Nowy dowódca CyberWojsk. Gen. bryg. Mariusz Chmielewski na czele cyfrowej obrony

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o istotnych zmianach personalnych w polskiej armii. Kluczową decyzją jest powołanie generała brygady Mariusza Chmielewskiego na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Decyzja ta, wręczona osobiście przez szefa MON, wchodzi w życie 16 czerwca bieżącego roku. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz na platformie X:

„Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie i wiedza pana generała pozwolą na dalszy rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które dziś skutecznie strzegą naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i są jednymi z najlepszych wojsk w NATO”. Gen. Chmielewski zastąpi na tym stanowisku gen. dyw. Karola Molendę, który od lipca tego roku obejmie stanowisko Cyber Champion – doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. transformacji.

Pierwszy dowódca WOC, gen. Karol Molenda, objął dowództwo nad nowo powstałym rodzajem wojsk w 2022 roku. Podstawowym zadaniem WOC jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa w obszarze wojskowym - monitorowanie sieci, reakcja na cyberataki czy tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych - ale żołnierze WOC zajmują się też takimi zagadnieniami jak bezpieczna łączność dla żołnierzy czy implementacja i rozwój w wojsku nowych technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją.

W ciągu ostatnich kilku lat polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni stały się jedną z najwyżej ocenianych tego typu struktur w siłach zbrojnych państw NATO. Gen. Molenda regularnie podkreślał, że Polska mierzy się obecnie z niespotykaną i stale rosnącą liczbą cyberataków, z którymi jego żołnierze mają do czynienia de facto przez cały czas. WOC regularnie biorą też udział w ćwiczeniach sojusznikami, takich jak „Locked Shields” czy „Cyber Coalition”, regularnie zajmując w nich najwyższe lokaty.

Przed powstaniem cyberwojsk gen. Molenda od 2019 roku był pełnomocnikiem MON ds. stworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych. Wcześniej przez lata związany był ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie również zajmował się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Podobnie jak gen. Chmielewski wywodzi się z Warszawskiej WAT.

Decyzję ministra obrony na X skomentował generał Molenda, jak napisał:

"Moim następcą zostanie mój zastępca! (...) To świetny wybór. Znam Mariusza od wielu lat - to bardzo dobry człowiek, żołnierz i specjalista, z którym wspólnie budowaliśmy zdolności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Doskonale zna procedury, procesy oraz specyfikę działania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jestem głęboko przekonany, że będzie gwarantem dalszego dynamicznego rozwoju naszego komponentu. Mariusz, serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w tej odpowiedzialnej misji!".

Wzmocnienie logistyki i obrony terytorialnej: Nowi dowódcy w kluczowych jednostkach

Oprócz zmian w CyberWojskach, Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił również powołania na inne ważne stanowiska dowódcze. Nowym dowódcą 1. Bazy Logistycznej w Bydgoszczy został pułkownik Andrzej Magiera. Jednostka ta odpowiada za kluczowe aspekty zaopatrzenia i wsparcia logistycznego dla wielu formacji wojskowych. Kolejną istotną zmianą jest objęcie dowództwa 4. Brygady Logistycznej przez pułkownika Radosława Sułka.

Nowe kierownictwo w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Ważne zmiany zaszły także w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na dowódcę 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony został pułkownik Przemysław Kubicki. Nominacja nowego dowódcy ma przyczynić się do dalszego wzmacniania zdolności obronnych w regionie Śląska. Minister Kosiniak-Kamysz pogratulował wszystkim oficerom, życząc im sukcesów i powodzenia na nowych stanowiskach.

Kim jest gen. bryg. Mariusz Chmielewski?

Ceniony architekt IT i naukowiec, zajmujący się budową systemów i badaniami z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i wspomagania decyzyjnego. Mianowany na stopień generała brygady w 2023 r. Laureat przeszło 100 prestiżowych nagród przyznanych przez środowisko naukowe krajowe i gremia międzynarodowe w obszarze znaczących wynalazków m.in. w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Realizuje projekty B+R i badania z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji w biomedycynie na Wydziale Cybernetyki WAT. Odpowiada za budowę, wdrażanie i utrzymanie jawnych i niejawnych usług i systemów teleinformatycznych RON. W 2012 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych. Dydaktyk, propagator wiedzy z zakresu informatyki prowadzący autorskie zajęcia w przeszło 23 modułach tematycznych z zakresu inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, programowania i cyberbezpieczeństwa.

Doświadczenie

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (od 2022)

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni do 2021)

Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT (od 2017 do 2020)

Adiunkt Wydziału Cybernetyki WAT 2012-2017

Asystent Wydziału Cybernetyki WAT 2008 – 2012

Asystent Wydziału Techniki Wojskowej WAT 2003 - 2008

Wykształcenie

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyczny, kierunek: Informatyka 1998 – 2003

WAT, Wydział Cybernetyki , Podyplomowe studia pedagogiczne 2005-2006

Akademie Sztuki Wojennej, Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, 2021-2022