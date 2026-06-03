Podsumowanie SAFE. Agencja Uzbrojenia podaje pełną listę

3 czerwca Agencja Uzbrojenia opublikowała komunikat z pełną listą umów, które zostały podpisane w ostatnich dniach maja w ramach programu SAFE. Lista składa się z 38 umów oraz 11 aneksów w programie SAFE.

Lista umów:

56 mobilnych węzłów łączności MCC dla systemu Wisła; System rozpoznania elektronicznego; 18 bateryjnych modułów systemu przeciwlotniczego z możliwością zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych kr. SAN; 190 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye; Ponad 400 zestawów Amunicji Krążącej Warmate; 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS; Ponad 300 tys. szt. wojskowych hełmów HBT-02; Kilkadziesiąt tys. szt. kamizelek kuloodpornych KKZ-01; 2 okręty hydrograficzne kr. HYDROGRAF; Kilka tysięcy min przeciwpancernych TM z zapalnikiem ZN; Kilkaset sterowanych przeciwpancernych, przeciwtransportowych ładunków wybuchowych SPPŁW kr. TULIPAN; Kilka tysięcy sztuk kaset minowych ISM z dziesiątkami tysięcy sztuk min narzutowych MN-123 dla pojazdów i transporterów minowania narzutowego BAOBAB; Kierunkowe ładunki wąskiego i szerokiego rażenia do Systemu Sterowanych Ładunków Wybuchowych Jarzębina-S; System Sterowanych Ładunków Wybuchowych Jarzębina-S; Środki bojowe do systemu Jarzębina-S; 24 Lekkie Opancerzone Transportery Rozpoznawcze dla batalionów czołgów K2; 157 kompletów średnich terminali satelitarnych na samochodzie; Kilkaset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm różnego typu; 8 modułów ogniowych moździerzy Rak (M120K); 4 dywizjonowe moduły ogniowe Regina z haubicami samobieżnymi Krab; 146 bojowych wozów piechoty Borsuk; Sprzęt towarzyszący dla 12 dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (WWR) Homar-K; 140 Wozów Dowodzenia na podwoziu 4x4 Waran; Sprzęt towarzyszący dla 6 dywizjonowych modułów ogniowych haubic samobieżnych K9; 30 Wozów Ewakuacji Medycznej na podwoziu KTO Rosomak dla batalionów czołgów K2; 18 Wozów Dowodzenia na KTO Rosomak dla batalionów czołgów K2; 12 samochodów do przewozu rakiet w ramach programu Wisła; 247 podwozi specjalnych w ramach programu Wisła; 42 kabiny dowodzenia w ramach programu Wisła; Maskowanie i pozoracja w ramach programu Wisła; 36 samochodów transportowo-załadowczych w ramach programu Narew; 121 podwozi specjalnych w ramach programu Narew; Pakiet logistyczny w ramach programu Narew; Maskowanie i pozoracja w ramach programu Narew; 16 mobilnych węzłów łączności MCC w ramach programu Narew; 14 kabin dowodzenia w ramach programu Narew; 7 egz. Radioteodolitowych Systemów Sondażowych Atmosfery RSSA BAR dla haubic samobieżnych K9 i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar-K; Systemy teleinformatyczne dla Ośrodka Rozpoznania Obrazowego.

Aneksy zawarte w programie SAFE:

Aneks do umowy z dnia 22 grudnia 2023 r. na pozyskanie amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm; Aneks do umowy z dnia 23 grudnia 2024 r. na dostawę elementów składowych systemu uzbrojenia K9; Aneks do umowy z dnia 17 grudnia 2024 r. na dostawę 80 egz. KTO Rosomak-L ze Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym zintegrowanym z wyrzutnią ppk SPIKE; Aneks do umowy z dnia 8 lipca 2024 r. na dostawę 58 egz. Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych z wyrzutnią ppk SPIKE zintegrowanych z KTO; Aneks do umowy z dnia 14 czerwca 2023 r. na dostawę pojazdów minowania narzutowego Baobab-K, zwiększający ilość dostarczanych pojazdów o kilkanaście sztuk; Aneks do umowy z dnia 14 maja 2025 r. na dostawę satelitarnego systemu obserwacji Ziemi MikroSAR (POLSARIS); Aneks do umowy z dnia 24 grudnia 2024 r. na dostawę elementów składowych dywizjonowych modułów ogniowych WWR HOMAR-K i K9, w tym systemu BSP FORCE PROTECTION i kalkulatorów artyleryjskich UKART-2; Aneks do umowy z dnia 4 grudnia 2024 r. na dostawę cystern dystrybutorów paliwowych poj. 10 m³ na podwoziu samochodowym (CD-10) zwiększający zamówienie do 320 pojazdów; Aneks do umowy z dnia 6 września 2022 r. na dostawę samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności JELCZ 442.32. Aneks do umowy z dnia 6 września 2022 r. na dostawę samochodów dużej ładowności powiększanej mobilności JELCZ S662D.43; Aneks do umowy z dnia 19 grudnia 2024 r. na dostawę karabinków MSBS kal. 5,56 mm; Aneks do umowy z dnia 27 grudnia 2024 r. na dostawę okrętu ratowniczego kr. RATOWNIK.

