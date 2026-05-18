Gen. Sokołowski o Apaczach. Skąd wziąć setki pilotów dla nowych śmigłowców? [WYWIAD]

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-05-18 8:05

Gen. broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w rozmowie z Karoliną Modzelewską opowiedział o jednym z większych wyzwań programu AH-64E w Polsce - budowie kadr. Jak podkreśla, mowa o setkach pilotów: „Liczba ponad 400 pilotów dla floty AH-64E jest to wartość docelowa”. Proces ich szkolenia ma być rozłożony na lata, a cel to osiągnięcie współczynnika 1,5 załogi na śmigłowiec do 2032 roku.

Karolina Modzelewska: Polska zamówiła 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian. Uśredniając, do ich obsługi potrzeba około 400 pilotów. Skąd ich weźmiemy? Czy to liczba realna, czy docelowa na wiele lat?

Gen. Marek Sokołowski: Liczba ponad 400 pilotów dla floty AH-64E jest to wartość docelowa, która będzie osiągana sukcesywnie w miarę możliwości systemu szkoleniowego. Priorytetem do osiągnięcia do roku 2032 jest wyszkolenie załóg zgodnie z współczynnikiem 1,5 załogi na śmigłowiec.

Ilu pilotów śmigłowców bojowych mamy dziś i ilu z nich można przekwalifikować na AH-64E?

Obecnie mamy wyszkolonych kilkunastu pilotów AH-64. W latach 2026/2027 kolejnych kilkudziesięciu pilotów przejdzie szkolenia na śmigłowiec AH-64. Wszyscy wcześniej wymienieni piloci wyselekcjonowani są z personelu latającego służącego obecnie w strukturach 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Jakie są ograniczenia przepustowości Lotniczej Akademii Wojskowej i czy planowane jest jej rozszerzenie?

Lotnicza Akademia Wojskowa do roku 2030 w ramach szkolenia obecnie studiujących podchorążych wyszkoli około 200 absolwentów na kierunku pilot śmigłowca. Głównym czynnikiem wpływającym na ograniczenie liczby szkolonego personelu jest dostępność śmigłowców szkolnych.

Dodatkowo Polska w ramach członkostwa w NATO Flight Training Europe rozpoczęła w 2026 roku szkolenie podstawowe pilotów - podoficerów w No. 1 Flying Training School w Shawbury, w Wielkiej Brytanii. W ramach tego rozwiązania planujemy do roku 2030 wyszkolić ponad 50 pilotów podoficerów, którzy po kursie w Wielkiej Brytanii zostaną skierowani na kurs przeszkolenia na AH-64 w Fort Rucker w USA.

Polecany artykuł:

Gen. Sokołowski o F-35. Infrastruktura, szkolenie i pierwsze myśliwce w kraju […

Ile trwa szkolenie pilota Apache od podstaw?

Przeszkolenie na śmigłowiec AH-64E kurs Aviator Qualification Course (AQC) w Fort Rucker wraz z kursem specjalistycznym języka angielskiego w Defence Language Institute w AB Lackland to około 7 miesięcy szkolenia. Należy pamiętać, iż warunkiem skierowania na kurs AH-64 AQC jest wyszkolenie na śmigłowcu podstawowym: w Lotniczej Akademii Wojskowej - 5 lat, szkolenie podoficerów w systemie brytyjskim - około 1,5 roku.

Czy planowane są symulatory w Polsce i kiedy zostaną dostarczone?

W ramach podpisanej umowy na zakup śmigłowców AH-64E do Polski ma być dostarczone 6 symulatorów lotu Longbow Crew Trainer (LCT). Pięć z nich jest w wersji kontenerowej, jeden w wersji stacjonarnej - budynek. Zgodnie z podpisaną umową dostarczenie zakupionych stymulatorów planowane jest od połowy 2028 roku.

Gdzie widzi Pan Generał największe „wąskie gardła” - kadry, infrastruktura, czy finansowanie?

Wszystkie elementy są ważne i kluczowe i wzajemnie się uzupełniają i muszą być prowadzone równolegle. Jest to proces, który wymaga współpracy wielu podmiotów, nie tylko w podległości DGRSZ.

Panie Generale, dziękuję za rozmowę.

Polskie Apache w WZL nr 1
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIGŁOWCE
ŚMIGŁOWCE APACHE
WOJSKO POLSKIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych