Adam Leszkiewicz rezygnuje z funkcji w Grupie Azoty. W tle praca w PGZ i ocena wyników spółki

PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-05-15 8:26

Adam Leszkiewicz, pełniący funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację ze swojego stanowiska, która wejdzie w życie z dniem 31 maja. Decyzja ta, ogłoszona przez spółkę w czwartek (14 maja), jest związana z intensywnymi wyzwaniami w pracy zawodowej oraz oceną sprawozdań finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz jest obecnie prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Adam Leszkiewicz, Prezes PGZ

Autor: Portal Obronny

Rezygnacja Adama Leszkiewicza z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty została ogłoszona w czwartek - 14 maja. W przesłanym oświadczeniu Adam Leszkiewicz wskazał konkretne przyczyny swojej decyzji. Leszkiewicz w przesłanym oświadczeniu za przyczyny swojej rezygnacji podał "intensywne wyzwania i ilość zadań w pracy zawodowej oraz dokonaną przez radę nadzorczą w dn. 29.04.2026 r. ocenę sprawozdań spółki zamykających rok 2025” – poinformowała spółka w komunikacie. 

Kim jest Adam Leszkiewicz? Od prezesa do rady nadzorczej i PGZ

Adam Leszkiewicz to postać o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu strategicznymi przedsiębiorstwami. Od maja 2025 roku piastuje stanowisko prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednego z kluczowych podmiotów w sektorze obronnym kraju. Wcześniej, w okresie od kwietnia 2024 roku do maja 2025 roku, Leszkiewicz był prezesem zarządu samej Grupy Azoty. Po zakończeniu kadencji na stanowisku prezesa, pozostał związany z chemiczną grupą, wchodząc w skład jej rady nadzorczej. 

Czym zajmuje się Grupa Azoty?

Grupa Azoty to jedna z największych polskich spółek akcyjnych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Skarb Państwa posiada w niej 33 procent akcji, co podkreśla jej rangę. Spółka jest drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej. Ponadto, Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce, a w jej portfolio produktowym znajdują się również takie kluczowe chemikalia jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. 

