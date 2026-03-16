"Świetna wiadomość dla Polski! Komitet Wojskowy NATO wybrał gen. dyw. Karola Molendę na stanowisko Cyber Champion - doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji [red. ang. Allied Command Transformation, ACT]" - poinformował szef MON na platformie X.

"To kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu. Generał Molenda ma wieloletnie doświadczenie strategiczne i operacyjne w obszarze cyber. Jego wybór to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej nowoczesnych zdolności są wysoko oceniane w strukturach NATO. Gratuluję Panie Generale" - dodał.

Kluczowa rola w transformacji NATO

Cyber Champion to stanowisko doradcze przy dowódcy Allied Command Transformation, czyli strukturze odpowiedzialnej za rozwój koncepcji, technologii i zdolności wojskowych NATO na przyszłość. Dowództwo to odpowiada za przygotowanie Sojuszu do wyzwań kolejnych dekad, w tym rozwój zdolności cyfrowych, integrację nowych technologii oraz wzmacnianie odporności państw członkowskich na zagrożenia w cyberprzestrzeni. ACT testuje nowe doktryny, modernizuje wyposażenie i siły, prowadzi ćwiczenia oraz wdraża innowacje, by dostosować NATO do zmieniających się zagrożeń geopolitycznych.

Rola Cyber Championa polega na wspieraniu tych działań z perspektywy strategicznej poprzez doradzanie w zakresie kierunków rozwoju zdolności cybernetycznych, współpracy między państwami NATO oraz integracji cyberbezpieczeństwa z innymi domenami operacyjnymi. Wybór gen. dyw. Karola Molendy to potwierdzenie rosnącej pozycji Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa w strukturach NATO, które zostało uznane przez Sojusz za pełnoprawną domenę operacyjną, obok lądu, morza, powietrza i kosmosu.

Kluczowa postać rozwoju polskich zdolności w cyberprzestrzeni

Gen. dyw. Karol Molenda to Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Został mianowany na stopień generała brygady w 2019 roku, a następnie na generała dywizji w 2023 roku. Jest współtwórcą jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej. Przewodniczy pracom międzynarodowych zespołów przeciwdziałających złośliwym operacjom w cyberprzestrzeni. Jest autorem wizji i koncepcji utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz inicjatorem wdrożenia innowacyjnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o standard NICE.

Gen. Molenda od 2022 roku pełni funkcję dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a wcześniej - w latach 2019-2022 - był dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej zdobywał kilkunastoletnie doświadczenie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, obejmując stanowiska m.in. naczelnika Wydziału Cyberkontrwywiadu, Wydziału Bezpieczeństwa Komputerowego i Wydziału Informatyki Śledczej, a także zastępcy dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego oraz zastępcy dyrektora Zarządu VI SKW. Służbę wojskową rozpoczął w 12. Batalionie Dowodzenia Ułanów Podolskich, gdzie pełnił obowiązki w latach 2004–2006.

Za swoją działalność został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony, w tym m.in. amerykańskim Army Commendation Medal przyznanym przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, a także Nagrodą CYBERSEC Award za wkład w budowę bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce. Otrzymał również Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal "Pro Patria", Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Medal Benemerenti. Został także odznaczony amerykańską Legią Zasługi (Legion of Merit), jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych przyznawanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.