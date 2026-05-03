ICEYE wyniosło na orbitę czwartego satelitę radarowego dla Sił Zbrojnych RP, rozszerzając konstelację POLSARIS.

Satelity zapewniają suwerenną kontrolę nad danymi rozpoznawczymi, niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

Program MikroSAR ma potencjał, by stać się fundamentem polskich zdolności rozpoznania satelitarnego.

ICEYE wynosi czwartego satelitę dla Wojska Polskiego w ramach programu MikroSAR

“O sile współczesnego wojska decydują dziś rozpoznanie i wymiana informacji. Działanie musi opierać się na wiedzy - na możliwie pełnym obrazie sytuacji, który pozwala dowódcy wyznaczyć cel, a żołnierzowi go zrealizować. Bezpieczeństwo naszych granic zaczyna się setki kilometrów nad nimi. Dzięki satelitom radarowym prowadzimy obserwację niezależnie od warunków atmosferycznych, co oznacza, że każdy kierunek i każdy fragment naszego terytorium pozostaje pod stałą kontrolą, a żaden ruch potencjalnego adwersarza nie pozostaje niezauważony. Polska armia już dziś należy do grona najnowocześniejszych na świecie, a zdolności satelitarne wzmacniają naszą przewagę informacyjną i bezpieczeństwo państwa” - powiedział Cezary Tomczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Podczas tej samej misji CAS500-2, realizowanej przez SpaceX, na orbitę wyniesiono również satelitę ICEYE dla Portugalskich Sił Powietrznych. Oba satelity nawiązały łączność, a obecnie trwają rutynowe procedury w ramach wczesnej fazy orbitalnej. Uwzględniając dzisiejszy start, firma z powodzeniem umieściła na orbicie 72 satelity radarowe na potrzeby własnej konstelacji oraz systemów klientów.

“Utrzymujemy wysokie tempo realizacji kontraktu i jesteśmy w pełni przygotowani do wykonania kolejnych opcji przewidzianych w umowie z MON. Bardzo cenimy sobie partnerską współpracę z Siłami Zbrojnymi RP - po obu stronach widać zaangażowanie i entuzjazm. Miesiąc temu na orbicie znalazł się cały podstawowy zakres programu MikroSAR, a dziś dokładamy czwartego satelitę. To duży krok naprzód - POLSARIS ma potencjał, by w kolejnych latach stać się znacznie większą konstelacją i fundamentem polskich zdolności rozpoznania satelitarnego. Cieszymy się, że jesteśmy tego częścią” - powiedział Witold Witkowicz, prezes zarządu ICEYE Polska.

Kolejny satelita Wojska Polskiego leci na orbitę! W 2023 roku mieliśmy 0 satelitów. Pod koniec tego roku będzie ich 9! To fundamentalna zmiana dla zdolności Sił Zbrojnych i Polski w ogóle! Wiwat 3 Maja!!! pic.twitter.com/DYTJdmXrv2— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) May 3, 2026

MikroSAR i POLSARIS

Konstelacja powstająca w ramach programu MikroSAR zyskała oficjalną nazwę POLSARIS, czyli Polish SAR Intelligence System. Wyłoniono ją w otwartym konkursie, który pod koniec 2025 roku przeprowadziła Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS). Jury doceniło zarówno przejrzystość samego rozwinięcia skrótu, jak i jego odniesienie kulturowe do powieści „Solaris” Stanisława Lema.

Satelity ICEYE dają użytkownikom pełną, suwerenną kontrolę nad pozyskiwaniem danych rozpoznawczych z kosmosu w rozdzielczości 25 cm. Gwarantują przy tym najwyższą jakość obrazowania i częste rewizyty nad obszarami szczególnego zainteresowania, co przekłada się na elastyczność operacyjną. Konstelacje zbudowane przez ICEYE wykorzystywane są przez siły zbrojne i instytucje wywiadowcze, podmioty zajmujące się monitorowaniem środowiska, ubezpieczeniami oraz zarządzaniem kryzysowym. Pozyskiwane przez nie dane, dostępne niezależnie od warunków pogodowych i pory doby, skracają czas reakcji oraz wspierają procesy decyzyjne w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE