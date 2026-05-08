Rheinmetall rozpoczyna produkcję pocisków. Europa odpowiada na strategiczną lukę w uzbrojeniu

Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall, we współpracy z holenderskim start-upem Destinus, rozpocznie jeszcze w tym roku produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej balistycznej. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności odstraszania i wypełnienie luk w uzbrojeniu dalekiego zasięgu.

Decyzja o uruchomieniu produkcji jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie Europy na własne systemy obronne, zwłaszcza po anulowaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech.

Nowa spółka joint venture, Rheinmetall Destinus Strike Systems (RDSS), powstała w kwietniu 2026 roku i będzie miała siedzibę w Unterlüß. Produkcja, w tym pocisków Ruta Block 2 o zasięgu ponad 700 km, ma ruszyć pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.

Europa stanęła przed wyzwaniem szybkiego wypełnienia luk w swoich zdolnościach obronnych, szczególnie w zakresie broni dalekiego zasięgu. Przez lata wiele krajów europejskich polegało na wsparciu Stanów Zjednoczonych w tym obszarze. Jednak niedawne wydarzenia, takie jak anulowanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa planów rozmieszczenia pocisków manewrujących Tomahawk w Niemczech, znacząco zmieniły tę perspektywę. Pociski Tomahawk, o zasięgu do 1500 km, miały stanowić istotny element odstraszania wobec Rosji i uzupełnić europejskie zdolności, zanim kontynent będzie w stanie wyprodukować własne, porównywalne systemy.

Decyzja USA o rezygnacji z rozmieszczenia Tomahawków, choć początkowo dementowana przez niemieckie Ministerstwo Obrony, została ostatecznie potwierdzona przez kanclerza Merza. Ten nagły zwrot w polityce amerykańskiej skłonił Berlin do zastanowienia się nad pozyskaniem tymczasowych rozwiązań oraz przyspieszenia projektów mających na celu rozwój własnych zdolności w zakresie dalekosiężnych uderzeń precyzyjnych. Brak amerykańskich systemów, jak podkreślił niemiecki minister obrony Boris Pistorius, byłby dla Niemiec "szkodliwy i niekorzystny", wydłużając europejską lukę w zdolnościach dalekiego rażenia.

Powstanie Rheinmetall Destinus Strike Systems

W odpowiedzi na te wyzwania, niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall ogłosił w kwietniu 2026 roku utworzenie spółki joint venture z holenderskim start-upem z branży obronnej Destinus. Nowa spółka, nazwana Rheinmetall Destinus Strike Systems (RDSS), ma rozpocząć produkcję pocisków manewrujących oraz artylerii rakietowej pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Siedziba spółki ma znajdować się w Unterlüß w Dolnej Saksonii, w istniejących zakładach Rheinmetall. Rheinmetall będzie posiadał 51% udziałów w nowym przedsięwzięciu, natomiast Destinus – 49%.

Utworzenie RDSS stanowi strategiczny krok dla Rheinmetall, który tradycyjnie specjalizował się w produkcji czołgów, artylerii i amunicji. Dzięki tej współpracy niemiecki koncern wkracza na rynek pocisków manewrujących, gdzie regionalnym liderem jest grupa MBDA. Celem joint venture jest nie tylko zaspokojenie potrzeb Niemiec, ale także innych krajów europejskich i sojuszniczych NATO.

Rola Destinus i pocisk Ruta Block 2

Destinus, założona w 2021 roku, wnosi do joint venture swoje doświadczenie w technice rakietowej, w tym architekturę systemów, projektowanie produktów i sprawdzone w boju platformy. Firma już dostarcza pociski manewrujące na Ukrainę. W styczniu 2026 roku Destinus zaprezentował ulepszony, autonomiczny pocisk manewrujący średniego zasięgu Ruta Block 2.

Pocisk Ruta Block 2, będący rozwinięciem starszej wersji używanej już przez Ukrainę, charakteryzuje się zasięgiem ponad 700 km i może przenosić głowicę bojową o masie 250 kg. Jest przeznaczony do zwalczania stacjonarnych celów o dużej wartości, takich jak umocnione konstrukcje, pojazdy opancerzone czy zgrupowania wojsk. Pocisk wykorzystuje zaawansowany system naprowadzania wspierany przez sztuczną inteligencję, odporny na zakłócenia radioelektroniczne, co zapewnia precyzyjne trafienia nawet w trudnych warunkach. Możliwość lotu na małej wysokości dodatkowo redukuje ryzyko wykrycia i zestrzelenia.

W porównaniu do pierwszej wersji, Ruta Block 2 ma zwiększony zasięg (z około 450 km do ponad 700 km) i większą masę głowicy bojowej (ze 150 kg do 250 kg). Dostępne są trzy rodzaje głowic: burząca, penetrująca i hybrydowa. Ruta Block 2 jest również kompatybilny z "wyrzutniami sojuszniczymi" i może działać w roju.

Perspektywy rozwoju i wzrostu Rheinmetall

Rheinmetall aktywnie rozszerza swoją działalność, wykorzystując gwałtowny wzrost europejskich wydatków na obronność. Oprócz joint venture z Destinus, firma sfinalizowała w marcu 2026 roku przejęcie stoczni Naval Vessels Lürssen (NVL) z siedzibą w Bremie, wkraczając tym samym w sektor budowy okrętów. To strategiczne przejęcie poszerza portfolio Rheinmetall o budownictwo okrętowe, czyniąc go graczem w dziedzinie obronności na lądzie, wodzie, w powietrzu i w kosmosie.

Mimo że przychody i zyski Rheinmetall w pierwszym kwartale 2026 roku nie spełniły oczekiwań analityków, firma potwierdziła prognozy na cały rok 2026, zakładające wzrost przychodów o 40-45%. Oznacza to, że sprzedaż ma wzrosnąć z około 10 mld euro w 2025 roku do ponad 14 mld euro w 2026 roku. Dyrektor generalny Armin Papperger wyraził przekonanie, że firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia ambitnych celów rocznych, spodziewając się "silniejszego wzrostu sprzedaży i pozyskiwania zamówień" w drugim kwartale.

Portfel zamówień Rheinmetall osiągnął rekordowy poziom 73 mld euro w pierwszym kwartale 2026 roku, w porównaniu z 56 mld euro rok wcześniej. Wzrost ten obejmuje 5,5 mld euro z nowego działu morskiego po przejęciu NVL. Firma przewiduje, że do połowy 2026 roku portfel zamówień może osiągnąć nawet 120 mld euro.

Rheinmetall angażuje się również w inne projekty mające na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego. W maju 2025 roku ogłoszono utworzenie joint venture z amerykańskim Lockheed Martinem w celu produkcji rakiet ATACMS i Patriot PAC-3 w Niemczech, z produkcją silników rakietowych planowaną na 2026 rok. Dodatkowo, Rheinmetall otworzył w sierpniu 2025 roku w Unterlüß największą w Europie fabrykę amunicji, która docelowo ma produkować 350 tysięcy sztuk amunicji rocznie, a od 2026 roku również artylerię rakietową. Planowane jest także zwiększenie produkcji pocisków artyleryjskich w ukraińskim zakładzie do 300 000 sztuk rocznie do 2026 roku.