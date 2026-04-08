W obliczu pojawiających się w przestrzeni publicznej spekulacji na temat potencjalnego zakupu licencji na niemiecki bojowy wóz piechoty Lynx KF41,Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło jasne stanowisko. Jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości: Jarosława Krajewskiego, Małgorzaty Wasserman, Michała Kowalskiego, Wojciecha Michała Zubowskiego, Sławomira Skwarka, Łukasza Kmity
"W doniesieniach medialnych pojawia się wątek możliwego wykorzystania środków z instrumentu SAFE do szybszego uzupełnienia braków sprzętowych. Powyższe rodzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń, takich jak ryzyko niespójności decyzji zakupowych oraz wpływ na harmonogram przezbrojenia, potencjalny wpływ ewentualnego pozyskania licencji lub produkcji Lynx na krajowe zdolności (HSW/PGZ i łańcuch dostaw), brak jasnych kryteriów, kiedy resort wybiera zakup pomostowy, kiedy rozwój krajowy, a kiedy licencję, a także wątpliwości co do sposobu i zakresu planowanego wykorzystania instrumentu SAFE w obszarze „pojazdów dla wojsk lądowych” i jego przełożenia na konkretne postępowania zakupowe (Polska Zbrojna, 27.02.2026; Komisja Europejska – SAFE). Z uwagi na wagę decyzji dotyczących struktury i harmonogramu przezbrojenia wojsk zmechanizowanych, zasadności ewentualnego zakupu/licencji zagranicznej, wpływu na krajowe zdolności produkcyjno-serwisowe oraz potencjalnego finansowania z instrumentów UE, zasadne jest uzyskanie jednoznacznych informacji o stanie prac analitycznych i planach resortu".
Zadano więc następujące pytania:
- Czy MON lub Agencja Uzbrojenia otrzymały formalną ofertę (handlową lub licencyjną) dotyczącą pozyskania lub produkcji wozu bojowego piechoty Lynx (KF41/KF21) – a jeśli tak, kiedy, od kogo, jakiego dotyczyła zakresu (np. licencja, produkcja w Polsce, serwis, transfer technologii)?
- Czy MON i MAP rozważają zastąpienie w jakimkolwiek zakresie wozów produkowanych przez Polską Grupę Zbrojeniową SA zagranicznymi pojazdami konkurencyjnymi?
- Czy MON prowadzi obecnie analizy porównawcze dotyczące pozyskania ciężkiego BWP, a jeśli tak – jaki jest ich status oraz planowany termin zakończenia analizy?
- Jakie działania formalne podjęto od 2024 r. w celu pozyskania cięższego BWP/CBWP, w tym w odniesieniu do programu określanego w przekazach medialnych jako CBWP „Ratel”?
- Czy MON przewiduje przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego w zakresie ciężkiego BWP/CBWP, czy też rozważane są inne tryby pozyskania sprzętu oraz na jakiej podstawie mają zostać wybrane?
- Jak MAP i MON zamierzają zabezpieczyć interes Skarbu Państwa i Sił Zbrojnych RP w razie ewentualnego pozyskania licencji lub produkcji zagranicznej, w szczególności w zakresie: a) praw do modyfikacji i rozwoju, b) dostępu do dokumentacji technicznej, c) suwerenności serwisowo-remontowej i dostępności części, d) udziału krajowych podmiotów (polonizacji) w łańcuchu dostaw?
- Czy i w jakiej formule MON planuje finansować pozyskanie pojazdów dla wojsk lądowych ze środków instrumentu SAFE oraz czy wśród projektów zgłaszanych przez Polskę przewidywany jest zakup, uzyskanie licencji lub produkcja ciężkiego BWP?
- Czy istnieje spójna mapa drogowa przygotowana w porozumieniu z Polską Grupą Zbrojeniową SA dla programów Borsuk oraz ciężkiego BWP/CBWP obejmująca: kamienie milowe, przewidywane wolumeny, sposób finansowania oraz ewentualne rozwiązania pomostowe – i w jakim terminie? Jeżeli tak, to proszę o jej przedstawienie, a jeżeli nie, to proszę o wyjaśnienie przyczyn jej braku.
