Gen. Sokołowski o Apaczach. Skąd wziąć setki pilotów dla nowych śmigłowców? [WYWIAD]

Karolina Modzelewska: Polska zamówiła 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian. Uśredniając, do ich obsługi potrzeba około 400 pilotów. Skąd ich weźmiemy? Czy to liczba realna, czy docelowa na wiele lat?

Gen. Marek Sokołowski: Liczba ponad 400 pilotów dla floty AH-64E jest to wartość docelowa, która będzie osiągana sukcesywnie w miarę możliwości systemu szkoleniowego. Priorytetem do osiągnięcia do roku 2032 jest wyszkolenie załóg zgodnie z współczynnikiem 1,5 załogi na śmigłowiec.

Ilu pilotów śmigłowców bojowych mamy dziś i ilu z nich można przekwalifikować na AH-64E?

Obecnie mamy wyszkolonych kilkunastu pilotów AH-64. W latach 2026/2027 kolejnych kilkudziesięciu pilotów przejdzie szkolenia na śmigłowiec AH-64. Wszyscy wcześniej wymienieni piloci wyselekcjonowani są z personelu latającego służącego obecnie w strukturach 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Jakie są ograniczenia przepustowości Lotniczej Akademii Wojskowej i czy planowane jest jej rozszerzenie?

Lotnicza Akademia Wojskowa do roku 2030 w ramach szkolenia obecnie studiujących podchorążych wyszkoli około 200 absolwentów na kierunku pilot śmigłowca. Głównym czynnikiem wpływającym na ograniczenie liczby szkolonego personelu jest dostępność śmigłowców szkolnych.

Dodatkowo Polska w ramach członkostwa w NATO Flight Training Europe rozpoczęła w 2026 roku szkolenie podstawowe pilotów - podoficerów w No. 1 Flying Training School w Shawbury, w Wielkiej Brytanii. W ramach tego rozwiązania planujemy do roku 2030 wyszkolić ponad 50 pilotów podoficerów, którzy po kursie w Wielkiej Brytanii zostaną skierowani na kurs przeszkolenia na AH-64 w Fort Rucker w USA.

Ile trwa szkolenie pilota Apache od podstaw?

Przeszkolenie na śmigłowiec AH-64E kurs Aviator Qualification Course (AQC) w Fort Rucker wraz z kursem specjalistycznym języka angielskiego w Defence Language Institute w AB Lackland to około 7 miesięcy szkolenia. Należy pamiętać, iż warunkiem skierowania na kurs AH-64 AQC jest wyszkolenie na śmigłowcu podstawowym: w Lotniczej Akademii Wojskowej - 5 lat, szkolenie podoficerów w systemie brytyjskim - około 1,5 roku.

Czy planowane są symulatory w Polsce i kiedy zostaną dostarczone?

W ramach podpisanej umowy na zakup śmigłowców AH-64E do Polski ma być dostarczone 6 symulatorów lotu Longbow Crew Trainer (LCT). Pięć z nich jest w wersji kontenerowej, jeden w wersji stacjonarnej - budynek. Zgodnie z podpisaną umową dostarczenie zakupionych stymulatorów planowane jest od połowy 2028 roku.

Gdzie widzi Pan Generał największe „wąskie gardła” - kadry, infrastruktura, czy finansowanie?

Wszystkie elementy są ważne i kluczowe i wzajemnie się uzupełniają i muszą być prowadzone równolegle. Jest to proces, który wymaga współpracy wielu podmiotów, nie tylko w podległości DGRSZ.

Panie Generale, dziękuję za rozmowę.