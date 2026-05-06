Niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall staje się światowym liderem w produkcji amunicji artyleryjskiej.

Koncern osiągnął roczną produkcję 1,1 miliona pocisków artyleryjskich, wyprzedzając USA.

Zwiększone moce produkcyjne są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie

Rheinmetall zwiększa moce produkcyjne

Od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku, Rheinmetall sukcesywnie zwiększa swoje moce produkcyjne. Armin Papperger podczas spotkania hamburskiego Klubu Dziennikarzy Gospodarczych podkreślił, że koncern ponad czterokrotnie zwiększył roczną produkcję amunicji średniego kalibru, a produkcję pocisków artyleryjskich podniósł z 70 tys. do 1,1 mln sztuk rocznie. Szczególnie wysokie jest zapotrzebowanie na pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, które są szeroko wykorzystywane przez państwa NATO i masowo zużywane na froncie ukraińskim.

Niemieckie media zwracają uwagę, że Rheinmetall produkuje obecnie prawdopodobnie więcej pocisków artyleryjskich niż Stany Zjednoczone. Według danych przedstawionych Kongresowi USA w lutym 2026 roku, amerykańska produkcja pocisków kalibru 155 mm przekraczała 50 tysięcy miesięcznie, co daje ponad 600 tysięcy rocznie. Celem USA jest osiągnięcie produkcji 100 tysięcy pocisków miesięcznie.

Rheinmetall jest jednym z największych producentów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. W sierpniu 2025 roku w Unterluess w Dolnej Saksonii ma zostać otwarta nowa fabryka koncernu, która po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej ma stać się największą fabryką amunicji w Europie.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

Bundeswehra i wsparcie dla Ukrainy

Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, dąży do uczynienia Bundeswehry „najsilniejszą armią konwencjonalną w Europie”. W kwietniu przedstawił pierwszą strategię wojskową Bundeswehry, która zakłada rozwój i zwiększenie liczebności armii do co najmniej 460 tysięcy żołnierzy, stanowiąc odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji.

Niemcy pozostają również kluczowym sojusznikiem politycznym i wojskowym Ukrainy. Od początku inwazji Rosji w lutym 2022 roku, Berlin przekazał Kijowowi co najmniej 39 miliardów euro pomocy cywilnej oraz około 55 miliardów euro wsparcia wojskowego. W budżecie na 2026 rok zapisano na ten cel kolejne 11,5 miliarda euro.

W przeciwieństwie do Niemiec, wsparcie USA dla Ukrainy znacząco spadło. Kiloński Instytut Gospodarki Światowej wyliczył, że w 2022 roku łączne amerykańskie alokacje wynosiły około 35 miliardów euro (w tym około 21 miliardów euro pomocy wojskowej), natomiast w 2025 roku spadły do około 0,5 miliarda euro. W tym samym czasie Europa znacząco zwiększyła swoje wsparcie dla Ukrainy.