- W jaki sposób MON zapewni przejrzystość kryteriów wyboru rozwiązań krajowych i zagranicznych, zabezpieczenie suwerenności serwisowej oraz spójność finansowania, w tym w ramach instrumentu SAFE?
W odpowiedzi na interpelację poselską nr K10INT15848 z dnia 12 marca 2026 r. sekretarz stanu Eliza Zeidler poinformowała, że Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie rozważa możliwości rezygnacji z produkcji BWP „Borsuk” oraz CBWP „Ratel”. Co więcej, podkreślono, że PGZ S.A. w chwili obecnej nie prowadzi rozmów w zakresie pozyskania licencji na produkcję bojowego wozu piechoty Lynx.
To kategoryczne stwierdzenie ucina wszelkie wątpliwości i potwierdza, że polski przemysł obronny, na czele z PGZ i Hutą Stalowa Wola S.A., koncentruje swoje wysiłki na realizacji projektów opartych na krajowej myśli technologicznej. Jak czytamy w odpowiedzi:
"PGZ S.A. realizuje projekty zgodnie z zawartymi umowami z Zamawiającym, tj. Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia"
Program „Borsuk” na właściwych torach: Znamy harmonogram
Program Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty (NPBWP) „Borsuk” jest jednym z filarów modernizacji polskich wojsk zmechanizowanych, mającym na celu zastąpienie przestarzałych, posowieckich wozów BWP-1. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, konsorcjum w składzie PGZ S.A. i Huta Stalowa Wola S.A. zawarło z Agencją Uzbrojenia umowę ramową, która precyzyjnie określa zakładany harmonogram oraz wolumeny dostaw pojazdów BWP Borsuk w kolejnych latach.
Umowa ramowa, opiewająca na blisko 1400 pojazdów, obejmuje nie tylko same bojowe wozy piechoty, ale również całą gamę pojazdów towarzyszących, zbudowanych na tej samej uniwersalnej platformie. W jej ramach podpisano już pierwsze umowy wykonawcze, a dostawy seryjnych wozów rozpoczęły się w 2025 roku.
Ciężki Bojowy Wóz Piechoty „Ratel” – ambitny plan na przyszłość
Równolegle do programu „Borsuk”, Polska Grupa Zbrojeniowa rozwija projekt Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty (CBWP) o kryptonimie „Ratel”. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie wojska na cięższy, lepiej opancerzony pojazd, przeznaczony do współdziałania z czołgami podstawowymi, takimi jak Abrams i K2, w warunkach konfliktu o wysokiej intensywności.
Z odpowiedzi ministerstwa dowiadujemy się, że również dla tego programu zawarto umowę ramową z Agencją Uzbrojenia. PGZ S.A. wraz z HSW S.A. opracowały szczegółowy harmonogram prac nad przygotowaniem prototypu oraz przygotowaniem do rozpoczęcia produkcji seryjnej na przełomie roku 2029/30. Jak możemy przeczytać w odpowiedzi:
"Koncepcja prac wraz z terminami realizacji kamieni milowych, w tym koncepcja lokowania produkcji w spółkach Grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z określeniem możliwości osiągnięcia docelowego wolumenu rocznej produkcji, przedstawione zostały bezpośrednio Zamawiającemu podczas Rady Modernizacji Technicznej. PGZ S.A. oczekuje na formalne wznowienie negocjacji w zakresie realizacji projektu CBWP Ratel przez Agencję Uzbrojenia, niezależnie od tego prowadząc prace nad prototypem pojazdu".
Z kolei z odpowiedzi na interpelację nr 15848 do sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy możemy przeczytać, że
"Obecnie są prowadzone negocjacje związane z zawarciem umowy wykonawczej. Wykonawca prowadzi też dodatkowe analizy dotyczące realizacji zadania przez spółki polskiego przemysłu obronnego, z uwzględnieniem m.in. wniosków wypływających z konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
Jak napisał Bejda dalej:
"W MON na bieżąco są prowadzone analizy dotyczące potrzeb jakościowych i ilościowych nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym bojowych wozów piechoty. Efektem tych analiz są decyzje dotyczące kierunków działań modernizacyjnych. Pozyskiwanie sprzętuwojskowego zawsze jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast tryb pozyskiwania jest determinowany przez wiele czynników z uwzględnieniem wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technologicznych oferowanych przez różnych wykonawców pod kątem spełnienia wymagań sprzętowych".
