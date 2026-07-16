Rozkręca się Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Wkrótce pierwsze umowy

• Projekty dotyczące infrastruktury cywilno-wojskowej są opiniowane przez MON, natomiast obiekty ochronne i systemy ostrzegania ocenia MSWiA

• Fundusz ma do rozdysponowania ok. 23 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

• Nisko oprocentowane pożyczki dla firm i samorządów są udzielane na 20 lat.

W poniedziałek (6 lipca) uruchomiono nabór wniosków w części pożyczkowej Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), czyli instrumentu wspierającego istotne dla bezpieczeństwa i odporności państwa inwestycje firm oraz samorządów. Fundusz składa się z dwóch elementów – części pożyczkowej o wartości 16 mld zł oraz części inwestycji kapitałowych z budżetem ok. 7 mld zł.

Prezes BGK Mirosław Czekaj poinformował w rozmowie z PAP, że Bank prowadzi obecnie akcję informacyjną związaną z uruchomieniem naboru.

– Od 6 lipca jesteśmy w okresie zbierania wniosków i mamy już pierwsze zgłoszenia, co jest dobrym prognostykiem. Liczymy, że po przejściu procedury oceny tych dokumentów będzie czas na szybkie podpisywanie umów. Myślę, że pierwsze umowy mogą być podpisane w ciągu kilku miesięcy, pod koniec trzeciego kwartału bieżącego roku. Już otrzymaliśmy pierwsze wnioski, m.in. dotyczą one budowy i modernizacji budowli ochronnych oraz cyberbezpieczeństwa. Wnioski złożyły zarówno samorządy, jak i firmy komunalne.

Zapytany o to, jakie projekty będą priorytetowe w prowadzonym naborze rozmówca PAP podkreślił, że wszystkie projekty, które będą zgodne z warunkami naboru, mają taką samą szansę na otrzymanie finansowania.

– Przykładem takich projektów są te dotyczące budowy obiektów zbiorowej ochrony. Drugim ważnym elementem jest infrastruktura podwójnego zastosowania, czyli cywilnego i wojskowego. Istotne jest też cyberbezpieczeństwo. W przypadku infrastruktury podwójnego zastosowania MON opiniuje przydatność danego przedsięwzięcia, czyli kwalifikuje, czy dany pomysł na infrastrukturę drogową podwójnego zastosowania mieści się w ogólnych planach działalności wojska w Polsce. Drugie ministerstwo, tj. resort spraw wewnętrznych i administracji opiniuje natomiast projekty w zakresie budowy obiektów ochronnych i systemów ostrzegania ludności.

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Prezes Czekaj przypomniał, że wsparcie będzie udzielane firmom i samorządom w formie 20-letniej i nisko oprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia.

Odnosząc się do części inwestycyjnej wskazał, że chodzi o poszerzenie zdolności produkcyjnych polskich przedsiębiorców.

– Ten element ma umożliwić firmom zwiększanie produkcji, czy realizowanie ekspansji na inne rynki, co też pozwala zwiększać ich skalę. Za komponent kapitałowy FBiO odpowiada spółka Chrobry. Spółka przyjęła już politykę inwestycyjną i rozpoczęła budowę portfela inwestycji. Fundusz będzie obejmował mniejszościowe pakiety udziałów i akcji w przedsiębiorstwach realizujących projekty o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, koncentrując się na rozwoju zdolności produkcyjnych, nowoczesnych technologii oraz infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Działalność inwestycyjna została podzielona na dwa segmenty, Chrobry ScaleLab dla spółek technologicznych oraz Chrobry PE&I dla większych przedsięwzięć przemysłowych i infrastrukturalnych.

FBiO jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), jego wartość to ok. 23 mld zł. Fundusz ma wspierać samorządowe inwestycje służące ochronie ludności, w infrastrukturę podwójnego zastosowania, a także cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania usług krytycznych oraz rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw, w tym sektora obronnego. Z finansowania mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Realizuje strategiczne projekty infrastrukturalne, wspiera innowacje oraz rozwój polskich przedsiębiorstw w kraju i za granicą