Naszym celem nie jest jedynie realizacja kolejnych projektów, lecz budowa niezależnego lidera regionu, który realnie wzmocni bezpieczeństwo Polski i potencjał przemysłowy NATO. Pozyskany kapitał pozwoli nam przejść do fazy intensywnego skalowania mocy produkcyjnych, rozbudowy zaplecza B+R oraz zwiększenia samodzielności w łańcuchu dostaw. Łącząc te działania z konsolidacją infrastruktury, tworzymy prywatnego, narodowego czempiona sektora obronnego. W tym procesie obecność na GPW ma wymiar wykraczający poza finanse – oferujemy inwestorom unikalną ekspozycję na strategiczny sektor gospodarki, umożliwiając im współfinansowanie polskiej suwerenności technologicznej w transparentnej formule rynku publicznego. Już teraz, wchodząc w etap dynamicznego wzrostu, obserwujemy wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, co odbieramy jako potwierdzenie wiarygodności oraz kompetencji spółki - mówi Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Nowy impuls kapitałowy

W celu realizacji planów inwestycyjnych, 8 czerwca br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NPGM, podczas którego akcjonariusze zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Aby zapewnić inwestorom odpowiednią płynność akcji oraz podnieść atrakcyjność oferty, główny akcjonariusz (podmiot należący do Elżbiety Lubińskiej) w pierwszej kolejności przeprowadzi sprzedaż ponad 12 mln istniejących akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Następnie wszystkie środki pozyskane w ten sposób zostaną przez niego w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji NPGM. Główny akcjonariusz już teraz zobowiązał się do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, podpisując ze spółką umowę inwestycyjną.

W praktyce oznacza to, że kapitał pozyskany od inwestorów trafi bezpośrednio do spółki i zostanie wykorzystany na realizację jej planów rozwojowych. Taka konstrukcja transakcji stanowi potwierdzenie zaangażowania głównego akcjonariusza w dalszy wzrost NPGM oraz dowodzi jego wsparcia dla strategii budowy silnego podmiotu w sektorze obronnym.

Spółka planuje pozyskać z emisji akcji około 200-220 mln zł, które przeznaczy na następujące obszary: wdrożenie nowych produktów i zwiększenie zdolności produkcyjnych, inwestycje typu M&A, zakup gruntów, rozwój i modernizację posiadanej infrastruktury produkcyjnej oraz dodatkowe inicjatywy rozwojowe.

Fundamenty wzrostu: amunicja 155 mm, 40 mm, systemy minowe oraz ośrodek badawczo rozwojowy

Kluczowym driverem wartości NPGM jest budowa fabryki amunicji artyleryjskiej 155 mm (standard NATO), której seryjna produkcja ma ruszyć już w IV kwartale 2026 roku z docelową wydajnością 180 tys. sztuk rocznie. Równolegle, dzięki 30-letniej, wyłącznej licencji od światowego lidera sektora defense - singapurskiego ST Engineering - NPGM staje się kluczowym w Europie centrum produkcyjnym amunicji 40 mm, której start produkcji seryjnej zaplanowano na połowę 2027 roku. Portfolio uzupełnia masowa produkcja systemów minowych na potrzeby m.in. programu „Tarcza Wschód”, gdzie potencjał wytwórczy oszacowano na 1 mln sztuk rocznie, a uruchomienie produkcji seryjnej planowane jest w IV kwartale 2026 roku.

Finansowanie w łącznej kwocie 320 mln PLN zostało już w pełni zabezpieczone na realizację projektów amunicji 155 mm oraz 40 mm, natomiast produkcja min realizowana jest z własnych środków grupy.

NPGM rozwija technologie we współpracy z polskimi instytutami badawczymi i partnerami przemysłowymi, w tym m.in. WITU, WITI, ITWL oraz WAT, a także realizuje projekty i dostawy dla Agencji Uzbrojenia. Grupa współpracuje również z międzynarodowymi partnerami sektora obronnego, wśród których znajdują się m.in. ST Engineering, Rheinmetall, Northrop Grumman, KNDS, Junghans Defence, Explosia, VOP Nováky, MSM Group czy Myers Scepter. Spółka świadczy także usługi poligonowe dla największych europejskich producentów uzbrojenia oraz współpracuje z Agencją Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA).

Opierając się na unikalnym zapleczu produkcyjno-poligonowym NPGM konsekwentnie buduje zintegrowany holding zbrojeniowy o europejskim zasięgu. Obecność na GPW sytuuje spółkę w elitarnym gronie giełdowych potentatów sektora obronnego - obok takich gigantów jak Rheinmetall, BAE Systems, Thales czy Leonardo. Dla inwestorów to unikalna okazja do bezpośredniego udziału w transformacji nowoczesnego potencjału militarnego kraju.

Na podstawie informacji prasowej NPGM