Jak dodał Bejda
"Prowadzone analizy nie mają charakteru porównawczego w zakresie dotyczącym m.in. możliwości alternatywnego pozyskania CBWP. Ponadto, nie wpłynęła formalna oferta dotycząca pozyskania lub produkcji bojowego wozu piechoty Lynx"
Przyszłość ciężkiego wozu bojowego Ratel
W marcu wiceminister Aktywów Państwowych Konrad Gołota przedstawił kluczowe informacje dotyczące przyszłości programu ciężkiego bojowego wozu piechoty „Ratel” w odpowiedzi na interpelacje grupy posłów PiS. Mogliśmy wtedy się dowiedzieć, że w ramach konsorcjum realizującego program „Ratel” nie są prowadzone rozmowy o przeniesieniu produkcji. Podkreślił, że celem jest zupełnie inne, znacznie ambitniejsze rozwiązanie.
"Program Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty „Ratel” (dalej: „CBWP”) prowadzony jest w formule konsorcjum, w ramach którego zadania przypisywane są jego członkom adekwatnie do posiadanych kompetencji, zasobów kadrowych i technicznych oraz możliwości produkcyjnych. W ramach wspomnianego konsorcjum nie są prowadzone rozmowy o przeniesieniu produkcji, a o jej zaplanowaniu w taki sposób by możliwe było znaczne podniesienie tempa produkcji oraz optymalizacja wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych Spółek z Grupy Kapitałowej PGZ S.A. (dalej: GK PGZ)" - było napisane w odpowiedzi MAP.
To strategiczne podejście ma na celu uzyskanie elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, to właśnie „zmieniające się wymagania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej co do wolumenów i terminów dostaw” są głównym motorem napędowym analizowanych zmian.
"Celem takiego podziału zadań jest uzyskanie elastyczności i zdolności do szybkiego zwiększania mocy produkcyjnej przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa dostaw. Analizowane jest natomiast rozwiązanie, w ramach którego możliwa będzie równoległa produkcja podwozi lub ich elementów składowych w różnych Spółkach GK PGZ. Ze względu na zmieniające się wymagania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej co do wolumenów i terminów dostaw, uzasadnione jest angażowanie różnych podmiotów z GK PGZ do wytwarzania kluczowych komponentów i wyrobów końcowych, z zachowaniem spójności technologicznej i jakościowej" - napisano.
Dla programu ciężkiego bojowego wozu piechoty „Ratel” mogłoby to oznaczać, że Huta Stalowa Wola, jako lider konsorcjum i centrum kompetencji w dziedzinie podwozi gąsienicowych, nadal odgrywałaby kluczową rolę, ale inne zakłady PGZ, np. w Poznaniu, mogłyby wspierać ją, produkując te same komponenty lub realizując montaż końcowy.
"W ramach prac konsorcjum, jak i GK PGZ prowadzone są analizy organizacyjne, techniczne i harmonogramowe obejmujące m.in. przygotowanie i rozwój infrastruktury, alokację zasobów, wolumeny produkcyjne oraz modele kooperacji. Szczegóły tych analiz, w tym porównania kosztowe i ocena ryzyk, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w związku z czym podanie ich do wiadomości publicznej nie jest możliwe. Kluczowe jest jednak dostosowanie mocy produkcyjnych do zwiększonego zapotrzebowania wynikającego z obecnych i przyszłych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dywersyfikacja dostawców, np. z uwzględnieniem położenia geograficznego".
Jak napisano dalej:
"Kształt docelowego modelu realizacji projektu, w tym organizacja etapu B+R i ewentualnej produkcji seryjnej w Spółkach GK PGZ, stanowi nadal przedmiot wewnętrznych uzgodnień. Rozważane są warianty równoległej realizacji i szerokiej kooperacji pomiędzy zakładami, co poza zwiększeniem odporności łańcucha dostaw, umożliwia dostosowanie harmonogramów do oczekiwań zamawiającego. Realizacja pracy rozwojowej i produkcji seryjnej w dwóch różnych zakładach jest jednym z funkcjonujących modeli, natomiast na tym etapie nie rozstrzyga się, w jakim zakresie model ten zostanie zastosowany".