#AgencjaUzbrojenia podpisała umowy o rekordowej wartości, finansowane z programu #SAFE 🤝🚀Łącznie – uwzględniając wcześniej zawarte kontrakty finansowane lub współfinansowane ze środków SAFE – podpisaliśmy 38 nowych umów oraz 12 aneksów 📄✍️💰 Wartość wszystkich tych umów… pic.twitter.com/8D7rXiuNmr— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) June 3, 2026

Teraz czas na wspólne zakupy

Program SAFE przewiduje dwa główne mechanizmy zakupów. Pierwszy to tzw. single procurement, gdzie umowy są zawierane przez jedno państwo na własne potrzeby. Termin na podpisanie takich kontraktów upłynął 30 maja. Polska wykorzystała tę możliwość w znacznym stopniu, podpisując ponad umowy na kwotę blisko 120 mld zł z polskimi producentami. Część z tych umów dotyczy nowego sprzętu, a część refinansuje już zawarte kontrakty, co pozwala na uwolnienie środków MON i przeznaczenie ich na inne potrzeby, np. służb podległych MSWiA. Kluczowym warunkiem finansowania z SAFE jest dostawa zakontraktowanego sprzętu do 2030 roku.

Drugi mechanizm to common procurement, który dotyczy zakupów realizowanych wspólnie przez co najmniej dwa państwa uczestniczące w programie. Ten etap otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego, umożliwiając mu wejście na rynki zagraniczne poprzez wspólne projekty.

Jak mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Radiu RMF:

"Prowadzimy rozmowy z Norwegami, Szwedami, Grekami. Norwegia to jest system SAN, Szwecja to jest okręt - ratownik i jeszcze rozmawiamy o Kormoranie, Grecja to jest system satelitarny, samoloty do tankowania będziemy prawdopodobnie pozyskiwać z Hiszpanii".

"Prowadzimy rozmowy z Norwegami, Szwedami, Grekami. Norwegia to jest system SAN, Szwecja to jest okręt - ratownik i jeszcze rozmawiamy o Kormoranie, Grecja to jest system satelitarny, samoloty do tankowania będziemy prawdopodobnie pozyskiwać z Hiszpanii" - o prowadzonych… pic.twitter.com/smYz04USEj— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) June 1, 2026

Z kolei wiceszef MON Stanisław Wziątek wypowiadając się w Polskim Radiu 24 mówił: „To oznacza, że my możemy kupować w innych krajach europejskich w tym także w Kanadzie, i oni będą kupować u nas” – zauważył. Jednym z priorytetów są samoloty-cysterny, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zasięgu i efektywności samolotów bojowych, takich jak F-16 i F-35. „Na pewno bardzo nam zależy na tym, żeby posiadać samoloty, które będą dawały szansę na długie wykorzystanie naszych samolotów bojowych, czyli tankowce” – podkreślił Wziątek, wskazując na potrzebę skrócenia logistyki dostaw paliwa, czego brakowało podczas ataku dronowego na Polskę w ubiegłym roku.

Oprócz strategicznych zakupów, Polska aktywnie dąży do promocji i eksportu swoich rodzimych rozwiązań obronnych. Wiceszef MON z dumą mówił o potencjale polskich produktów, które cieszą się międzynarodowym uznaniem.

„Potrzebujemy sprzedawać swoje znakomite produkty. Piorun (przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy) jest produktem wyjątkowo rozpoznawalnym nie tylko w Europie, ale na całym świecie. To jest specjalna wyrzutnia rakiet i tego chcą wszyscy” – stwierdził Stanisław Wziątek.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, na które Polska liczy w kontekście eksportu, jest system antydronowy SAN. Wziątek wyraził przekonanie, że zarówno polskie drony, jak i te produkowane przez WB Group, znajdą nabywców na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w państwach bałtyckich i Rumunii. „Bardzo nam zależy także na tym, aby sprzedać ten najnowszy produkt jakim jest cały program SAN, a więc system antydronowy i dronowy” – dodał.

Pomimo obiecujących perspektyw, polski przemysł obronny mierzy się również z wyzwaniami, głównie związanymi z limitami produkcyjnymi. „Rzeczpospolita” wskazuje, że najtrudniej jest zdobyć zagraniczne kontrakty na pojazdy ciężkie. Na przykład, Huta Stalowa Wola ma zablokowane moce produkcyjne bojowego wozu piechoty Borsuk aż do 2030 roku z powodu zamówień krajowych. Podobne ograniczenia dotyczą możliwości eksportu zestawów przeciwlotniczych Piorun z zakładów Mesko, mimo znacznego popytu. W przypadku ciężarówek Jelcz, bariery również stanowią limity produkcyjne.

Jednakże, istnieją obszary, gdzie polskie firmy mogą znaleźć obejście tych ograniczeń. Przykładem są systemy minowania narzutowego Baobab, które mogą być eksportowane pod warunkiem użycia podwozia innego niż Jelcz.