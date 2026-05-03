W piątek ma zostać podpisana kluczowa umowa SAFE, otwierająca linię kredytową na zakup sprzętu wojskowego.

Polska pozyska 43,7 mld euro, głównie na rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii.

89% funduszy ma zasilić polski przemysł zbrojeniowy.

Umowa SAFE: szczegóły i znaczenie dla polskiej obronności

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Krakowie ogłosił, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek zostanie podpisana umowa SAFE i otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu. Wskazał, że część sprzętu jest już zakontraktowana, a środki te zostaną przeznaczone między innymi na obronę przeciwdronową oraz nowe technologie, w tym komponent obrony cyberprzestrzeni.

Wicepremier podkreślił, że maj będzie miesiącem intensywnego zawierania umów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Priorytetowo traktowane będą takie zakłady jak Huta Stalowa Wola i Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Sprzęt, którego produkcja nie jest możliwa w Polsce, będzie nabywany od sojuszników.

Droga do podpisania umowy i rola polskiego przemysłu

Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, informowała wcześniej, że umowa zostanie podpisana w ciągu kilkudziesięciu godzin. Ze strony polskiej podpisy złożą Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz dwaj przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. Komisję Europejską reprezentować będą komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius i komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia, głównie w formie nisko oprocentowanych pożyczek, przeznaczonych na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Komisja Europejska przyznała Polsce łącznie 43,7 mld euro. Środki te mają sfinansować projekty obronne w polskim planie inwestycyjnym, w tym realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

Garda: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o mitach na temat SAFE

Weto prezydenta a uchwała rządu

Kosiniak-Kamysz przyznał, że weto prezydenta utrudniło proces pozyskania środków. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, która zakładała stworzenie specjalnego funduszu na unijne środki. W odpowiedzi na weto, rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), a jej spłata nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, państwa członkowskie mogą samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE do końca maja. Po tym terminie będą musiały szukać krajów partnerskich do każdego zakupu. Jest to kluczowy termin dla Polski, ponieważ większość planowanych zakupów to zamówienia w polskim przemyśle.