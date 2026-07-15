WOT rozwija Brygady Obrony Pogranicza. Szef MON wręczył akty mianowania dowódcom

Decyzje o wyznaczeniu na stanowiska służbowe odebrali:

gen. bryg. M. Gurgielewicz – dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Pogranicza,

płk C. Kiszkowiak – dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza,

płk R. Kasperczuk – dowódca 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Pogranicza,

płk D. Błotko – dowódca 20. Przemyskiej Brygady Obrony Pogranicza.

"Wielką misją czterech powołanych dzisiaj dowódców, Pana Generała i Panów Pułkowników z poszczególnych Brygad Obrony Pogranicza, będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu, w byciu w gotowości. W niesieniu pomocy wtedy, kiedy trzeba – tak jak dzisiaj, co w wspaniały sposób robicie podczas powodzi. Byliście na Żuławach w ubiegłym roku, jesteście podczas każdej wichury, zamieci, podczas różnego rodzaju klęsk żywiołowych, kiedy mieszkańcy okoliczni, najbliżsi Wam, zawsze jesteście gotowi i jesteście zawsze blisko" - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

📍 Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej | Wicepremier, minister obrony narodowej W. @KosiniakKamysz, w obecności kadry kierowniczej MON i #WojskoPolskie 🇵🇱 wręczył dziś akty mianowania na stanowiska służbowe dowódcom nowo utworzonych Brygad Obrony Pogranicza w ramach Wojsk… pic.twitter.com/oc3oq7GeD1— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 15, 2026

W trakcie wydarzenia szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył też decyzję gen. bryg. Jarosławowi Mokrzyckiemu, który obejmie stanowisko dyrektora w Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej (EUMS).

"Pan Generał Mokrzycki jest zwycięzcą, bo wygrał ważny konkurs na stanowisko w sztabie dowództwa Unii Europejskiej, będzie sprawował funkcję Dyrektora do spraw Operacyjnych w Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej. To nie jest łatwo wygrywać konkursy w Unii Europejskiej, bo wszystkie państwa wystawiają swoich kandydatów. Konkurują, musi być to osoba sprawdzona, doświadczona, przygotowana. Przechodzi ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej, więc te doświadczenia polskie będą obecne w Unii Europejskiej" - podkreślił szef MON.

Wicepremier @KosiniakKamysz wręczył dziś również decyzję gen. bryg. Jarosławowi Mokrzyckiemu, który obejmie stanowisko dyrektora w Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej (EUMS). pic.twitter.com/UghEWD6XEG— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 15, 2026

Nowy komponent WOT

Brygady Obrony Pogranicza stanowią nowy komponent Wojsk Obrony Terytorialnej, którego głównym zadaniem jest wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski. Ich utworzenie wpisuje się w szerszy proces adaptacji Sił Zbrojnych RP do zagrożeń hybrydowych, w tym presji migracyjnej wykorzystywanej jako narzędzie destabilizacji oraz działań poniżej progu wojny. Jednostki te mają działać w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Policją oraz wojskami operacyjnymi, zapewniając zwiększoną obecność i zdolność szybkiego reagowania w rejonach przygranicznych.

"Kontynuujemy dobre tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza, powołując komponent Obrony Pogranicza. Nową jednostkę, połączenie czterech brygad i przekształcenie czterech brygad Obrony Terytorialnej w Brygady Obrony Pogranicza. To jest brygada Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska i Przemyska. Te, które są najbardziej wysunięte. Będą one również zarządzać infrastrukturą "Tarczy Wschód" - wyjaśnił minister obrony narodowej podczas wydarzenia.

Komponent Obrony Pogranicza obejmie cztery brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy Polski. Będą to: 1. Podlaska Brygada OT, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, 19. Nadbużańska Brygada OT oraz 20. Przemyska Brygada OT.