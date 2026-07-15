Europa buduje tarczę przeciw rakietom balistycznym - na razie bez Polski. Warunek wejścia, postawiony przez Prezesa Rady Ministrów, jest jeden: gotowa oferta przemysłowa polskich firm. Niewiadów Polska Grupa Militarna odpowiada na to zaproszenie i deklaruje gotowość do natychmiastowego podjęcia dialogu z administracją państwową oraz spółkami Skarbu Państwa w sprawie zbudowania takiej oferty.

- Premier postawił sprawę jasno: potrzebna jest oferta polskich firm. Odpowiadamy: jesteśmy gotowi usiąść do stołu - z Ministerstwem Obrony Narodowej, Agencją Uzbrojenia i Polską Grupą Zbrojeniową - choćby jutro. Polska nie może oglądać budowy europejskiej tarczy antyrakietowej zza płotu. Nasze inwestycje w paliwa stałe, zespoły base bleed i własne głowice bojowe powstawały dokładnie po to, by polski przemysł mógł wnosić realny, produkcyjny wkład w bezpieczeństwo Europy – mówi Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

13 lipca w Paryżu dziewięć państw europejskich i Ukraina ogłosiły powstanie Antybalistycznej Koalicji Rakietowej - inicjatywy, która na dekady zdefiniuje architekturę obrony przeciwrakietowej Europy. Jej fundament jest przemysłowy: wspólna baza produkcyjna, badania i doświadczenia z wojny w Ukrainie. Polski na liście założycieli nie ma. Koalicja pozostaje jednak otwarta, a Prezes Rady Ministrów zadeklarował jednoznacznie: Polska przystąpi, jeżeli polskie firmy przygotują gotową ofertę przemysłową.

NPGM zgłasza gotowość: paliwa stałe, base bleed i głowice bojowe

NPGM taką ofertę może współtworzyć już dziś. Realizowany od 2022 r. program inwestycyjny Grupy - jeden z największych prywatnych projektów w polskim przemyśle obronnym - obejmuje kompetencje trafiające dokładnie w potrzeby europejskiego łańcucha dostaw efektorów rakietowych:

technologia paliw stałych – Grupa rozwija zdolności w zakresie stałych paliw rakietowych, stanowiących podstawę napędu współczesnych pocisków przechwytujących;

– Grupa rozwija zdolności w zakresie stałych paliw rakietowych, stanowiących podstawę napędu współczesnych pocisków przechwytujących; zespoły base bleed – opracowane i wdrażane do produkcji zespoły denne base bleed, kluczowe dla amunicji dalekiego zasięgu;

– opracowane i wdrażane do produkcji zespoły denne base bleed, kluczowe dla amunicji dalekiego zasięgu; własne głowice bojowe – konstrukcje głowic opracowane we współpracy z polskimi instytutami wojskowymi, wraz z pełnym zapleczem elaboracji, prasowania i prefabrykacji materiałów wybuchowych;

– konstrukcje głowic opracowane we współpracy z polskimi instytutami wojskowymi, wraz z pełnym zapleczem elaboracji, prasowania i prefabrykacji materiałów wybuchowych; przemysłowa baza produkcyjno-badawcza – budowana fabryka amunicji 155 mm o docelowej zdolności trzech linii produkcyjnych, własny ośrodek badawczo-rozwojowy oraz poligon badawczy, certyfikaty ISO 9001 i AQAP 2110.

Prywatny przemysł kluczem do wejścia Polski do europejskiej tarczy

Kompetencje te czynią z NPGM naturalnego partnera zarówno dla polskich spółek Skarbu Państwa, jak i dla europejskich koncernów uczestniczących w pracach koalicji. Co istotne, Grupa nie zaczynałaby od zera: NPGM już dziś uczestniczy w toczących się projektach tego typu, realizowanych w ramach międzynarodowych konsorcjów przemysłowych. Grupa ma więc praktyczne, potwierdzone doświadczenie w działaniu w ramach wielonarodowych formatów współpracy - od wspólnych wymagań technicznych po standardy jakościowe i bezpieczeństwa dostaw.

NPGM podkreśla: celem jest oferta narodowa, budowana wspólnie z podmiotami państwowymi i prywatnymi - nie konkurencja wobec programów Wisła, Narew czy Pilica+. Zdolności państwowego przemysłu obronnego są dziś w pełni zaangażowane w kluczowe programy modernizacyjne Sił Zbrojnych RP. To właśnie dlatego udział sektora prywatnego jest warunkiem koniecznym, by wiarygodna polska oferta powstała szybko.

Grupa deklaruje gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów roboczych oraz udostępnienia partnerom szczegółowych informacji o stanie zaawansowania projektów inwestycyjnych i produkcyjnych.

Na podstawie informacji prasowej Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.