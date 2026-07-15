Od historycznego KOP do nowej formacji. Powstaje Komponent Obrony Pogranicza

Powołanie Komponentu Obrony Pogranicza jest symbolicznym nawiązaniem do historycznego Korpusu Ochrony Pogranicza, działającego w okresie międzywojennym. Jak podkreślił szef MON

, „Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza 🇵🇱To kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy - obok Tarczy Wschód, przeznaczonych na nią 10mld złotych i działań, które znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 14, 2026

Wzmocnienie wschodniej granicy: Co zakłada Tarcza Wschód?

Inicjatywa utworzenia KOP wpisuje się w szerszy plan wzmocnienia wschodniej granicy, którego kluczowym elementem jest program Tarcza Wschód, przewidujący przeznaczenie na ten cel 10 miliardów złotych. Minister Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dotychczasowe działania „znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych prób przekroczenia granicy”. Utworzenie nowej formacji ma być kolejnym krokiem w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie, uzupełniającym już podjęte środki.

Struktura i zadania Komponentu Obrony Pogranicza

Komponent Obrony Pogranicza ma zostać utworzony w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej i obejmie cztery brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy Polski. Będą to: 1. Podlaska Brygada OT, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, 19. Nadbużańska Brygada OT oraz 20. Przemyska Brygada OT. Głównym zadaniem KOP będzie przejęcie większej odpowiedzialności za ochronę granicy, co ma odciążyć inne jednostki wojskowe zaangażowane w operację „Bezpieczne Podlasie”. Formacja ta będzie ściśle współpracować ze Strażą Graniczną i aktywnie uczestniczyć w działaniach związanych z programem Tarcza Wschód. Koncepcja utworzenia KOP została zatwierdzona przez szefa MON już w październiku ubiegłego roku.

Kiedy poznamy szczegóły i dowódców?

Uroczystość wręczenia decyzji o wyznaczeniach na nowe stanowiska służbowe oraz przedstawienie szczegółów dotyczących Komponentu Obrony Pogranicza odbędzie się w środę w południe w siedzibie resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że właśnie wtedy „przedstawi szczegóły i wyznaczy dowódców” nowej struktury.