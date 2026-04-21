Historyczny debiut na warszawskiej GPW. Akcje Niewiadowa przyciągnęły tłumy

Niewiadów PGM debiutuje na GPW

To były historyczne chwile na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. We wtorek, 21 kwietnia, chwilę po godzinie 10 odbył się tam giełdowy debiut spółki zbrojeniowej Niewiadów Polska Grupa Militarna. Tym samym firma stała się pierwszym notowanym na Głównym Rynku GPW prywatnym producentem amunicji.

Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, czego dowodem byli licznie zgromadzeni goście - uwagę na to zwrócił prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Tomasz Bardziłowski.

- Mamy dziś wielką frekwencję na sali (...) Cieszę się, że na rynku kapitałowym są też firmy dbające o bezpieczeństwo Polaków i naszego kraju - powiedział prezes GPW, wskazując na współczesną, napiętą sytuację geopolityczną, która przynosi dobry czas dla firm z branży zbrojeniowej.

Radości z wejścia rynek GPW nie krył prezes zarządu spółki zbrojeniowej Niewiadów PGM, Adam Januszko: - Wejście na Główny Rynek GPW to kamień milowy w naszej historii. Dołączamy do elitarnego grona największych podmiotów sektora obronnego notowanych na giełdach europejskich.

Sztandarowym projektem firmy z Niewiadowa jest produkcja amunicji artyleryjskiej w kalibrze 155 mm, która posiada kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Linia produkcyjna ma być gotowa z końcem tego roku, w IV kwartale 2026.

- Naszym celem jest rocznie produkować 180 tysięcy sztuk tej amunicji - mówił podczas wydarzenia prezes Niewiadów PGM.

Firma zdobyła wsparcie w postaci partnerstwa joint venture z funduszem Forum 119 (Grupa Fidera), dzięki czemu było możliwe pozyskanie finansowania w wysokości 310 mln zł. Kwota 250 mln zł jest przeznaczana na budowę zrobotyzowanej fabryki amunicji artyleryjskiej 155 mm.

Prezes Niewiadowa podkreślał znaczenie amunicji 155 zwracając uwagę, że patrząc na konflikt zbrojny toczący się za naszą wschodnią granicą, to jest to ten typ amunicji, który jest najczęściej wykorzystywany na froncie. Adam Januszko wskazał na pilną potrzebę uzupełnienia polskich, ale i szerzej - NATO-wskich magazynów właśnie tym typem amunicji.

Równolegle, Grupa zabezpieczyła finansowanie na poziomie 60 mln zł dla projektu budowy fabryki amunicji kalibru 40 mm.

Ponad 100 lat doświadczenia i ambitne plany Niewiadowa

Na samej amunicji ambicje Niewiadowa się nie kończą i spółka patrzy w przyszłość z nadzieją na dalszy rozwój mocy produkcyjnych.

- Rozwijamy bezzałogowe systemy morskie, lądowe i powietrzne, zbieramy fundusze aby rozpocząć ich produkcję. Ponadto po latach szykujemy się do odtworzenia produkcji min przeciwpiechotnych - był to niegdyś produkt flagowy Niewiadowa - mówił prezes Januszko. Przez lata produkcja tego typu uzbrojenia były zakazana w związku z obowiązywaniem konwencji ottawskiej, jednak 20 lutego br. Polska wraz z krajami bałtyckimi wycofała się z tego porozumienia, wskazując na zagrożenie militarne ze strony Rosji.

Niewiadów ściśle współpracuje z polską myślą techniczną i instytutami wojskowymi, a także z naukowcami z WAT.

- To technologia pochodzenia polskiego, której produkcja też jest w Polsce, a jej odbiorcami jest polskie wojsko, ale też nasi partnerzy z NATO, z którymi mamy już podpisane porozumienia - zapewnia Januszko.

Niewiadów PGM to firma z ponad 100-letnim doświadczeniem działająca w sercu Polski, w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. Do tej pory była obecna na giełdzie na rynku NewConnect. W tym roku firma zdobyła 2. miejsce w rankingu Nagrody Rekiny Biznesu 2026 za Giełdowy Debiut Roku i w kategorii Spółka Roku Rynku NewConnect.

W momencie debiutu na Głównym Rynku GPW kurs akcji firmy wzrósł na otwarciu o 5,4 proc. - do 21,5 zł.

Kongres Gospodarczy: Niewiadów