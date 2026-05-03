Polskich komandosów szkolono do likwidacji min atomowych.

Niszczenie broni jądrowej było priorytetem dla żołnierzy.

Ćwiczenia prowadzono do upadku Układu Warszawskiego.

Rozpoznanie miejsc, w których zamontowano miny atomowe było zadaniem m. in. komandosów z 1 Batalionu Szturmowego z Dziwnowa, z 62 Kompanii Specjalnej z Bolesławca, 56 Kompanii Specjalnej ze Szczecina i z – pozostającej w rezerwie – 48 Kompanii Specjalnej z Krakowa.

„Czas przeżycia” grup specjalnych operujących na terenie przeciwnika szacowano na najwyżej kilka dni. Zakładano, że po ukryciu się żołnierze będą mieli szansę przeżyć do czasu nadejścia własnych wojsk.

– Dlatego sami siebie nazywaliśmy „żołnierzami jednorazowego użytku”. Po przerzuceniu za linię frontu priorytetem była neutralizacji broni jądrowej. Po zauważeniu np. wyrzutni rakiet, niezależnie od zadania, należało przystąpić do jej zniszczenia – wspomina płk Andrzej Żdan, legendarny dowódca 62. Kompanii Specjalnej z Bolesławca.

Szkoleni do likwidacji min atomowych

W Wojsku Polskim funkcjonowało kilka oddziałów specjalnych. Na rzecz całego Frontu Polskiego miał pracować 1. Batalion Szturmowy z Dziwnowa. Dla poszczególnych armii działania specjalne prowadziły kompanie: 62 z Bolesławca, 56 ze Szczecina oraz 48 z Krakowa.

Eliminacja min jądrowych była jednym z zadań wszystkich komandosów.

– Od początku istnienia naszej jednostki w 1967 r., praktycznie do jej rozwiązania w 1994 r., interesowały nas sprawy związane z pasem min jądrowych. Mieliśmy rozpoznawać teren, w którym je ukryto i naprowadzić zespoły zajmujące się niszczeniem – kontynuuje płk Żdan. – Nie dopuścić do eksplozji to było zadanie ważniejsze od wszystkich innych – dodaje sierż. Marek Stachowski, łącznościowiec z tej jednostki.

Zaś jego kolega, pułkownik Stefan Słowikowski i Bogdan Fiałkowski przypominają sobie zajęcia dotyczące rozbrajania takich urządzeń.

– Ale tych zajęć nie przechodzili wszyscy żołnierze. Ja z Pasa Trettnera się nie szkoliłem. Ale na terenie Ośrodka Strzelań Specjalnych na poligonie w Wędrzynie widziałem imitacje bunkrów z minami jądrowymi – przekonuje ppłk Edward Mroczek, jeden z dowódców 62. Kompanii.

Ćwiczenia aż do upadku Układu Warszawskiego

Takie szkolenie zaliczył st. chor. sztab. Mieczysław Kopacz, który do jednostki trafił we wrześniu 1986 r.

– Naszym zadaniem było rozpoznanie obiektów, neutralizacja ochrony i obsługi min. Dobrze pamiętam poligon, w czasie którego mieliśmy rozpoznać „fałszywe” studnie, w których ukrywano ładunki jądrowe – opowiada Andrzej Żdan.

Duże ćwiczenia, połączone z pokazami pokonywania Pasa Trettnera przeprowadzono w 1986 r. na jednym z poligonów Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wśród ćwiczących byli żołnierze z 62. Kompanii Specjalnej. Neutralizację min jądrowych polscy żołnierze ćwiczyli do momentu upadku Muru Berlińskiego.