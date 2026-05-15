Poseł Andrzej Śliwka złożył interpelacja nr 16669 w sprawie sytuacji Fabryki Broni "Łucznik" Radom sp. z o.o. oraz braku zamówień dla krajowego przemysłu zbrojeniowego. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu:

"Z doniesień medialnych oraz stanowisk przedstawicieli pracowników wynika, że spółka może w najbliższym czasie stanąć w obliczu ograniczenia produkcji oraz ryzyka redukcji zatrudnienia, co wynikać ma z niewystarczającego poziomu nowych zamówień. Jednocześnie należy podkreślić, że Fabryka Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o. do końca 2023 roku realizowała intensywny proces inwestycyjny odpowiadający na oczekiwania państwa oraz dynamiczny wzrost wydatków obronnych. Zgodnie z publicznymi informacjami: zwiększono zatrudnienie wraz ze wzrostem produkcji; zrealizowano pierwszy etap inwestycji obejmujący zakup nowoczesnych maszyn i dostosowanie infrastruktury; rozpoczęto drugi etap rozbudowy zakładu, w tym budowę nowych obiektów produkcyjno-magazynowych oraz rozwój linii technologicznych, którego zakończenie planowane jest na rok 2026. Oznacza to, że spółka, działając w oparciu o sygnały płynące ze strony państwa, regularnie do końca 2023 roku zwiększała swoje moce produkcyjne i potencjał wytwórczy, przygotowując się do obsługi rosnących potrzeb Sił Zbrojnych RP".

Jak napisał poseł dalej:

"W tym kontekście szczególnie niepokojąca jest sytuacja, że zakład może w najbliższym czasie stanąć w obliczu ograniczenia produkcji, a nawet redukcji zatrudnienia z powodu braku nowych zamówień. Przedstawiciele związków zawodowych alarmują o możliwych protestach, wskazując na brak stabilnych kontraktów. Taki stan rzeczy rodzi poważne pytania o spójność polityki państwa, efektywność planowania zakupów oraz realne wsparcie dla podmiotów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Trudno zaakceptować sytuację, w której państwowa fabryka broni boryka się z brakiem zamówień, podczas gdy Polska powinna realizować programy modernizacji sił zbrojnych".

Dlatego też poseł zadał następujące pytania:

Jakie jest aktualne portfel zamówień dla Fabryka Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o. na lata 2026-2028? Czy istnieje realne zagrożenie redukcji zatrudnienia w zakładzie w Radomiu? Jeśli tak – ilu pracowników może ono dotyczyć? Jakie działania podjęły Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w celu zapewnienia ciągłości zamówień dla tej spółki? Czy planowane są nowe kontrakty dla Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o., w szczególności w zakresie dostaw dla Sił Zbrojnych RP lub służb mundurowych? Z jakich powodów nie zapewniono odpowiedniego poziomu zamówień dla krajowego producenta broni strzeleckiej? Czy rząd rozważa zmianę polityki zakupowej w taki sposób, aby w większym stopniu wykorzystywać potencjał spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA? Jakie działania naprawcze zostaną podjęte, aby zapobiec destabilizacji funkcjonowania zakładu i ewentualnym protestom pracowników? Kiedy MON przestanie blokować procedowanie prezydenckiego projektu SAFE 0%?

W odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Śliwki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota jednoznacznie stwierdził, że pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje dotyczące rzekomej możliwości redukcji zatrudnienia w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. nie znajdują potwierdzenia w aktualnej sytuacji organizacyjnej i finansowej spółki. Podkreślono, że przedsiębiorstwo realizuje bieżące zadania operacyjne zgodnie z przyjętymi planami, opierając się na stabilnym portfelu zamówień. Jak czytamy w odpowiedzi:

"FB Łucznik realizuje bieżące zadania operacyjne, zgodnie z przyjętymi planami oraz w oparciu o aktualny portfel zamówień obejmujący, m.in. dostawy pistoletów VIS 100, realizację kontraktów na karabinki MSBS GROT i pistolety VIS 100 oraz granatniki podwieszane 40 mm w latach 2026–2029. Zakres ten uzupełniają zamówienia na części zamienne, zestawy obsługowo-naprawcze oraz wyposażenie specjalistyczne przeznaczone do wspierania eksploatacji uzbrojenia. Spółka pozostaje również w pełnej gotowości do realizacji kolejnych zamówień, przede wszystkim karabinka MSBS GROT w najnowszej wersji A3, karabinu wyborowego oraz modułowego pistoletu 9mm MPS w szeregu wersjach, w ramach zapowiadanego rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, również z wykorzystaniem środków unijnych".

