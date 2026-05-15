Adam Leszkiewicz rezygnuje z funkcji w Grupie Azoty. W tle praca w PGZ i ocena wyników spółki

Rezygnacja Adama Leszkiewicza z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty została ogłoszona w czwartek - 14 maja. W przesłanym oświadczeniu Adam Leszkiewicz wskazał konkretne przyczyny swojej decyzji. Leszkiewicz w przesłanym oświadczeniu za przyczyny swojej rezygnacji podał "intensywne wyzwania i ilość zadań w pracy zawodowej oraz dokonaną przez radę nadzorczą w dn. 29.04.2026 r. ocenę sprawozdań spółki zamykających rok 2025” – poinformowała spółka w komunikacie.

Kim jest Adam Leszkiewicz? Od prezesa do rady nadzorczej i PGZ

Adam Leszkiewicz to postać o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu strategicznymi przedsiębiorstwami. Od maja 2025 roku piastuje stanowisko prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednego z kluczowych podmiotów w sektorze obronnym kraju. Wcześniej, w okresie od kwietnia 2024 roku do maja 2025 roku, Leszkiewicz był prezesem zarządu samej Grupy Azoty. Po zakończeniu kadencji na stanowisku prezesa, pozostał związany z chemiczną grupą, wchodząc w skład jej rady nadzorczej.

Czym zajmuje się Grupa Azoty?

Grupa Azoty to jedna z największych polskich spółek akcyjnych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Skarb Państwa posiada w niej 33 procent akcji, co podkreśla jej rangę. Spółka jest drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej. Ponadto, Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce, a w jej portfolio produktowym znajdują się również takie kluczowe chemikalia jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.