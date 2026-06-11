ILA 26: Suwerenny skrzydłowy z Europy. Airbus ujawnia projekt U760 Ravenstorm

Airbus zaprezentował na ILA 2026 model U760 Ravenstorm, europejski bezzałogowiec bojowyklasy "lojalny skrzydłowy". Ma być gotowy do służby na 2032 rok.

Ten strategiczny krok ma uniezależnić Europę od technologii USA, oferując zaawansowaną wielozadaniowość i cechy stealth w walce powietrznej i EW.

Sprawdź, jak Ravenstorm zrewolucjonizuje obronność kontynentu i zapewni mu kluczową suwerenność technologiczną.

Następca Valkyrie: Projekt U760 Ravenstorm wkracza do gry

Całkiem niedawno koncern Airbus zaprezentował maszynę MQ-58 Valkyrie amerykańskiej firmy Kratos jako propozycję „lojalnego skrzydłowego” w programie lotnictwa przyszłości FCAS (ang. Future Combat Air System – nie należy mylić z anulowanym francusko-niemieckim samolotem bojowym nowej generacji). W tym projekcie Airbus ma być odpowiedzialny za europejskie oprogramowanie i zgodność z systemem walki oraz integrację z samolotami Eurofighter Typhoon i przyszłymi konstrukcjami. Ten „europejski wariant” ma nosic oznaczenie U740 Valkyrie.

Podcza salonu lotniczego ILA Berlin 2026 Airbus odsłonił kolejny planowany krok - plany rozwoju własnego, w pełni europejskiego bezzałogowych systemów walki kooperacyjnej (CCA), wykraczające poza dotychczasową współpracę z amerykańskim Kratos Defense. Nowy, opracowywany wewnętrznie przez Airbusa system otrzymał oficjalne oznaczenie U760 Ravenstorm.

Projekt ten stanowi kolejny krok w strategii koncernu. O ile U740 ma trafić na rynek już około 2029 roku – po zaplanowanych na ten rok testach w locie – o tyle całkowicie europejski U760 Ravenstorm ma być gotowy do dostaw dla Luftwaffe w 2032 roku. Próby planowane są po roku 2030.

Imponująca specyfikacja i wielozadaniowość „Europejskiego Skrzydłowego”

Airbus kładzie nacisk na wszechstronność, niskie ryzyko technologiczne oraz szybką dostępność nowej platformy. U760 Ravenstorm charakteryzuje się geometrią obniżonej wykrywalności (stealth / low-observable), upodabniającą go do najnowocześniejszych projektów CCA na świecie. Pod względem gabarytów będzie on jednak znacznie większy od U740 Valkyrie.

U760 Ravenstorm ma mieć 13 metrów długości oraz 10 metrów rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa (MTOW) wyniesie około 6 ton, z czego ponad 500 kg stanowić będzie masa użyteczna (payload). Ravenstorm ma osiągać wysoką poddźwiękową prędkość przelotową (high subsonic cruise speed) i znacznie większy zasieg niż Valkyrie.

Zgodnie z deklaracjami producenta, Ravenstorm będzie platformą wielozadaniową. Konstrukcja umożliwi realizację misji powietrze-powietrze (A2A), powietrze-ziemia (A2G) oraz prowadzenie działań z zakresu walki elektronicznej (EW / Electronic Warfare). Będzie on zgodny ze standardami FCAS, co oznacza kompatybilność zarówno z myśliwcem Eurofighter Typhoon jak i jego następcami.

Europejska suwerenność technologiczna w kontrze do USA

Najważniejszym wyróżnikiem projektu U760, który podkreślany jest przez Airbusa, to jego rodowód. W przeciwieństwie do bazującego na amerykańskiej technologii modelu U740, Ravenstorm jest promowany jako „suwerenne rozwiązanie europejskie” (ang. European sovereign solution).

Prezentacja modelu 1:1 nowej maszyny podczas ILA 26 przypada na moment, w którym rządy państw europejskich deklarują silną wolę uniezależnienia się od dostaw zagranicznego sprzętu wojskowego, w tym procedur G2G (Government-to-Government) realizowanych z USA. Nie jest też tajemnicą kryzys w stosunkach Berlina i Waszyngtonu.