Niewiadów z kluczowym kontraktem dla NATO. Polska firma wyprodukuje tysiące granatów moździerzowych

Podpisanie kontraktu na elaborację znaczącej liczby amunicji moździerzowej jest nie tylko sukcesem komercyjnym dla polskiej spółki, ale przede wszystkim świadczy o jej wiarygodności i znaczeniu w łańcuchu dostaw obronnych NATO. Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna, Adam Januszko, podkreśla strategiczne znaczenie tego porozumienia.

- Podpisanie umowy na elaborację ponad 10 tysięcy sztuk amunicji moździerzowej dla struktur NATO to dla nas nie tylko sukces biznesowy, ale przede wszystkim potwierdzenie roli NPGM jako wiarygodnego ogniwa w łańcuchu dostaw obronnych Sojuszu. Partnerstwo z VOP Nováky pozwala nam efektywnie łączyć kompetencje technologiczne i zwiększać moce produkcyjne w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynków międzynarodowych – mówi Adam Januszko, Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Współpraca polsko-słowacka w sektorze obronnym

Realizacja tego kontraktu jest przykładem udanej współpracy międzynarodowej w sektorze zbrojeniowym. Słowacki partner, VOP Nováky, jest uznawany za lidera w swojej branży, dysponującego jednym z najnowocześniejszych i wysoce zrobotyzowanych zakładów produkcyjnych w Europie. To partnerstwo umożliwia NPGM dostęp do zaawansowanych technologii i know-how, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie zmieniających się wymagań w dziedzinie obronności. Wspólne przedsięwzięcie ma potencjał do dalszego wzmacniania pozycji obu firm na globalnym rynku amunicji i systemów zbrojeniowych.

Rola VOP Nováky w europejskim przemyśle zbrojeniowym

VOP Nováky to przedsiębiorstwo z bogatą historią sięgającą 1937 roku. Firma wykorzystuje unikalne zaplecze badawcze do produkcji zaawansowanej amunicji o różnych kalibrach, od 57 do 155 mm, a także pocisków rakietowych oraz systemów przeciwpancernych. Dzięki wysokim standardom innowacyjności i długoletniemu doświadczeniu, słowacka firma jest uznawana za prestiżowego i kluczowego partnera w realizacji strategicznych projektów zbrojeniowych.

Na podstawie komunikatu prasowego Niewiadów Polska Grupa Militarna