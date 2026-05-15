Program „Delfin” i nowe projekty. Saab oraz MMC zacieśniają współpracę technologiczną

Szwedzki Saab Naval i polskie MMC Ship Design podpisały strategiczną umowę, zacieśniając współpracę nad kluczowymi projektami morskimi dla bezpieczeństwa Bałtyku.

To uwieńczenie dekady owocnej kooperacji, w tym programu „Delfin”, które otwiera nowe możliwości technologiczne i innowacyjne dla Marynarki Wojennej RP.

Zdolności morskie powstają na długo przed cięciem stali - w dobrze sprecyzowanych wymaganiach, decyzjach projektowych, dyscyplinie procesu zatwierdzania oraz współpracy między uczestnikami programu - to kluczowy wniosków, który wybrzmiał w dyskusjach ekspertów podczas NERDS w Gdyni.

Podczas pierwszego polsko-szwedzkiego sympozjum Naval Evolution of Research & Design (NERDS), które odbyło się 12 maja w Gdyni, eksperci branży podzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania nowoczesnych jednostek oraz budowania potencjału morskiego. Punktem wyjścia do dyskusji był realizowany wspólnie przez Saab Naval i MMC Ship Design & Marine Consulting program „Delfin”, w ramach którego powstają dwa okręty dla Marynarki Wojennej RP.

Jak podkreślił Daniel Oscarsson, wiceprezes Saab Naval o powodzeniu współpracy przy tak dużych projektach często decyduje zaufanie do partnera i wzajemne zrozumienie.

– Pracujemy z naszym partnerem MMC Ship Design & Marine Consulting od 10 lat. Mamy na wspólnym koncie realizację dwóch dużych projektów okrętowych. To, co decyduje o powodzeniu naszej współpracy to fakt, że dzielimy te same wartości, to samo nastawienie, mamy wspólny cel. Przykładamy tę samą wagę do precyzji w procesie projektowania i komunikacji między nami - powiedział wiceprezes Saab Naval podczas spotkania z mediami na sympozjum NERDS. – We współpracy Saab Naval i MMC Ship Design & Marine Consulting uczymy się od siebie nawzajem. My mamy dostęp do najwyższej klasy technologii, a nasz szwedzki partner korzysta z naszych wdrożeń i rozwiązań projektowych. Dziś jesteśmy w stanie dostarczać „szyte na miarę” rozwiązania dla różnych segmentów przemysłu okrętowego - powiedział Michał Olko, wiceprezes MMC Ship Design & Marine Consulting.

Faza projektowa - faza decydująca

Nowoczesne projekty okrętów to skomplikowany proces, angażujący fachowców wielu dziedzin, wymagające precyzji i doskonałej komunikacji między wszystkimi interesariuszami.

Sympozjum NERDS przybliżyło uczestnikom proces projektowania okrętów jako kluczowy etap budowy przyszłych zdolności morskich. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych eksperci omówili najważniejsze etapy wymagające formalnych zatwierdzeń – od definiowania wymagań przedkontraktowych, przez zarządzanie dokumentacją i projektowanie systemów, po wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz współpracę przemysłu, samorządów i środowiska akademickiego. Podkreślono znaczenie sprawnego i uporządkowanego procesu projektowego, jak również komunikacji na każdym etapie dla terminowej i jakościowej realizacji projektów i niwelowania ewentualnych ryzyk.

Deklaracja strategicznej współpracy

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było podpisanie umowy o współpracy strategicznej pomiędzy partnerami szwedzką firmą Saab Naval i polskim biurem projektowym MMC Ship Design & Marine Consulting. To podkreślenie znaczenia długofalowego zaufania, ciągłości współpracy oraz budowy wspólnego potencjału dla przyszłych programów morskich.

– Podpisanie umowy o strategicznej współpracy ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Po 10-letniej bliskiej i owocnej współpracy nadszedł moment, aby wejść na wyższy poziom. To szansa na nowe realizacje i możliwości biznesowe dla obu firm. Należy też pamiętać, że jesteśmy sąsiadami, polska i szwedzka marynarka wojenna stoją przed takimi samymi wyzwaniami, a my wiemy jakie produkty są potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego - powiedział Daniel Oscarsson. – To kamień milowy w działalności naszej firmy. Nawet o tym nie marzyłem, że kiedyś do tego dojdzie. Po 10-letniej współpracy zostaliśmy uhonorowani tym, że możemy być partnerem strategicznym, a z tego, co wiem, to niewielu partnerów strategicznych ma dziś Saab Naval. Mam nadzieję, że nasze przyszłe wspólne projekty przyczynią się do zwiększenia potencjału technologicznego i innowacyjności - powiedział Michał Olko, wiceprezes MMC Ship Design & Marine Consulting.

W wydarzeniu NERDS wzięło udział ponad 200 osób: wśród nich liczni eksperci, przedstawiciele sił zbrojnych, przemysłu stoczniowego, środowisk akademickich oraz ośrodków technologii morskich z Polski i Szwecji.

Na podstawie informacji prasowej NERDS