Agencja Uzbrojenia zakupiła 219 Systemów Sensorów Rozpoznawczych od konsorcjum Siltec Sp. z o.o. i Bertin Exensor AB za około 196 mln zł brutto.

Dostawa systemów, przeznaczonych dla pododdziałów rozpoznawczych Sił Zbrojnych RP, została zrealizowana w 2024 roku, czyli 2 lata przed terminem.

Systemy Sensorów Rozpoznawczych umożliwiają lokalizację, identyfikację i śledzenie obiektów w każdych warunkach, zapewniając świadomość sytuacyjną na obszarze co najmniej 90 000 m² lub odcinku drogi o długości 500 metrów.

Realizacja umowy na dostawę sensorów rozpoznawczych, zawartej 18 grudnia 2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Siltec Sp. z o.o. (lider) i Bertin Exensor AB, zakończyła się w połowie kwietnia. Pierwotnie przewidziano dostawę 219 systemów sensorów rozpoznawczych do 2026 roku, jednak 51 kompletów dotarło do Wojska Polskiego ze znacznym wyprzedzeniem. Łączna wartość kontraktu wyniosła około 196 mln zł brutto. Jak podkreślił sekretarz stanu Paweł Bejda:

„Wsparcie dla patroli rozpoznawczych Wojska Polskiego nadeszło szybciej, niż zakładano. Właśnie odebraliśmy kilkadziesiąt nowych sensorów rozpoznawczych. Dostawa została zrealizowana – UWAGA! – dwa lata przed terminem wskazanym w umowie na zakup 219 kompletów. System może być wykorzystywany w każdych warunkach terenowych i pogodowych, m. in. do patrolowania wschodniej granicy”.

To kolejny etap modernizacji, po wcześniejszej umowie z września 2019 roku, na mocy której 116 kompletów sensorów rozpoznawczych trafiło do armii w 2022 roku.

Technologia na straży bezpieczeństwa

Pozyskane Sensory Rozpoznawcze zostały zaprojektowane z myślą o pracy w każdych warunkach terenowych i o każdej porze doby, dzięki zastosowaniu kamer dzienno-nocnych. Ich zaawansowane możliwości technologiczne pozwalają na skuteczną lokalizację, identyfikację oraz śledzenie obiektów na wyznaczonym obszarze. Dzięki temu pododdziały rozpoznawcze uzyskują pełną świadomość sytuacyjną, niezbędną do skutecznego działania.

Szeroki zakres operacyjny i mobilność

Zdolności operacyjne systemu są imponujące – umożliwiają objęcie obserwacją obszaru o powierzchni co najmniej 90 000 m² lub kontrolę odcinka drogi o długości minimum 500 metrów. System pozwala również na rejestrowanie i dalsze przetwarzanie danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania, co znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji i zwiększa skuteczność działań plutonów rozpoznawczych. W skład systemu wchodzą między innymi: kamery dzienno-nocne, sensory rozpoznawcze i przekaźnikowe, przenośne terminale do odbioru i kontroli danych, a także zestawy montażowe, takie jak trójnogi z płynną regulacją wysokości czujników i kamer. Całość uzupełniają mobilne zestawy zasilania i transportu, w tym akumulatory, ładowarki i plecaki, co gwarantuje sprawne przenoszenie i uruchamianie systemu w dowolnym miejscu, niezależnie od warunków.

