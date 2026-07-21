Premiera na MSPO 2026. PGZ pokaże prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty i system antydronowy

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) szykuje imponującą prezentację na 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, który odbędzie się w dniach 8-11 września. Jak zapowiedział prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, tegoroczna ekspozycja będzie największą w historii Grupy, a jej głównymi atrakcjami będą prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty Ratel oraz pierwszy pluton polskiego systemu ochrony antydronowej.

Co PGZ zaprezentuje na MSPO 2026?

Centralnym punktem ekspozycji PGZ będzie długo oczekiwana premiera prototypu ciężkiego bojowego wozu piechoty Ratel. Adam Leszkiewicz podkreślił, że jest to „realizacja zobowiązań, które składaliśmy rok temu”. Oprócz tego, zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć pierwszy pluton polskiego systemu ochrony antydronowej, co jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem. Grupa zaprezentuje także swoje zaangażowanie w rozwój systemów bezzałogowych w ramach Ośrodka Systemów Autonomicznych. To pokazuje, jak polska zbrojeniówka adaptuje się do zmieniającego się pola walki i inwestuje w przyszłościowe rozwiązania.

Na stoisku PGZ znajdą się również innowacje związane z sektorem kosmicznym, w tym satelity komunikacyjne, a także efekty współpracy przy produkcji amunicji kalibru 155 mm i ładunków modularnych. Ważnym elementem prezentacji będzie także informacja o postępach we współpracy z firmą Anduril przy montażu i produkcji autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda-500M. Nie zabraknie również aktualizacji dotyczących kolejnych etapów polonizacji programu K2. PGZ zamierza również pochwalić się swoimi kompetencjami serwisowymi, które obejmują tak kluczowe systemy jak Patriot, czołgi Abrams i Leopard oraz samoloty MiG i F-16.

Prezes Leszkiewicz zaznaczył, że celem ekspozycji nie jest wyłącznie prezentacja produktów, ale pokazanie potencjału całego krajowego przemysłu obronnego.

„Nie chcemy monopolizować rynku. Zapraszamy do współpracy polskich przedsiębiorców i kooperantów. Chcemy, aby MSPO było miejscem prezentacji całego polskiego przemysłu obronnego, podobnie jak odbywa się to podczas największych światowych targów” – podkreślił Adam Leszkiewicz.

Polska Grupa Zbrojeniowa planuje również organizację debat z udziałem samorządowców z miast, w których działają zakłady PGZ, a także spotkania z około 250 przedsiębiorcami. Rozważane są także pokazy sprzętu na poligonie jeszcze przed rozpoczęciem targów.

Strategiczne partnerstwo i rozwój Targów Kielce

Podczas konferencji Polska Grupa Zbrojeniowa i Targi Kielce podpisały dwuletnią umowę o partnerstwie strategicznym, deklarując kontynuowanie współpracy przy kolejnych edycjach Salonu. Dzięki temu porozumieniu PGZ przeniesie swoją ekspozycję do nowych hal nr 8 i 9, gdzie zajmie około 4 tys. m kw. powierzchni wewnętrznej oraz dodatkowe 1,5 tys. m kw. na terenach zewnętrznych.

Prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń, podkreślił, że nowa infrastruktura, która powstała po rozbudowie kompleksu, pozwala rozwijać MSPO. Po modernizacji kompleks dysponuje imponującymi 52 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej, co czyni go trzecim co do wielkości ośrodkiem targowym w Polsce. Tegoroczna edycja MSPO ma zgromadzić około tysiąca firm, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 800 firm rok temu i 700 dwa lata temu. Około połowę wystawców będą stanowiły przedsiębiorstwa z Polski.

Kielce na arenie międzynarodowej: rola Kanady

W tym roku krajem wiodącym MSPO będzie Kanada. Udział w wydarzeniu potwierdziło 90 kanadyjskich firm, reprezentujących sektor obronny, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane technologie dla wojska. Andrzej Mochoń zaznaczył, że nowa lokalizacja stoiska PGZ pozwoli „lepiej wykorzystać potencjał wybudowanych hal i jeszcze mocniej wyeksponować ofertę polskiego przemysłu obronnego”.

Prezydentka Kielc, Agata Wojda, oceniła, że inwestycja w rozbudowę Targów Kielce, dzięki której powstało 15,5 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni wystawienniczej, zwiększa możliwości organizacyjne miasta oraz wzmacnia jego pozycję jako miejsca spotkań światowego przemysłu obronnego. Dodała, że rozwój sektora obronnego przekłada się na lokalną gospodarkę, a Kielce złożyły już wnioski do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, chcąc wykorzystać środki na inwestycje związane z bezpieczeństwem i rozwojem.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach jest organizowany od 1993 roku i należy do największych wydarzeń branży obronnej w Europie. Tegoroczna, 34. edycja MSPO odbędzie się od 8 do 11 września, obiecując szereg nowości i strategicznych partnerstw, które umocnią pozycję Polski na globalnej mapie obronności.

CBWP „Ratel”

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP), znany także pod roboczą nazwą Ratel, to nowa konstrukcja HSW, zaprojektowana z myślą o działaniach w warunkach konfliktu o wysokiej intensywności, gdzie priorytetem jest maksymalna ochrona załogi i desantu. Pojazd będzie przewoził załogę składającą się z dowódcy i kierowcy oraz od 6 do 8 żołnierzy desantu w pełnym oporządzeniu. Oprócz ochrony, twórcy skupili się na komforcie i bezpieczeństwie wnętrza. Ma ono zapewniać komfort i bezpieczeństwo. Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami masa bojowa pojazdu przekroczy 40 ton, ale dokładne dane będą zależne m.in. od ostatecznej konfiguracji pancerza modułowego.

Pojazd ten ma za zadanie efektywnie współpracować z czołgami, zapewniając piechocie zmechanizowanej bezpieczny transport i wsparcie ogniowe. Kluczowym elementem CBWP jest integracja z polskim Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym ZSSW-30, wyposażonym w armatę automatyczną oraz zintegrowaną, zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Armata może funkcjonować w wersji kalibru 30 mm lub 40 mm, co daje możliwość zwalczania w zasadzie wszystkich pojazdów opancerzonych przeciwnika, co czyni go jednym z najnowocześniejszych pojazdów w swojej klasie na świecie.

Aby zapewnić odpowiedni poziom zdolności terenowych pojazd otrzyma siedem par kół jezdnych, czyli o jedną więcej niż BWP Borsuk. Będzie napędzany silnikiem o mocy ponad 1000 KM. Zostały już wybrane odpowiednie jednostki napędowe i przekładnie główne. CBWP zostanie wyposażony w system ochrony przed bronią masowego rażenia (ABC), instalację filtrowentylacyjną oraz wyrzutnie granatów dymnych. Opcjonalnie ma także posiadać aktywny system ochrony (APS/ASOP), który zwiększy jego przeżywalność w konfrontacji z różnymi typami amunicji, w tym bezzałogowcami. Opancerzenie ma budowę modułową w której pancerz podstawowy jest uzupełniony pancernymi „panelami”, podnoszącymi poziom ochrony do wymaganego poziomu. Zastosowano tutaj rozwiązania użyte w BWP Borsuk, takie jak pancerz kompozytowy z elementami ceramicznymi.