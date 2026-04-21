Produkcja Su-57 zdemaskowana. Ukraiński GUR publikuje listę kluczowych rosyjskich przedsiębiorstw

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) ujawnił dane 103 rosyjskich firm zaangażowanych w produkcję myśliwców Su-57, wskazując na luki w międzynarodowych sankcjach.

Informacje, opublikowane na portalu "War & Sanctions" w sekcji „Komponenty broni”, zawierają szczegółową listę przedsiębiorstw oraz interaktywny model 3D samolotu.

Około jedna trzecia zidentyfikowanych firm wciąż nie jest objęta sankcjami, co pozwala Rosji na dostęp do zachodnich technologii i komponentów, kluczowych dla produkcji myśliwców.

W ramach precyzyjnej operacji informacyjnej, Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował dane, które rzucają światło na proces powstawania rosyjskiego myśliwca Su-57. Materiały zostały udostępnione na specjalnym portalu "War & Sanctions" w sekcji „Komponenty broni”. Oprócz listy 103 firm, zaprezentowano także interaktywny model 3D samolotu, który pozwala na wizualizację poszczególnych komponentów i ich pochodzenia. Ten krok to nie tylko działanie wywiadowcze, ale również jawny apel do społeczności międzynarodowej o zacieśnienie sankcji i zablokowanie kanałów, którymi rosyjski przemysł zbrojeniowy wciąż pozyskuje kluczowe technologie.

Kluczowi gracze w produkcji rosyjskiego myśliwca

Ujawniona lista demaskuje złożoną sieć powiązań w rosyjskim sektorze obronnym. Chociaż pełen wykaz obejmuje ponad setkę podmiotów, ukraiński wywiad wskazał na kilka kluczowych firm, których rola w produkcji Su-57 jest nie do przecenienia. Wśród nich znalazły się:

JSC "Red October" (Krasnyj Oktiabr) z Sankt Petersburga – przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dostarczanie pomocniczych jednostek napędowych oraz silników turbinowych.

Narodowy Instytut Technologii Lotniczych (NIAT) – placówka badawcza, która uczestniczy w opracowywaniu zaawansowanego, wielofunkcyjnego oszklenia krzemianowego do kokpitu myśliwca.

Instytut Elektrodynamiki Teoretycznej i Stosowanej Rosyjskiej Akademii Nauk – jednostka prowadząca prace nad nanoszeniem na elementy samolotu specjalnych powłok radiochłonnych (stealth), które mają zmniejszać jego wykrywalność przez radary.

Sp. z o.o. "YAZZ Avia" (lub "YASHV Avia") – producent specjalistycznych opon lotniczych, dostosowanych do wymagań Su-57.

Luka w sankcjach: Zachodnie technologie wciąż dostępne dla Rosji?

Najbardziej alarmującym wnioskiem płynącym z publikacji GUR jest fakt, że około jedna trzecia zidentyfikowanych przedsiębiorstw nie została dotychczas objęta sankcjami przez koalicję międzynarodową. Ta luka w systemie restrykcji pozwala rosyjskim firmom zbrojeniowym na legalne lub półlegalne pozyskiwanie zagranicznych technologii, komponentów elektronicznych i specjalistycznego sprzętu. Utrzymanie dostępu do zachodnich obrabiarek CNC, oprogramowania czy zaawansowanych materiałów jest kluczowe dla utrzymania i rozwoju produkcji tak skomplikowanych systemów uzbrojenia, jak myśliwiec piątej generacji. Sytuacja ta podważa skuteczność dotychczasowych działań i pokazuje, że Rosja wciąż znajduje sposoby na omijanie ograniczeń, co bezpośrednio przekłada się na jej zdolności bojowe.

Cel: Odcięcie rosyjskiej zbrojeniówki od nowoczesnych technologii

Działania ukraińskiego wywiadu mają jasno określony cel strategiczny. Jak podkreśla GUR, zablokowanie dostępu rosyjskiego kompleksu przemysłowo-obronnego do nowoczesnych technologii jest fundamentalne nie tylko dla wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy. Jest to również działanie na rzecz globalnej stabilności i bezpieczeństwa, które ma na celu pozbawienie agresora narzędzi do prowadzenia nowego wyścigu zbrojeń. Każda śruba, każdy układ scalony i każda technologia pochodząca z zagranicy, która trafia do rosyjskiej fabryki, może zostać wykorzystana do produkcji broni używanej w konflikcie. Dlatego uszczelnienie reżimu sankcyjnego jest postrzegane jako jeden z kluczowych, bezkrwawych sposobów na ograniczenie potencjału militarnego Rosji.

Wcześniej GUR udostępnił podobne informacje na temat 48 przedsiębiorstw holdingu "Shvabe", który wchodzi w skład państwowej korporacji Rostec i również jest zaangażowany w produkcję sprzętu wojskowego. Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy pokazał również interaktywny model 3D i podzespoły rosyjskiego drona rozpoznawczego „Kniaź Wieszczij Oleg”.

Su-57E w Malezji

Najnowszy rosyjski myśliwiec piątej generacji, Su-57E, został zaprezentowany na Międzynarodowej Wystawie Broni i Sprzętu Wojskowego Defense Services Asia w Malezji. Rosoboroneksport zaprezentował szczegółowy model samolotu. Rosja ma nadzieje, że Su-57E mógłby stać się opcją rozwojową dla Królewskich Malezyjskich Sił Powietrznych ze względu na unifikację z uzbrojeniem istniejącej floty Su-30MKM. Według niedawnych informacji Rosoboroneksport Rosja miał podpisać już kilka kontraktów eksportowych na Su-57E, ale nie ujawniono jeszcze, które konkretnie kraje podpisały kontrakty. Na ten moment zagranicznym operatorem Su-57E jest Algieria.

Chluba Rosji, czyli Su-57

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. Łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.