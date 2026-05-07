"Pamiętnik Weterana": Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów polskich misji

"Pamiętnik Weterana": założenia formatu i pierwszy odcinek

Projekt został zapowiedziany jako cykl kilkudziesięciominutowych rozmów z polskimi żołnierzami, którzy pełnili służbę poza granicami kraju – zarówno z tymi rozpoznawalnymi medialnie, jak i z tymi, których historie dotąd pozostają praktycznie anonimowe. Twórcy podkreślają, że chodzi o rejestrowanie indywidualnych losów i motywacji, ale także o pokazanie kosztów misji – od konsekwencji zdrowotnych po wpływ na życie rodzinne – bez patosu i bez zamiatania trudnych tematów pod dywan.

Komunikaty Fundacji PGZ i Centrum Weterana opisują projekt "Pamiętnik Weterana" jako szczerą rozmowę bez patosu o służbie, motywacji oraz o tym, co znaczy wytrwać w sytuacjach skrajnego obciążenia psychicznego i fizycznego. Premiera pierwszego odcinka, odbyła się – 2 maja 2026 roku – w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W inauguracyjnym odcinku dziennikarka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz rozmawia z gen. rez. Rajmundem Andrzejczakiem, byłym Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcą polskiego kontyngentu w Afganistanie i żołnierzem z 36-letnim stażem służby. W rozmowie, gen. rez. Rajmund Andrzejczak wraca pamięcią do okresu dowodzenia na misjach i do sytuacji, które – jak sam podkreśla – "muszą zostawiać ślad", bo brak śladu świadczyłby o braku człowieczeństwa. W centrum rozmowy znajdują się konsekwencje operacji (m.in.) emocjonalny ciężar decyzji, doświadczenie straty żołnierza, próba "normalnego" funkcjonowania po powrocie z rejonu działań oraz długofalowy wpływ misji na sposób myślenia o odpowiedzialności dowódcy i o sensie użycia siły.

Zapowiedzi Centrum Weterana i Fundacji PGZ sugerują, że kolejne odcinki mają obejmować przekrój misji z ostatnich dekad, od operacji stabilizacyjnych po działania o wysokiej intensywności, z naciskiem na subiektywną, nieocenzurowaną perspektywę żołnierza. Format podcastu – rozmowa prowadzona bez inscenizowanej oprawy, skierowana do odbiorcy przyzwyczajonego do dłuższej formy audio – ma ułatwiać poruszenie tematów, które trudniej przekazać w krótkim materiale wideo czy w komunikacie prasowym.

Znaczenie projektu dla polityki pamięci i systemu wsparcia weteranów

Cykl "Pamiętnik Weterana" wzmacnia długofalowe działania państwa i środowiska obronnego na rzecz weteranów, rozszerzając je o narzędzie budujące społeczne zrozumienie dla realiów współczesnych misji. Osobiste narracje żołnierzy mogą pełnić funkcję pomostu między formalnymi regulacjami – systemem świadczeń, uprawnień i form pomocy – a społecznym odbiorem służby, który często pozostaje fragmentaryczny i oparty na stereotypach.

Projekt tworzy również nieformalną "bazę pamięci", złożoną z nagranych świadectw, które w perspektywie czasu mogą stać się cennym źródłem dla badaczy zajmujących się polskim udziałem w operacjach międzynarodowych. Obecność Fundacji PGZ – podmiotu bezpośrednio związanego z krajowym przemysłem zbrojeniowym – w inicjatywie ukierunkowanej na człowieka, a nie na sprzęt, pokazuje świadome przesunięcie akcentów: od narracji o technice ku narracji o długofalowych konsekwencjach użycia siły zbrojnej.

Cykl podcastów ma szansę stać się stałym elementem ekosystemu komunikacji wokół weteranów, w którym obok ustaw i programów wsparcia funkcjonują formaty medialne zdolne dotrzeć do szerszej publiczności – od rodzin wojskowych po odbiorców niezwiązanych zawodowo z siłami zbrojnymi. W warunkach przyspieszonej modernizacji Sił Zbrojnych RP i rosnącej obecności tematów bezpieczeństwa w debacie publicznej, inicjatywa Fundacji PGZ i Centrum Weterana wzmacnia element, który często pozostaje w cieniu – długotrwałe, osobiste skutki służby na misjach i potrzeby tych, którzy z nich wrócili.

Fundacja PGZ i Centrum Weterana: kontekst instytucjonalny

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej działa jako zaplecze społecznej odpowiedzialności jednej z kluczowych spółek polskiego przemysłu obronnego, koncentrując się (m.in.) na projektach wspierających środowisko żołnierzy i ich rodzin. W naturalny sposób łączy to działalność biznesową PGZ z obszarem pamięci, edukacji i pomocy – od programów stypendialnych po inicjatywy popularyzujące służbę wojskową i bezpieczeństwo państwa.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pełni rolę wyspecjalizowanego ośrodka, w którym weterani misji oraz rodziny żołnierzy poległych mogą uzyskać wsparcie prawne, psychologiczne oraz informacyjne w sprawach związanych z przebiegiem służby i jej konsekwencjami. Ośrodek odpowiada równocześnie za kształtowanie kultury pamięci o misjach i uczestniczących w nich żołnierzach, co obejmuje działania edukacyjne, upamiętniające i informacyjne kierowane do opinii publicznej.

Partnerstwo Fundacji PGZ z Centrum Weterana w projekcie podcastowym wpisuje się w trend budowania trwałych, instytucjonalnych form obecności doświadczeń konfliktów zbrojnych w przestrzeni publicznej (m.in.) w regularnych formatach medialnych. Inicjatywa wzmacnia także spójność wysiłków państwa, przemysłu obronnego i środowisk weteranów w obszarze polityki pamięci oraz wsparcia posłużbowego, co w praktyce przekłada się na lepszą widoczność problemów weteranów w debacie publicznej.

Polscy żołnierze uczestniczą w misjach poza granicami kraju nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych XX wieku – od Korei, przez Bałkany i Bliski Wschód, po współczesne operacje na kilku kontynentach. W tym czasie w misjach, operacjach i kontyngentach ONZ, NATO, UE i koalicji ad hoc wzięło udział łącznie ponad 100 tysięcy żołnierzy i pracowników sił zbrojnych.

Obecnie Polska utrzymuje niewielkie, wyspecjalizowane kontyngenty w wybranych operacjach międzynarodowych, (m.in.) o charakterze morskim i obserwacyjnym, kontynuując zaangażowanie poza granicami państwa.

Żródło: Fundacja PGZ, Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa