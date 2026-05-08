Senat USA 28 kwietnia 2026 roku jednogłośnie przyjął ustawę "Maverick Act", która ma umożliwić powrót myśliwców F-14 Tomcat do lotów pokazowych po dwóch dekadach.

Ustawa zakłada przekazanie trzech myśliwców F-14D Tomcat do U.S. Space & Rocket Center w Huntsville w Alabamie, z opcją przywrócenia jednego z nich do pełnej sprawności lotniczej.

Jest to przełomowa decyzja, ponieważ USA dotychczas nakazywały niszczenie wycofanych F-14, aby części zamienne nie trafiły do Iranu, co "Maverick Act" zmienia, otwierając precedens.

Przywrócenie samolotu do lotu po 20 latach na "cmentarzysku" będzie ogromnym wyzwaniem technicznym i finansowym, szacowanym na miliony dolarów i wiele lat pracy.

Ustawa, "Maverick Act" jest wyraźnym nawiązaniem do serii filmów "Top Gun" i fikcyjnego kapitana marynarki wojennej Pete’a "Mavericka" Mitchella, granego przez Toma Cruise’a, co podkreśla kultowy status samolotu w popkulturze.

Sama ustawa została wprowadzona do Senatu 23 marca 2026 roku przez senatora Tima Sheehy'ego, byłego żołnierza Navy SEALs, przy wsparciu senatora Marka Kelly'ego, emerytowanego pilota marynarki i astronauty. Ustawa, która 28 kwietnia 2026 roku została jednomyślnie przyjęta przez Senat, upoważnia Sekretarza Marynarki Wojennej do przekazania trzech myśliwców F-14D Tomcat na rzecz Komisji Centrum Kosmicznego i Rakietowego Stanów Zjednoczonych (U.S. Space & Rocket Center) w Huntsville w Alabamie.

Projekt ustawy czeka obecnie na głosowanie w Izbie Reprezentantów, gdzie jego odpowiednik przedstawił kongresmen Abe Hamadeh. Jeśli ustawa zostanie przyjęta i podpisana przez prezydenta, otworzy to bezprecedensową możliwość, aby ikona zimnej wojny i gwiazda "Top Gun" ponownie wzbiła się w powietrze.

Trzy historyczne myśliwce F-14D Tomcat dostaną drugie życie

Ustawa precyzyjnie identyfikuje trzy samoloty, które mają zostać przekazane. Są to maszyny o numerach (BuNo): 164341, 164602 i 159437. Obecnie znajdują się one na słynnym "cmentarzysku" samolotów w bazie sił powietrznych Davis-Monthan w Arizonie. Co ciekawe, co najmniej dwa z tych samolotów mają za sobą bogatą historię. BuNo 159437 to F-14A, który brał udział w słynnym incydencie nad zatoką Wielka Syrta w 1989 roku, podczas którego zestrzelono dwa libijskie myśliwce MiG-23. Pozostałe dwa F-14D, BuNo 164341 i 164602, służyły w eskadrze VF-213 "Black Lions", jednej z ostatnich, które operowały Tomcatami przed ich wycofaniem. Przekazane samoloty trafią do U.S. Space & Rocket Center w Huntsville, jednego z największych muzeów kosmicznych na świecie.

Warunki przekazania

"Maverick Act" określa jasne zasady transferu maszyn. Przede wszystkim, samoloty zostaną całkowicie zdemilitaryzowane, co oznacza, że nie będą posiadały żadnych zdolności bojowych. Co kluczowe, ustawa zawiera zapis, który budzi największe emocje:

"Sekretarz [przyp. red. Marynarki Wojennej] zapewni nadwyżkę części zamiennych, aby umożliwić lot jednego z samolotów F-14D lub umożliwić przeprowadzenie pokazu statycznego, pod warunkiem, że wszelkie przekazywane części będą pochodzić z istniejących zapasów Marynarki Wojennej".

Oznacza to, że Marynarka Wojenna ma obowiązek dostarczyć wszelkie dostępne części, które mogą pomóc w renowacji. Wszystkie koszty związane z transportem, renowacją i późniejszą eksploatacją poniesie jednak w całości Komisja zarządzająca muzeum. Będzie ona mogła również zawierać umowy z wyspecjalizowanymi organizacjami non-profit w celu odrestaurowania i obsługi samolotu.

Czy F-14 Tomcat znów wzbije się w powietrze? Wyzwania i możliwości

Perspektywa ponownego zobaczenia F-14 w locie jest ekscytująca, jednak droga do tego celu jest długa i pełna wyzwań. Po oficjalnym wycofaniu Tomcatów ze służby 22 września 2006 roku, Stany Zjednoczone prowadziły niezwykle restrykcyjną politykę, nakazując niszczenie większości egzemplarzy. Powodem był fakt, że jedynym innym użytkownikiem tych myśliwców był i pozostaje Iran, który otrzymał je jeszcze przed rewolucją islamską w 1979 roku. Władze USA obawiały się, że części zamienne z wycofanych maszyn mogłyby nielegalnie trafiać do Iranu, wzmacniając jego flotę powietrzną. "Maverick Act" stanowi pierwszy, wąski wyjątek od tej reguły.

Jednak jak się wydaje, Iran utracił już niemal całkowicie samoloty F-14 Tomcat. Zdjęcia satelitarne z marca potwierdziły, że w wyniku izraelskich ataków na 8. Taktyczną Bazę Lotniczą w Isfahanie zniszczonych zostało kilka myśliwców F-14 Tomcat. Kluczowym pytaniem pozostaje, ile z zaatakowanych samolotów było w pełni sprawnych bojowo. Szacunki dotyczące liczby operacyjnych irańskich F-14 wahały się w ostatnich latach od zaledwie kilku do nawet 25 maszyn. Już w pewnym stopniu ich flota została zredukowana podczas 12-dniowej wojny z Izraelem w zeszłym roku. Nagrania z nalotu, opublikowane przez Siły Obronne Izraela podczas tego konfliktu, pokazały co najmniej pięć Tomcatów, które zostały zaatakowane. Zdjęcia satelitarne potwierdziły również, że co najmniej dwa z tych myśliwców były wcześniej przez jakiś czas nieużywane. Można domniemywać, że Iranowi udało się jeszcze przechować w podziemiach jakieś pojedyncze sztuki ale w jakim są stanie, to trudno stwierdzić. Niemniej można prognozować, że era Tomcatów w Iranie dobiegła końca.

Wracają do USA. Przywrócenie do stanu lotnego samolotu, który spędził 20 lat na pustynnym cmentarzysku, to ogromne przedsięwzięcie techniczne i finansowe. Samolot będzie musiał przejść gruntowną inspekcję struktury płatowca i wszystkich systemów, a następnie zostać dostosowany do wymogów certyfikacyjnych Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). F-14 był znany z bardzo wysokich kosztów eksploatacji i skomplikowanej obsługi technicznej, wymagając dziesiątek godzin pracy mechaników na każdą godzinę lotu. Brak łańcucha dostaw i zniszczenie wielu komponentów po 2006 roku sprawiają, że zdobycie niezbędnych części będzie niezwykle trudne i kosztowne. Eksperci szacują, że cały proces może pochłonąć miliony dolarów i potrwać wiele lat.

Symbol popkultury i dziedzictwo lotnictwa

Niezależnie od trudności, F-14 Tomcat zajmuje wyjątkowe miejsce w historii lotnictwa i kulturze popularnej. Jego status ikony został ugruntowany przez film "Top Gun" z 1986 roku jego sequelowi "Top Gun: Maverick". Legenda F-14 jest nierozerwalnie związana z wizerunkiem "Mavericka" i stała się symbolem potęgi lotnictwa morskiego, który zainspirował całe pokolenie pilotów i entuzjastów awiacji. Samolot, dzięki zmiennej geometrii skrzydeł, dalekiego zasięgu radarowi i zdolności do przenoszenia pocisków dalekiego zasięgu AIM-54 Phoenix, przez ponad 30 lat stanowił trzon obrony powietrznej floty US Navy.

