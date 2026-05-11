Niewiadów z kluczowym kontraktem dla NATO. Polska firma wyprodukuje tysiące granatów moździerzowych

oprac. Piotr Miedziński
2026-05-11 14:42

Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM), w tym Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów (ZSP), podpisała strategiczną umowę ze słowackim partnerem VOP Nováky na elaborację ponad 10 tysięcy sztuk granatów moździerzowych kalibru 60 mm typu HEF. Odbiorcą końcowym zamówienia jest Agencja Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA).

Autor: Niewiadów Polska Grupa Militarna/ Materiały prasowe Granaty moździerzowe kalibru 60 mm typu HEF (High-Explosive Fragmentation)

Podpisanie kontraktu na elaborację znaczącej liczby amunicji moździerzowej jest nie tylko sukcesem komercyjnym dla polskiej spółki, ale przede wszystkim świadczy o jej wiarygodności i znaczeniu w łańcuchu dostaw obronnych NATO. Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna, Adam Januszko, podkreśla strategiczne znaczenie tego porozumienia.

- Podpisanie umowy na elaborację ponad 10 tysięcy sztuk amunicji moździerzowej dla struktur NATO to dla nas nie tylko sukces biznesowy, ale przede wszystkim potwierdzenie roli NPGM jako wiarygodnego ogniwa w łańcuchu dostaw obronnych Sojuszu. Partnerstwo z VOP Nováky pozwala nam efektywnie łączyć kompetencje technologiczne i zwiększać moce produkcyjne w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynków międzynarodowych – mówi Adam Januszko, Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Współpraca z VOP Nováky ma na celu efektywne połączenie kompetencji technologicznych obu firm oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynkach międzynarodowych.

Współpraca polsko-słowacka w sektorze obronnym

Realizacja tego kontraktu jest przykładem udanej współpracy międzynarodowej w sektorze zbrojeniowym. Słowacki partner, VOP Nováky, jest uznawany za lidera w swojej branży, dysponującego jednym z najnowocześniejszych i wysoce zrobotyzowanych zakładów produkcyjnych w Europie. To partnerstwo umożliwia NPGM dostęp do zaawansowanych technologii i know-how, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie zmieniających się wymagań w dziedzinie obronności. Wspólne przedsięwzięcie ma potencjał do dalszego wzmacniania pozycji obu firm na globalnym rynku amunicji i systemów zbrojeniowych.

Rola VOP Nováky w europejskim przemyśle zbrojeniowym

VOP Nováky to przedsiębiorstwo z bogatą historią sięgającą 1937 roku. Firma wykorzystuje unikalne zaplecze badawcze do produkcji zaawansowanej amunicji o różnych kalibrach, od 57 do 155 mm, a także pocisków rakietowych oraz systemów przeciwpancernych. Dzięki wysokim standardom innowacyjności i długoletniemu doświadczeniu, słowacka firma jest uznawana za prestiżowego i kluczowego partnera w realizacji strategicznych projektów zbrojeniowych. 

Na podstawie komunikatu prasowego Niewiadów Polska Grupa Militarna

