Modernizacja Sił Zbrojnych RP. MON ujawnia kluczowe plany na 2026 rok i kolejne lata

W kwietniu poseł Aleksandra Gajewska złożyła interpelacje nr 16494 do ministra obrony narodowej w sprawie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Jak pisała w uzasadnieniu:

"W związku ze wzrostem wydatków na bezpieczeństwo oraz planowanym budżetem obronnym na 2026 r., który ma przekroczyć 200 mld zł (blisko 5% PKB), a także informacjami o pozyskaniu przez Polskę 43,7 mld euro z instrumentu SAFE na modernizację Sił Zbrojnych RP oraz budowę odporności państwa".

Dlatego zadała następujące pytania:

Jak kształtuje się planowany podział środków budżetu obronnego na 2026 r. pomiędzy główne obszary wydatków? Jak rząd planuje rozłożyć środki z instrumentu SAFE pomiędzy główne cele finansowania? Jakie postępy odnotowano w procesie zwiększania udziału krajowej wartości dodanej w zamówieniach modernizacyjnych realizowanych z udziałem zagranicznych podmiotów, np. pozyskania systemów Homar-K, AH-64 czy budowy systemu Narew? Jakie działania podejmowane są w celu zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Wojska Polskiego, tak jak ma to miejsce w przypadku np. produkcji armatohaubic Krab czy bojowych wozów piechoty Borsuk? Jak wyglądają postępy w realizacji programów dobrowolnych powszechnych szkoleń wojskowych i realizacji programu "Szpej", czyli doposażenia żołnierzy w sprzęt indywidualny?

Finansowanie i strategiczne priorytety

Nowoczesne systemy artyleryjskie, które mają zapewnić przewagę ogniową na polu walki.

Wielowarstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, w tym zaawansowane systemy antydronowe, kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń.

Systemy walki naziemnej, czyli modernizację wojsk pancernych i zmechanizowanych.

Amunicję różnego typu, której zapasy są strategicznym elementem gotowości bojowej.

Rozwój zdolności w domenach innowacyjnych, takich jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja oraz zasoby kosmiczne. Jak informuje MON, główne źródła finansowania to budżet państwa oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki te dzielone są na wydatki związane z realizacją Programu Rozwoju Sił Zbrojnych, wydatki bieżące i majątkowe, a także świadczenia dla żołnierzy. To właśnie te fundusze napędzają proces, którego celem jest skokowy wzrost zdolności obronnych Polski.Szczególnie istotną rolę w tym procesie odgrywają środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach instrumentu SAFE . Zgodnie z planem inwestycyjnym złożonym do Komisji Europejskiej, fundusze te zostaną przeznaczone na najbardziej newralgiczne obszary. Priorytety inwestycyjne na 2025 rok i lata kolejne obejmują:

Transfer technologii i rola polskiego przemysłu obronnego

Jednym z kluczowych założeń modernizacji jest maksymalne zaangażowanie polskiego przemysłu. MON podkreśla, że zagraniczne kontrakty na dostawy sprzętu wojskowego są nierozerwalnie związane z transferem technologii. Współpraca przemysłowa odbywa się na trzech poziomach: poprzez umowy offsetowe, bezpośredni transfer wiedzy w ramach głównych kontraktów lub na drodze współpracy między konkretnymi firmami. Jak czytamy:

"W ramach przedmiotowej współpracy ustanawiane są w polskim przemyśle obronnym nowe zdolności obejmujące m.in. produkcję wybranego sprzętu wojskowego lub jego podzespołów, a także późniejsze serwisowanie, naprawy i modernizacje w cyklu życia"

Aby zapewnić stabilność i efektywność tych procesów, trwają prace nad Narodowym Programem Gotowości Zbrojeniowej Państwa. Równolegle Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z MON, opracowuje Strategię Rozwoju Przemysłu Obronnego. Jak czytamy:

"Powyższe działania powinny przełożyć się na stabilność dostaw, rozbudowę zdolności produkcyjnych i rozszerzenie portfolio produktów polskiego przemysłu obronnego w korelacji z potrzebami Sił Zbrojnych RP".

Szkolenia dla cywilów biją rekordy popularności

Modernizacja armii to nie tylko sprzęt, ale również ludzie. MON z powodzeniem realizuje szereg dobrowolnych, powszechnych szkoleń wojskowych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Od 2025 roku prowadzony jest pilotażowy projekt Powszechnych Dobrowolnych Szkoleń Obronnych „wGotowości”, w którym do tej pory wzięło udział już ok. 18,3 tys. osób. Program jest skierowany zarówno do obywateli indywidualnych, jak i zorganizowanych grup z firm czy urzędów.

Inne inicjatywy również przyciągają tłumy chętnych:

„Trenuj z wojskiem”: program dla dorosłych i młodzieży (od 15. roku życia), który ukończyło łącznie ponad 36 tysięcy osób.

„Trenuj jak żołnierz”: bardziej zaawansowane szkolenie, które ukończyło ok. 1 tysiąc osób.

„Samoobrona kobiet – Zaufaj Wojsku”: wzięło w nim udział ponad 6,5 tys. kobiet.

„Wakacje z wojskiem”: forma Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którą ukończyło ok. 16,7 tys. osób.

Program „Szpej” – nowoczesne wyposażenie dla żołnierza

Równolegle do zakupów ciężkiego sprzętu, MON kontynuuje realizację programu „Szpej”, którego celem jest zapewnienie każdemu żołnierzowi nowoczesnego indywidualnego wyposażenia i umundurowania. Zakupy realizowane są na podstawie umów wieloletnich, a zaopatrywanie jednostek odbywa się bez zakłóceń.

Co ważne, program nie ogranicza się jedynie do dostaw. Prowadzone są ciągłe prace rozwojowe i modernizacyjne nad używanymi elementami ekwipunku. Główny nacisk kładziony jest na poprawę parametrów pod kątem ergonomii, funkcjonalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu żołnierzy. Procedowane są także zmiany w przepisach, które mają dostosować normy i zasady noszenia umundurowania do realnych potrzeb na współczesnym polu walki. MON podkreśla, że program „Szpej” jest w fazie ciągłej realizacji, a jego szczegółowe dane, ze względów bezpieczeństwa, stanowią informację niejawną.