"Pamiętnik Weterana": Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-05-07 13:32

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, we współpracy z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, rozpoczęła cykl podcastów "Pamiętnik Weterana" – kilkudziesięciominutowych rozmów z żołnierzami, których życiorysy ukształtowały się na misjach od Bałkanów po Irak i Afganistan. Projekt ma z jednej strony dokumentować doświadczenia polskich weteranów, z drugiej – wprowadzać do głównego nurtu debaty publicznej ich perspektywę, dotąd często obecnej jedynie w wąskim środowisku.

Pamiętnik Weterana: Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji
Pamiętnik Weterana: Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji Pamiętnik Weterana: Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji Pamiętnik Weterana: Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji Pamiętnik Weterana: Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji
Galeria zdjęć 15

"Pamiętnik Weterana": założenia formatu i pierwszy odcinek

Projekt został zapowiedziany jako cykl kilkudziesięciominutowych rozmów z polskimi żołnierzami, którzy pełnili służbę poza granicami kraju – zarówno z tymi rozpoznawalnymi medialnie, jak i z tymi, których historie dotąd pozostają praktycznie anonimowe. Twórcy podkreślają, że chodzi o rejestrowanie indywidualnych losów i motywacji, ale także o pokazanie kosztów misji – od konsekwencji zdrowotnych po wpływ na życie rodzinne – bez patosu i bez zamiatania trudnych tematów pod dywan.

Komunikaty Fundacji PGZ i Centrum Weterana opisują projekt "Pamiętnik Weterana" jako szczerą rozmowę bez patosu o służbie, motywacji oraz o tym, co znaczy wytrwać w sytuacjach skrajnego obciążenia psychicznego i fizycznego. Premiera pierwszego odcinka, odbyła się  – 2 maja 2026 roku – w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W inauguracyjnym odcinku dziennikarka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz rozmawia z gen. rez. Rajmundem Andrzejczakiem, byłym Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcą polskiego kontyngentu w Afganistanie i żołnierzem z 36-letnim stażem służby.  W rozmowie, gen. rez. Rajmund Andrzejczak wraca pamięcią do okresu dowodzenia na misjach i do sytuacji, które – jak sam podkreśla – "muszą zostawiać ślad", bo brak śladu świadczyłby o braku człowieczeństwa. W centrum rozmowy znajdują się konsekwencje operacji (m.in.) emocjonalny ciężar decyzji, doświadczenie straty żołnierza, próba "normalnego" funkcjonowania po powrocie z rejonu działań oraz długofalowy wpływ misji na sposób myślenia o odpowiedzialności dowódcy i o sensie użycia siły.

Zapowiedzi Centrum Weterana i Fundacji PGZ sugerują, że kolejne odcinki mają obejmować przekrój misji z ostatnich dekad, od operacji stabilizacyjnych po działania o wysokiej intensywności, z naciskiem na subiektywną, nieocenzurowaną perspektywę żołnierza. Format podcastu – rozmowa prowadzona bez inscenizowanej oprawy, skierowana do odbiorcy przyzwyczajonego do dłuższej formy audio – ma ułatwiać poruszenie tematów, które trudniej przekazać w krótkim materiale wideo czy w komunikacie prasowym.

Polecany artykuł:

Kula przeszyła mu hełm, rakieta trafiła w pralnię. Jak weteran z Iraku pokonał …

Znaczenie projektu dla polityki pamięci i systemu wsparcia weteranów

Cykl "Pamiętnik Weterana" wzmacnia długofalowe działania państwa i środowiska obronnego na rzecz weteranów, rozszerzając je o narzędzie budujące społeczne zrozumienie dla realiów współczesnych misji. Osobiste narracje żołnierzy mogą pełnić funkcję pomostu między formalnymi regulacjami – systemem świadczeń, uprawnień i form pomocy – a społecznym odbiorem służby, który często pozostaje fragmentaryczny i oparty na stereotypach.

Projekt tworzy również nieformalną "bazę pamięci", złożoną z nagranych świadectw, które w perspektywie czasu mogą stać się cennym źródłem dla badaczy zajmujących się polskim udziałem w operacjach międzynarodowych. Obecność Fundacji PGZ – podmiotu bezpośrednio związanego z krajowym przemysłem zbrojeniowym – w inicjatywie ukierunkowanej na człowieka, a nie na sprzęt, pokazuje świadome przesunięcie akcentów: od narracji o technice ku narracji o długofalowych konsekwencjach użycia siły zbrojnej.

Cykl podcastów ma szansę stać się stałym elementem ekosystemu komunikacji wokół weteranów, w którym obok ustaw i programów wsparcia funkcjonują formaty medialne zdolne dotrzeć do szerszej publiczności – od rodzin wojskowych po odbiorców niezwiązanych zawodowo z siłami zbrojnymi. W warunkach przyspieszonej modernizacji Sił Zbrojnych RP i rosnącej obecności tematów bezpieczeństwa w debacie publicznej, inicjatywa Fundacji PGZ i Centrum Weterana wzmacnia element, który często pozostaje w cieniu – długotrwałe, osobiste skutki służby na misjach i potrzeby tych, którzy z nich wrócili.

Polecany artykuł:

Z jednostek specjalnych prosto do WOT. Weterani uczą, jak walczyć i przetrwać

Fundacja PGZ i Centrum Weterana: kontekst instytucjonalny

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej działa jako zaplecze społecznej odpowiedzialności jednej z kluczowych spółek polskiego przemysłu obronnego, koncentrując się (m.in.) na projektach wspierających środowisko żołnierzy i ich rodzin. W naturalny sposób łączy to działalność biznesową PGZ z obszarem pamięci, edukacji i pomocy – od programów stypendialnych po inicjatywy popularyzujące służbę wojskową i bezpieczeństwo państwa.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pełni rolę wyspecjalizowanego ośrodka, w którym weterani misji oraz rodziny żołnierzy poległych mogą uzyskać wsparcie prawne, psychologiczne oraz informacyjne w sprawach związanych z przebiegiem służby i jej konsekwencjami. Ośrodek odpowiada równocześnie za kształtowanie kultury pamięci o misjach i uczestniczących w nich żołnierzach, co obejmuje działania edukacyjne, upamiętniające i informacyjne kierowane do opinii publicznej.

Partnerstwo Fundacji PGZ z Centrum Weterana w projekcie podcastowym wpisuje się w trend budowania trwałych, instytucjonalnych form obecności doświadczeń konfliktów zbrojnych w przestrzeni publicznej (m.in.) w regularnych formatach medialnych. Inicjatywa wzmacnia także spójność wysiłków państwa, przemysłu obronnego i środowisk weteranów w obszarze polityki pamięci oraz wsparcia posłużbowego, co w praktyce przekłada się na lepszą widoczność problemów weteranów w debacie publicznej.

Polscy żołnierze uczestniczą w misjach poza granicami kraju nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych XX wieku – od Korei, przez Bałkany i Bliski Wschód, po współczesne operacje na kilku kontynentach. W tym czasie w misjach, operacjach i kontyngentach ONZ, NATO, UE i koalicji ad hoc wzięło udział łącznie ponad 100 tysięcy żołnierzy i pracowników sił zbrojnych.

Obecnie Polska utrzymuje niewielkie, wyspecjalizowane kontyngenty w wybranych operacjach międzynarodowych, (m.in.) o charakterze morskim i obserwacyjnym, kontynuując zaangażowanie poza granicami państwa.

Żródło: Fundacja PGZ, Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Bartosiewicz: Czy AI nam zagraża? | Portal Obronny
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA