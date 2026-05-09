USA przekażą Ukrainie moduły JDAM-ER. Większa zdolność uderzeń dalekiego zasięgu

JDAM-ER dla Ukrainy

Departament Stanu USA podjął decyzję zatwierdzającą możliwą sprzedaż w ramach procedury Foreign Military Sale (FMS) na rzecz rządu Ukrainy, obejmującą zestawy naprowadzające JDAM-ER oraz powiązane wyposażenie. Kijów wystąpił z wnioskiem o zakup 1200 zestawów KMU-572 oraz 332 zestawy KMU-556. Zestaw KMU-572 współpracuje z bombami Mk 82 o wadze 227 kg, tworząc kierowaną GBU-62 JDAM-ER, natomiast KMU-556 stosowany jest z bombami Mk 84 o masie 907 kg, tworząc GBU-64 JDAM-ER. Taka konfiguracja jest dostosowana do możliwości przenoszenia przez ukraińskie myśliwce MiG-29 i Su-27, które od 2023 roku wykorzystują JDAM-ER w działaniach bojowych.

W skład dostawy wejdą również takie elementy jak m.in. zapalniki FMU-139, sprzęt wsparcia dla JDAM, w tym części zamienne i naprawcze, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie, dokumentacja techniczna, wsparcie transportowe, usługi inżynieryjne, techniczne i logistyczne świadczone przez rząd USA oraz wykonawców, a także inne powiązane elementy wsparcia logistycznego i programowego.

"Proponowana sprzedaż wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa państwa partnerskiego, które stanowi czynnik stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie. Proponowana transakcja zwiększy zdolności Ukrainy do przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez dalsze doposażenie jej w środki umożliwiające prowadzenie działań w zakresie samoobrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, przy wykorzystaniu bardziej rozwiniętych zdolności w obszarze obrony powietrznej. Ukraina nie będzie miała trudności z włączeniem tego sprzętu i usług do swoich sił zbrojnych" - podkreślono w komunikacie Departamentu Stanu USA.

Uderzenia na infrastrukturę krytyczną Rosjan, ale nie bez wyzwań

Pakiet nie obejmuje samych bomb, lecz zestawy modernizacyjne, a głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri. Rozwiązanie to pozwali Ukrainie prowadzić powtarzalne uderzenia bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących, zwłaszcza że koszt zestawu to kilkadziesiąt tysięcy dolarów, czyli wielokrotnie mniej niż pociski manewrujące.

Serwis Army Recognition zwrócił uwagę, że integracja JDAM-ER z postsowieckimi myśliwcami wymagała znaczących modyfikacji technicznych, ponieważ maszyny te nie są kompatybilne ze standardami NATO. Ukraińscy inżynierowie opracowali jednak własne interfejsy, pylony i systemy przesyłu danych, umożliwiające programowanie celów przed startem. Dzięki temu Ukraina może przeprowadzać ataki na rosyjską infrastrukturę logistyczną w obwodach zaporoskim, chersońskim i kurskim.

Celem są przede wszystkim mosty, magazyny amunicji i centra dowodzenia. Nie można jednak zapominać, że skuteczność JDAM-ER ogranicza rosyjska walka elektroniczna. Systemy zakłócające GPS, takie jak chociażby R-330Ż Żytiel mogą obniżać precyzję uderzeń. Jest to jednocześnie cenna lekcja dla Amerykanów, którzy korzystając z ukraińskich doświadczeń na polu walki mogą zwiększać odporność i skuteczność produkowanych bomb.