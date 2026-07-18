Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zwiększają wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) do wykonywania niebezpiecznych misji logistycznych i ewakuacyjnych w tzw. „strefach śmierci”, ratując tym samym życie żołnierzy.

W czerwcu 2026 roku przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, a w pierwszej połowie roku łącznie 66 300 misji, co oznacza wzrost o 122% od stycznia.

Rozwój i wdrażanie UGV wspiera system Brave1, a Ukraina ma ambitny cel przeniesienia do 100% logistyki pierwszej linii na rozwiązania robotyczne, zamawiając ponad 22 000 systemów na 2026 rok.

Podczas gdy uwaga opinii publicznej od początku konfliktu skupiała się głównie na bezzałogowych systemach powietrznych (BSP), na lądzie dokonuje się równie ważna transformacja. Robotyka naziemna, niegdyś postrzegana jako pole do eksperymentów, staje się integralną częścią ukraińskich operacji wojskowych. Celem jest nie tylko uzupełnienie, ale fundamentalna zmiana sposobu prowadzenia działań w najtrudniejszych warunkach.

Obecnie bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV) są już zdolne do wykonywania szerokiego zakresu wymagających misji. Obejmują one logistykę jak transport amunicji, żywności, wody i sprzętu do miejsc niedostępnych dla konwencjonalnych pojazdów, a także ewakuację rannych żołnierzy z linii frontu bez narażania pozostałego personelu. UGV prowadzą również operacje rozminowywania i układania min, realizując zdalnie zadania związane z zagrożeniem wybuchowym. Coraz częściej biorą ponadto udział w misjach szturmowych i wsparcia bojowego. Pojazdy te stopniowo przejmują właśnie te zadania, które historycznie powodowały największą liczbę ofiar wśród piechoty czyli przemieszczanie się po otwartym terenie pod ostrzałem wroga.

Dynamiczny wzrost misji z użyciem UGV: Statystyki mówią same za siebie

Dane publikowane przez ukraińskie Ministerstwo Obrony nie pozostawiają złudzeń, wykorzystanie naziemnych systemów robotycznych rośnie w imponującym tempie.

Czerwiec 2026: ponad 16 600 misji logistycznych i ewakuacyjnych.

Maj 2026: 14 059 misji.

Styczeń 2026: 7 511 misji.

Listopad 2025: około 2 900 misji.

Łącznie w pierwszej połowie 2026 roku drony naziemne zrealizowały ponad 66 300 zadań. Taki skokowy wzrost o 122% od stycznia do czerwca dowodzi, że Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wdrażają nową technologię na masową skalę. Jak podkreślił minister obrony Mychajło Fiodorow: „Każda misja wykonywana przez robota zamiast żołnierza oznacza potencjalnie uratowane ludzkie życie”. Jak przypomina ukraiński portal United24 Media integracja robotów naziemnych przebiegała stopniowo. Rozpoczęła się od pojedynczych misji w latach 2023 i 2024 roku. Od tego czasu liczba jednostek wojskowych korzystających z pojazdów bezzałogowych wzrosła ze 117 pod koniec 2025 roku do 230 do połowy 2026 roku.

Jak zauważa United24 Media jednym z głównych motorów napędowych tego wzrostu są zamówienia publiczne. Rząd podpisuje kontrakty z producentami dziesiątek tysięcy pojazdów bezzałogowych (UGV), co pozwala firmom inwestować w rozbudowę mocy produkcyjnych i zwiększenie wydajności. W rezultacie producenci zintensyfikowali dostawy na front, zaopatrując brygady w potrzebne im ilości robotów naziemnych.

Kluczowe zadania robotów: Logistyka i ewakuacja w "strefach śmierci"

Głównym motorem napędowym dla rozwoju UGV jest potrzeba ochrony personelu wojskowego. Ogromne zagęszczenie dronów rozpoznawczych, artylerii i bezzałogowców FPV sprawiło, że przemieszczanie się na linii frontu i w jej pobliżu stało się śmiertelnie niebezpieczne. Obszary te, często nazywane „strefami śmierci”, mogą rozciągać się nawet na 50 km w głąb terytorium kontrolowanego przez Ukrainę.

W tych warunkach operacje logistyczne, takie jak dostarczanie amunicji, żywności i wody, a także misje ewakuacji rannych, należą do najbardziej ryzykownych. Bezzałogowe pojazdy naziemne, często proste konstrukcje kołowe lub gąsienicowe, oferują możliwość przeniesienia tego zagrożenia na maszyny. Choć same roboty również są narażone na zniszczenie, ich utrata jest nieporównywalnie mniej dotkliwa niż śmierć lub obrażenia żołnierzy.

Brave1: Innowacyjny system napędzający rozwój robotyki

Za dynamicznym wdrażaniem UGV stoi ukraiński system innowacji i zamówień publicznych Brave1. Jest to platforma, która łączy potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych, skracając drogę od pomysłu do wdrożenia na froncie. Kluczowym elementem systemu jest mechanizm tzw. ePoints. Jednostki wojskowe za udokumentowane wdrożenia i testy nowych technologii otrzymują specjalne punkty. Mogą je następnie wymieniać na kolejne systemy i sprzęt za pośrednictwem rynku Brave1. Dzięki temu powstaje zamknięty, samonapędzający się obieg informacji zwrotnej. Jednostki na froncie testują sprzęt w prawdziwych warunkach bojowych, a te najbardziej skuteczne rozwiązania generują punkty oraz dostarczają zweryfikowane dane operacyjne. Na ich podstawie można szybko identyfikować najlepsze technologie i wprowadzać je na szeroką skalę do wyposażenia armii. W ten sposób feedback z pola walki bezpośrednio wpływa na rozwój i priorytetyzację nowych systemów, znacznie przyspieszając cały proces modernizacji. Ten model pozwala Ukrainie produkować uzbrojenie szybciej, taniej i lepiej dopasowane do realnych potrzeb niż tradycyjne systemy zamówień w innych państwach. Ponad 400 jednostek bojowych zamówiło już sprzęt o wartości ponad 33 miliardów hrywien (742 150 milionów dolarów), w tym ponad 500 000 dronów, poinformowało Ministerstwo Obrony.

Ambitne plany na przyszłość: Masowe zamówienia i wizja zrobotyzowanej logistyki

Ukraina nie zamierza poprzestawać na obecnej skali. Zapotrzebowanie na naziemne systemy robotyczne ma w najbliższych latach gwałtownie rosnąć. Ukraińska Agencja Zamówień Obronnych (UAO) zawarła już umowy na dostawę ponad 22 000 bezzałogowych systemów naziemnych, które mają trafić na front jeszcze w 2026 roku. A prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił plany zwiększenia rocznej produkcji do 50 000 robotów naziemnych. Dla porównania, Ukraina otrzymała około 2000 takich systemów w 2024 roku i około 15 000 w 2025 roku – co oznacza wzrost dostaw o ponad 650% rok do roku. Równolegle trwają kolejne postępowania zakupowe, co sugeruje, że całkowita liczba zamówień do końca roku będzie znacznie wyższa. Strategiczny cel, jaki stawia sobie Ministerstwo Obrony, jest niezwykle ambitny: przenieść do 100% logistyki pierwszej linii na rozwiązania robotyczne.