Wycofane z eksploatacji F-14 są eksponowane w różnych muzeach w USA, ale żaden z nich nie jest zdolny do lotu. Ustawa "Maverick Act" stanowi wąski wyjątek od restrykcji po wycofaniu z eksploatacji, które doprowadziły do zniszczenia niemal wszystkich F-14, zapewniając zachowanie jego dziedzictwa.

Co dalej? Harmonogram i przyszłość projektu

Jeśli "Maverick Act" przejdzie przez Izbę Reprezentantów i zostanie podpisany, Komisja Centrum Kosmicznego i Rakietowego w Huntsville będzie mogła rozpocząć proces przejęcia samolotów. Harmonogram ewentualnego powrotu do lotów pozostaje niewiadomą i może to zająć lata. Bardziej prawdopodobne w pierwszej kolejności są ograniczone pokazy i wydarzenia upamiętniające dziedzictwo lotnictwa morskiego. Mimo to, sama możliwość ponownego zobaczenia F-14 na niebie budzi ogromne nadzieje wśród miłośników lotnictwa na całym świecie.

Ustawa ta może mieć również szerszy wpływ, ponieważ w przeszłości Kongres wielokrotnie proponował przepisy mające na celu ograniczenie prywatnym operatorom możliwości latania byłymi, zaawansowanymi technologicznie samolotami wojskowymi USA. "Maverick Act" otwiera więc precedens, pokazując, że przy odpowiednim wsparciu i środkach, nawet najbardziej kultowe maszyny mogą odzyskać swoje skrzydła, choćby tylko na potrzeby historycznych pokazów.

F-14 Tomcat - legenda z Top Gun

F-14 Tomcat to amerykański, dwumiejscowy, naddźwiękowy myśliwiec pokładowy o zmiennej geometrii skrzydeł, opracowany przez Grumman Aerospace dla Marynarki Wojennej USA. Wprowadzony do służby w 1974 roku, był jednym z najbardziej zaawansowanych samolotów swojej epoki, zaprojektowanym głównie do obrony floty i przechwytywania celów na dużych odległościach.

Samolot napędzany jest dwoma silnikami Pratt & Whitney TF30 we wczesnych wersjach (F-14A) lub General Electric F110 w modelach F-14B i F-14D, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną około Mach 2,4 (ok. 2485 km/h) oraz pułap ponad 15 000 m. Jego charakterystyczną cechą są skrzydła o zmiennej geometrii, które dostosowują kąt skosu do warunków lotu, poprawiając manewrowość przy niskich prędkościach i efektywność przy wysokich.

F-14 wyposażono w zaawansowany radar AN/AWG-9 (w F-14D APG-71), zdolny do śledzenia wielu celów jednocześnie na odległość do 190 km, co w połączeniu z rakietami AIM-54 Phoenix czyniło go unikalnym w zwalczaniu celów dalekiego zasięgu. Uzbrojenie obejmuje także działko M61 Vulcan 20 mm, rakiety AIM-9 Sidewinder i AIM-7 Sparrow oraz możliwość przenoszenia bomb w wersjach przystosowanych do ataków naziemnych (F-14D). Załoga składa się z pilota i operatora systemów uzbrojenia (RIO). F-14 służył w US Navy do 2006 roku, uczestnicząc w konfliktach takich jak wojna w Zatoce Perskiej. Dzięki swojej wszechstronności i ikonicznemu wyglądowi F-14 pozostaje legendą lotnictwa, znaną m.in. z filmu „Top Gun”.

