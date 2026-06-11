W obliczu eskalacji zagrożeń dronowych, Airbus Helicopters i Quantum Systems ogłosiły strategiczny sojusz na ILA 2026, redefiniując podejście do walki powietrznej.

Integracja śmigłowca H145M i jego bezzałogowej wersji U145 z bezzałogowcami STRILA/Jäger stworzy rewolucyjny system C-UAS, zdolny do aktywnego polowania na wrogie drony poprzez bezpośrednie uderzenie.

Odkryj, jak ta innowacyjna koncepcja "anty-dronowej matrioszki", w postaci bezzałogowy U145 z antydronami wzmocnią europejską obronność, tworząc nową kategorię misji!

Współpraca giganta lotniczego, Airbus Helicopters, z dynamicznie rozwijającą się firmą sektora deep-tech, jaką jest Quantum Systems, to wyraźny sygnał konsolidacji europejskich zdolności obronnych i świadomości potrzeby szybkiego reagowania na zagrożenia. Martin Karkour, Chief Revenue Officer w Quantum Systems, zaznaczył, że współczesne zagrożenia asymetryczne wymagają od systemów lotniczych posiadania natychmiastowych i skutecznych odpowiedzi na zagrożenia ze strony dronów.

W tym wypadku mowa jest o zastosowaniu dwóch sprawdzonych rozwiązań, aby uzyskać nową jakoś. Podczas ILA Berlin 2026 ogłoszono rozpoczęcie programu integracji na smigłowcach Airbus Helicopters, na początek rodziny H145M, bezzałogowych systemów antydronowych. Qantum Systems zastosuje do tego zadania sprawdzony na Ukrainie kwadrokopter STRILA, czy raczej jego wariant przeznaczony dla sił zbrojnych Niemiec, znany jako Jäger. Jest to maszyna o zasięgu do 20 km, osiągając prędkość ponad 400 km/h i eliminująca wrogie bezzałogowce poprzez bezpośrednie uderzenie, a więc bez głowicy bojowej. Maszyny są napędzane elektrycznie i zostały zamówione przez siły zbrojne Ukrainy w liczbie poand 15 000 egzemplarzy.

Inżynierowie obu firm pracują nad zintegrowaniem systemów przechwytujących drony bezpośrednio na pokładach maszyn załogowych i bezzałogowych. Kooperacja ta idealnie wpisuje się w koncepcję współdziałania zespołów załogowo-bezzałogowych (MUM-T – Manned-Unmanned Teaming), która jest od kilku lat intensywnie rozwijana przez Airbus Helicopters, głównie na platformie H145M.

Co ciekawe, efekt współpracy Airbus Helicopters i Quantum Systems, czy raczej jej koncepcję, zaprezentowano na modelu maszyny U145, czyli bezzałogowego wariantu śmigłowca H145, który jest tegoroczną premierą. Maszyna w ogóle nie posiada kabiny załogi, a jedynie przestrzeń ładunkową, zajmującą całą długość kadłuba.

Jeśli chodzi o „antdrony” to zaprezentowano efektory Qantum Systems Jäger/STRILA podwieszone na podwójnym systemie startowym na standardowym pylonie uzbrojenia śmigłowca H145M. W ten sposób stworzono rodzaj antydronowej „matrioszki”, gdzie bezzałogowiec, przenosi bezzałogowce do niszczenia bezzałogowców. Jednocześnie pokazano, że bezzałogowy U145 jest w pełni kompatybilny z załogowym H145M i może realizować wiele jego zadań bojowych, szczególnie tych o większym zagrożeniu.

Na temat samej platformy U145 pisaliśmy niedawno na Portalu Obronnym, ale już niebawem pojawi się on w obszerniejszym materiale z ILA 2026 na który zapraszam.