Inwestycje w nowoczesne zdolności produkcyjne i cyfryzację w Fabryce Broni

Jak wskazano, działalność FB Łucznik nie ogranicza się jedynie do realizacji bieżących zamówień. Spółka aktywnie inwestuje w rozwój swoich zdolności produkcyjnych, co jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności. W listopadzie 2025 roku oddano do użytkowania nową halę produkcyjną wyposażoną w nowoczesny park maszynowy. Ta strategiczna inwestycja pozwoliła fabryce osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie około 80 000 karabinków rocznie, co znacząco wzmacnia jej potencjał.

Dodatkowo, w ramach zwiększania efektywności, powtarzalności i jakości produkcji, a także w celu ograniczenia wrażliwości procesów na ewentualne zmiany kadrowe, Fabryka Broni Łucznik Radom realizuje projekt „Robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych”. Projekt ten, współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), ma zostać zakończony w czerwcu 2026 roku.

Dywersyfikacja przychodów i Ekspansja Rynkowa Fabryki Broni Łucznik Radom

Według odpowiedzi ministra Gołoty, celu zapewnienia długoterminowej stabilności i dalszego wzrostu, FB Łucznik aktywnie poszukuje nowych źródeł przychodów. Kluczowym elementem tej strategii jest rozwój sprzedaży na rynku cywilnym oraz wzmocnienie obecności na rynkach eksportowych. Działania te mają na celu zmniejszenie zależności od zamówień publicznych i wykorzystanie pełnego potencjału produkcyjnego spółki. W perspektywie kolejnych lat dywersyfikacja ta może przynieść znaczący wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych i umocnić pozycję Łucznika jako globalnego gracza.

Wskazano także, że priorytetem Zarządu Spółki pozostaje dalsze budowanie i utrzymanie wyspecjalizowanego zespołu pracowników, w tym kadry eksperckiej o kluczowym znaczeniu dla ciągłości procesów produkcyjnych, a także wdrożenie mechanizmów zarządzania kompetencjami.

"Prowadzona polityka kadrowa opiera się na bieżącej analizie potrzeb operacyjnych, transparentności, dialogu społecznym oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia protestów pracowniczych. Dotychczasowe przypadki nieprzedłużenia umów miały charakter incydentalny i wynikały z przesłanek organizacyjnych" - napisał Gołota w odpowiedzi.

Rola programu SAFE i współpraca z instytucjami państwowymi dla polskiego przemysłu zbrojeniowego

Minister Gołota wskazał, że FB Łucznik dysponuje stabilnym potencjałem produkcyjnym, zapewniającym pełną gotowość do realizacji zamówień zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym również w ramach programu SAFE. Jak czytamy:

"Na obecnym etapie nie zostały podjęte ostateczne decyzje dotyczące finansowania Spółki z programu SAFE. Niemniej jednak, FB Łucznik aktywnie uczestniczy w prowadzonych negocjacjach, dążąc do wypracowania optymalnych warunków współpracy oraz określenia potencjalnego zakresu dostaw, odpowiadających potrzebom służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. Straży Granicznej, Policji oraz Służby Ochrony Państwa".

Warto zauważyć, że proces planowania, kontraktowania i udzielania zamówień na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowany jest przez właściwe instytucje państwowe, w szczególności przez Agencję Uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do której należy FB Łucznik, pozostaje w bieżącym kontakcie z Agencją Uzbrojenia oraz Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, aktywnie wspierając spółki Grupy w pozyskiwaniu kolejnych kontraktów i zwiększaniu wolumenu produkcyjnego.