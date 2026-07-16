Korea Południowa modernizuje myśliwce F-15K. Otrzymają zaawansowany system walki elektronicznej EPAWSS

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-07-16 13:12

Siły Powietrzne Korei Południowej rozpoczynają jedną z najważniejszych modernizacji swoich myśliwców F-15K Slam Eagle. BAE Systems dostarczy nowoczesny system walki elektronicznej AN/ALQ-250 EPAWSS, który zwiększy zdolności samolotów do działania w środowisku nasyconym zagrożeniami oraz poprawi ich interoperacyjność z lotnictwem Stanów Zjednoczonych.

Trzy myśliwce F-15K Slam Eagle w locie nad wybrzeżem. O modernizacji floty przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: ROKAF/ CC0 4.0
  • Korea Południowa modernizuje myśliwce F-15K, aby znacząco zwiększyć ich zdolności bojowe i interoperacyjność z USA.
  • Wprowadzany system walki elektronicznej EPAWSS zapewni 360-stopniową ochronę i większą przeżywalność maszyn.

Korea Południowa wzmacnia F-15K

BAE Systems podpisał z Boeingiem kontrakt na dostawę systemów AN/ALQ-250 Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) przeznaczonych dla myśliwców F-15K Slam Eagle należących do Sił Powietrznych Republiki Korei (ROKAF). Umowa jest kolejnym etapem programu modernizacji rozpoczętego przez południowokoreańską agencję DAPA w 2022 r., po zatwierdzeniu sprzedaży w ramach programu Foreign Military Sales w 2024 r.

Celem programu jest doprowadzenie całej floty F-15K do standardu zbliżonego do najnowszego amerykańskiego F-15EX Eagle II. Modernizacja ma zwiększyć możliwości wykonywania uderzeń na dużych odległościach, a także poprawić przeżywalność maszyn podczas działań przeciwko nowoczesnym systemom obrony przeciwlotniczej.

„Ściśle współpracujemy z Boeingiem, ROKAF oraz zespołami przemysłowymi w regionie, aby dostarczyć najbardziej zaawansowany technologicznie system walki elektronicznej w ramach modernizacji samolotów F-15K” - powiedział Phillip Casalegno, dyrektor programu międzynarodowego F-15 w BAE Systems. „Naszym celem jest zapewnienie sojusznikom zdolności walki elektronicznej niezbędnych do wspierania stabilności i bezpieczeństwa regionalnego” - ododał.

BAE Systems wyposaży F-15K w EPAWSS

Kluczowym elementem pakietu jest system EPAWSS. Zapewnia on wykrywanie zagrożeń w pełnym zakresie 360 stopni, identyfikację i lokalizację źródeł emisji oraz aktywne przeciwdziałanie radarom i pociskom przeciwnika. Rozwiązanie zastąpi dotychczasowy zestaw samoobrony F-15 i jest zintegrowane z systemem ostrzegania radarowego, geolokalizacji oraz środkami przeciwdziałania w postaci flar i dipoli. Nowy system zwiększa również liczbę dostępnych środków zakłócających o 50 proc. Dzięki dodatkowym wyrzutniom F-15K będzie mógł przenosić łącznie 360 nabojów z flarami i dipolami, co ma istotne znaczenie podczas operacji w rejonach zagrożonych przez nowoczesne zestawy przeciwlotnicze oraz przenośne wyrzutnie MANPADS.

„EPAWSS stanowi integralny element modernizacji samolotów F-15K realizowanej w ramach programu Foreign Military Sales we współpracy z koreańską agencją Defense Acquisition Program Administration (DAPA), obejmującej modyfikację floty 59 maszyn. Modernizacja ta zwiększy zdolność państwa do przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz zapewni interoperacyjność z siłami USA. System EPAWSS znajduje się obecnie w fazie produkcji seryjnej na pełną skalę; jest instalowany we wszystkich nowych samolotach F-15EX Eagle II oraz w modernizowanych F-15E Eagle. System był już wykorzystywany operacyjnie i jest stale rozwijany poprzez aktualizacje oprogramowania i firmware’u” - przekazało BAE System w komunikacie.

System EPAWSS potrafi analizować nowe sygnały elektromagnetyczne i w czasie rzeczywistym dostosowywać sposób przeciwdziałania nieznanym wcześniej zagrożeniom. Rozwiązanie współpracuje również z radarem AESA AN/APG-82(V)1 oraz komputerem misji Advanced Display Core Processor II.

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Wartość kontraktu przyznanego Boeingowi na opracowanie i integrację pakietu modernizacyjnego wynosi 2,806 mld dolarów. Prace będą prowadzone głównie w zakładach firmy w St. Louis i mają zakończyć się do końca 2037 r. Z kolei całkowita wartość programu modernizacji, uwzględniona w zgodzie na sprzedaż wojskową z 2024 r., została oszacowana na około 6,2 mld dolarów. Zakres zamówienia obejmuje m.in. 70 radarów AN/APG-82(V)1 z anteną AESA, 70 systemów walki elektronicznej EPAWSS, 70 systemów ostrzegania przed nadlatującymi pociskami AN/AAR-57 CMWS oraz 96 komputerów misji Advanced Display Core Processor II. Według informacji przedstawionych przez The Aviationist modernizacja obejmie całą flotę południowokoreańskich F-15K, a pierwsze egzemplarze mogą zostać przebudowane w Stanach Zjednoczonych, zanim prace zostaną przeniesione do Korei Południowej.

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