Obejmuje to niezbędne naprawy, które mają na celu utrzymanie wysokiej sprawności technicznej. Kluczowym elementem kontraktu są również regularne aktualizacje oprogramowania, które umożliwią wykrywanie i skuteczne zwalczanie pojawiających się, coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń. Dzięki temu U-2 Dragon Lady będzie mógł nadal operować w złożonym środowisku bojowym, zachowując swoją przewagę technologiczną.

Zaawansowane zdolności obronne samolotu

System AN/ALQ-221, opracowany przez BAE Systems, stanowi zintegrowane rozwiązanie, które dostarcza pilotom U-2 kompleksowe ostrzeżenia radarowe oraz elektroniczne środki przeciwdziałania. To kluczowe wyposażenie zapewnia pilotom niezrównaną świadomość sytuacyjną i niezbędne zdolności samoobrony w obliczu potencjalnych zagrożeń.

Jak podkreśla Tim Angulas, dyrektor ds. programu U-2 w BAE Systems, „Zaawansowany system obrony dla U-2 to element długiej historii BAE Systems w dziedzinie walki elektronicznej”. System wyposażony jest w czujniki dalekiego zasięgu oraz zaawansowane pokładowe przetwarzanie danych. Dzięki tym technologiom, U-2 Dragon Lady jest w stanie skutecznie operować nawet w przestrzeni powietrznej charakteryzującej się wysokim poziomem zagrożeń, jednocześnie dostarczając decydentom kluczowe informacje wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze. To sprawia, że U-2 pozostaje niezastąpionym narzędziem w globalnym systemie bezpieczeństwa.

Dziedzictwo i przyszłość walki elektronicznej

BAE Systems od sześćdziesięciu lat nieustannie rozwija i udoskonala system ADS, czyniąc go integralnym elementem programu modernizacji samolotu U-2. Modułowa konstrukcja samolotu oraz jego otwarta architektura awioniki pozwalają firmie na szybkie opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych zdolności, które wspierają działania na polu walki. To elastyczne podejście jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku zagrożeń.

Tim Angulas zaznacza: „Rozwój, modernizacja i utrzymanie systemów EW mamy w swoim DNA. Nasze działania zapewniają ich skuteczne funkcjonowanie przez cały cykl życia”. Utrzymanie systemów obronnych U-2 jest odzwierciedleniem kultury doskonałości w obszarze walki elektronicznej, którą pielęgnuje BAE Systems.

U-2 Dragon Lady: samolot szpiegowski, który lata na krawędzi kosmosu

W panteonie maszyn, które zdefiniowały historię lotnictwa wojskowego, niewiele jest konstrukcji tak charakterystycznych i długowiecznych jak Lockheed U-2. Nazywany "Dragon Lady" (Smocza Dama), ten smukły samolot o wyglądzie szybowca został stworzony w jednym celu: latać wyżej niż ktokolwiek inny, by bezkarnie zaglądać za żelazną kurtynę.

W połowie lat 50. XX wieku, w szczytowym okresie zimnej wojny, Stany Zjednoczone pilnie potrzebowały wiarygodnych informacji na temat potencjału militarnego Związku Radzieckiego. Ówczesne samoloty rozpoznawcze, będące modyfikacjami bombowców, stawały się coraz bardziej narażone na działanie radzieckich radarów i myśliwców. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, zespół konstruktorów Lockheeda, znany jako Skunk Works, pod kierownictwem Clarence'a "Kelly'ego" Johnsona, przedstawił rewolucyjny projekt.

Założenie było proste: stworzyć samolot, który będzie operował na tak dużej wysokości, że stanie się niedosiężny dla obrony przeciwlotniczej wroga. Tak powstał U-2, maszyna o ultralekkiej konstrukcji i skrzydłach o ogromnej rozpiętości i wydłużeniu, co nadawało mu właściwości lotne szybowca. Pierwszy oblot odbył się w tajemnicy 1 sierpnia 1955 roku, a program, początkowo nadzorowany przez CIA, nosił kryptonim Project Dragon Lady.

U-2 Dragon Lady został zaprojektowany do wykonywania długotrwałych misji na pułapie przekraczającym ponad 21 kilometrów, gdzie powietrze jest niezwykle rozrzedzone. Aby przetrwać w takich warunkach, piloci muszą nosić specjalne kombinezony ciśnieniowe, bardzo podobne do skafandrów astronautów.

Podstawowe dane techniczne (wersja U-2S):

Napęd: Jeden silnik turbowentylatorowy General Electric F118-GE-101.

Rozpiętość skrzydeł: 31,4 m.

Długość: 19,2 m.

Pułap: Powyżej 21 336 m (70 000 stóp).

Prędkość przelotowa: ok. 765 km/h.

Zasięg: Ponad 11 000 km.

Załoga: 1 (lub 2 w wersjach treningowych).

Samolot jest znany jako jedna z najtrudniejszych maszyn w pilotażu. Jego rowerowe podwozie i ogromne skrzydła sprawiają, że lądowanie wymaga niezwykłej precyzji. Z tego powodu podczas startu i lądowania samolot jest "śledzony" przez drugi samochód (tzw. chase car), prowadzony przez innego pilota U-2, który przez radio udziela wskazówek dotyczących wysokości i położenia maszyny względem pasa.

Sława samolotu nierozerwalnie wiąże się z dwoma kluczowymi wydarzeniami zimnej wojny. 1 maja 1960 roku, pilotowany przez agenta CIA Francisa Gary'ego Powersa U-2 został zestrzelony nad terytorium ZSRR przez rakietę ziemia-powietrze. Powers przeżył i został schwytany, co wywołało ogromny kryzys dyplomatyczny i załamanie szczytu pokojowego w Paryżu. Świat dowiedział się wówczas o istnieniu tajnego programu lotów szpiegowskich.

Drugi przypadek, to zdjęcia wykonane przez samoloty U-2 w październiku 1962 roku dostarczyły niezbitych dowodów na rozmieszczanie radzieckich rakiet balistycznych na Kubie. Odkrycie to postawiło świat na krawędzi wojny nuklearnej. Podczas tego kryzysu nad Kubą zestrzelono kolejny U-2, w którym zginął major Rudolf Anderson Jr.

Po tych incydentach zmieniono taktykę wykorzystania maszyn. Zamiast latać bezpośrednio nad terytorium wroga, U-2 zaczęły wykonywać misje wzdłuż granic, wykorzystując potężne sensory do obserwacji w głąb kraju.

Mimo pojawienia się satelitów i bezzałogowców, U-2 Dragon Lady nigdy nie odszedł na emeryturę. Wręcz przeciwnie, dzięki swojej modułowej konstrukcji i otwartej architekturze systemów, samolot jest stale modernizowany. Najnowsze programy, takie jak Avionics Tech Refresh (ATR), wprowadzają cyfrowe kokpity, nowe komputery misji i zaawansowane systemy łączności, które integrują U-2 z nowoczesnym, sieciocentrycznym polem walki.

Dziś U-2S jest platformą zdolną do zbierania różnorodnych danych wywiadowczych (ISR) od obrazów elektrooptycznych i w podczerwieni, po dane z radaru z syntetyczną aperturą (SAR) i dane z nasłuchu elektronicznego (SIGINT). Niedawny kontrakt dla BAE Systems na utrzymanie i modernizację systemu obrony elektronicznej AN/ALQ-221 potwierdza, że zdolności samoobrony samolotu są stale rozwijane w celu przeciwdziałania nowym zagrożeniom.

Na podstawie komunikatu prasowego BAE Systems / Portal Obronny