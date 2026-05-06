Polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały umowę na budowę Centrum Serwisowego Silników AGT 1500 w Dęblinie.

Inwestycja o wartości 165,2 mln zł (z czego 130 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych) stworzy w Dęblinie jedyne w Europie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams.

Centrum ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i zwiększyć potencjał przemysłowy kraju, a zdolność do obsługi silników AGT1500 ma zostać osiągnięta w pierwszym kwartale 2028 roku.

Serwis silników Abrams w Polsce

Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, celem projektu jest uruchomienie w oddziale Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Dęblinie Centrum Serwisowego Silników AGT 1500, stanowiących napęd czołgów M1A1 i M1A2 ABRAMS, a centrum będzie posiadać kompetencje do wykonywania szerokiego zakresu napraw na poziomie D (przemysłowym) silników AGT 1500. Projekt zakłada modernizację infrastruktury technicznej, szkolenie personelu oraz zabezpieczenie zapasów części zamiennych.

To jest jedna z ważniejszych umów, jakie podpisujemy w tym roku. To jest budowa unikalnych na skalę europejską kompetencji. To jest dalsze budowanie naszej suwerenności, logistycznej, przemysłowej, technologicznej. Dofinansowanie kwotą 130 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Kapitałowych oznacza, że silniki czołgów Abrams nie będą musiały być wysyłane za ocean - podkreślił wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Zaledwie 1,5 miesiąca temu uruchamialiśmy w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi budowę Przemysłowego Centrum Serwisowego Śmigłowców Apache, które zapewni docelowo kompleksową obsługę dla zamówionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej 96 śmigłowców AH-64E. Będzie druga największa po USA flota tych maszyn na świecie. A dziś zbroimy naszą spółkę w nowe kompetencje, daleko wykraczając poza dotychczasowe ramy działania firmy. Tworzymy jedyne w Europie autoryzowane centrum serwisowe silników AGT 1500 do czołgów Abrams. Dywersyfikujemy w ten sposób model działania firmy, a tym samym zwiększamy konkurencyjność i biznesowe perspektywy spółki - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

Dęblin z kluczową rolą w logistyce armii

Wiceprezes PGZ Adam Leszkiewicz wskazał, że projekt wpisuje się w szerszą strategię rozwoju spółki. - Tworzymy jedyne w Europie autoryzowane centrum serwisowe silników AGT 1500 do czołgów Abrams - podkreślił.

Można zadawać sobie pytanie, co mają wspólnego czołgi ciężkie Abrams z Dęblinem, który przecież powszechnie kojarzymy ze Szkołą Orląt. I co wspólnego z tymi czołgami mają Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1, które od 60 lat specjalizują się w obsługach, serwisowaniu i naprawach głównych śmigłowców – mówi pierwszy wiceprezes zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Bąk. Ale to właśnie dębliński oddział WZL1 jest predestynowany do realizacji projektu budowy Centrum ze względu na posiadane, wieloletnie doświadczenie w remontach silników turbowałowych. W przypadku AGT1500 mamy do czynienia z silnikiem produkowanym przez typowo lotniczą firmę, z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, elementami materiałowymi i systemami sterowania przejętymi wprost z inżynierii lotniczej. Dlatego powierzyliśmy serwis tych silników w ręce naszej spółki o lotniczym profilu i doświadczeniu - wyjaśnił Arkadiusz Bąk.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 165,2 mln zł, z czego ponad 130 mln zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a reszta ze środków własnych WZL1. Dodatkowo spółka przeznaczy środki na utworzenie magazynu części zamiennych, co podniesie łączny koszt projektu do około 300 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem, zdolność do obsługi silników AGT1500 ma zostać osiągnięta w pierwszym kwartale 2028 roku. Po uruchomieniu centrum w Dęblinie stanie się ono jedynym autoryzowanym ośrodkiem tego typu w Europie, co otworzy możliwość serwisowania silników także dla innych państw. Inwestycja ma wzmocnić pozycję PGZ na rynku obronnym, zwiększyć zdolności produkcyjno-serwisowe oraz wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki i zatrudnienia.