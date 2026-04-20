Polska inwestuje w bezpieczną łączność z orbity, podpisując umowę na geostacjonarnego satelitę telekomunikacyjnego dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Współpraca Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space i RADMOR ma zapewnić cyberbezpieczną i odporną komunikację dla Sił Zbrojnych RP.

Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space i RADMOR łączą siły w celu budowy nowego polskiego satelity wojskowego. Podpisanie umowy o współpracy miało miejsce podczas ceremonii, w której uczestniczyli Prezydent Francji Emmanuel Macron, Premier RP Donald Tusk, polski Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i francuska Minister Sił Zbrojnych Catherine Vautrin.

Rozpoczynamy nowy rozdział w europejskiej współpracy kosmicznej — na skalę, która umożliwi dostarczenie niezawodnego systemu dla Sił Zbrojnych RP. RADMOR jako część GRUPY WB z dumą staje w gronie partnerów światowej klasy, wnosząc swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zapewnienie bezpiecznych, odpornych i krytycznych dla misji zdolności łączności satelitarnej - powiedział prezes zarządu RADMOR, Bartłomiej Zając.

W ramach planu „Readiness 2030”, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2025 roku, nowy satelita geostacjonarny zapewni bezpieczną łączność polskim siłom zbrojnym, gwarantując bardzo wysoki poziom wytrzymałości i odporności.

To partnerstwo jest kwintesencją europejskiej współpracy. Wspólne działanie ponad granicami na rzecz innowacji i konkurencyjności przemysłowej służy lepszemu skomunikowaniu i bezpieczeństwu świata. Jest to również kolejny rozdział w wieloletnim partnerstwie Airbusa z polskimi siłami zbrojnymi i przemysłem - oświadczył szef działu systemów kosmicznych w Airbus Defence and Space, Alain Fauré.

W dobie konfliktów o wysokiej intensywności, w coraz bardziej spornej przestrzeni kosmicznej, kompleksowy system będzie zabezpieczony cybernetycznie w segmencie naziemnym i orbitalnym oraz odporny na zagrożenia, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia suwerenności Polski w kosmosie.

Jesteśmy dumni, że możemy przewodzić tej strategicznej współpracy przemysłowej, dostarczając Ministerstwu Obrony Narodowej najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności - powiedział Hervé Derrey, prezes i dyrektor generalny Thales Alenia Space (joint venture Thales 67% i Leonardo 33%).

Partnerzy połączą swoje kompetencje w zakresie łączności wojskowej, kontroli misji, wydajnego projektowania i industrializacji platform satelitarnych oraz bezpiecznej infrastruktury naziemnej i cyberbezpieczeństwa.

Decyzja o rozszerzeniu działalności RADMOR o sektor kosmiczny stanowi naturalny etap rozwoju kompetencji firmy, obejmujący zarówno poszerzenie zakresu częstotliwości, jak i rozbudowę portfolio rozwiązań łączności. Współczesne środowisko operacyjne jest ściśle zintegrowane z infrastrukturą kosmiczną, dlatego rozwój kompetencji w obszarze komunikacji satelitarnej zapewni spójność, bezpieczeństwo i odporność łączności we wszystkich domenach operacyjnych - dodał Bartłomiej Zając. Ten projekt satelity geostacjonarnego będzie ucieleśnieniem najwyższych standardów odporności, cyberbezpieczeństwa oraz technologii antyzakłóceniowych, odzwierciedlając nasze zaangażowanie we wzmacnianie europejskiej suwerenności obronnej. Wspólnie z Airbus Defence and Space oraz firmą RADMOR zapewnimy Siłom Zbrojnym RP solidne, kompleksowe rozwiązanie, które odpowiada na wyzwania dzisiejszego złożonego środowiska bezpieczeństwa - powiedział prezes Hervé Derrey.

Na podstawie informacji prasowej Grupy WB.