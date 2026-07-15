Od historycznego KOP do nowej formacji. Powstaje Komponent Obrony Pogranicza

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-07-15 8:28

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, ogłosił powołanie Komponentu Obrony Pogranicza (KOP), nowej formacji mającej na celu znaczące wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Decyzja ta, stanowiąca kolejny etap realizacji programu Tarcza Wschód, ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Szczegóły dotyczące struktury i dowódców KOP zostaną przedstawione w środę (15 lipca), podczas uroczystości w siedzibie resortu obrony.

Uzbrojony żołnierz obserwujący rzekę z mostu. O Komponencie Obrony Pogranicza przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Zespół prasowy DWOT/ Materiały prasowe Wojska Obrony Terytorialnej

Powołanie Komponentu Obrony Pogranicza jest symbolicznym nawiązaniem do historycznego Korpusu Ochrony Pogranicza, działającego w okresie międzywojennym. Jak podkreślił szef MON

, „Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Wzmocnienie wschodniej granicy: Co zakłada Tarcza Wschód?

Inicjatywa utworzenia KOP wpisuje się w szerszy plan wzmocnienia wschodniej granicy, którego kluczowym elementem jest program Tarcza Wschód, przewidujący przeznaczenie na ten cel 10 miliardów złotych. Minister Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dotychczasowe działania „znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych prób przekroczenia granicy”. Utworzenie nowej formacji ma być kolejnym krokiem w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie, uzupełniającym już podjęte środki.

Struktura i zadania Komponentu Obrony Pogranicza

Komponent Obrony Pogranicza ma zostać utworzony w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej i obejmie cztery brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy Polski. Będą to: 1. Podlaska Brygada OT, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, 19. Nadbużańska Brygada OT oraz 20. Przemyska Brygada OT. Głównym zadaniem KOP będzie przejęcie większej odpowiedzialności za ochronę granicy, co ma odciążyć inne jednostki wojskowe zaangażowane w operację „Bezpieczne Podlasie”. Formacja ta będzie ściśle współpracować ze Strażą Graniczną i aktywnie uczestniczyć w działaniach związanych z programem Tarcza Wschód. Koncepcja utworzenia KOP została zatwierdzona przez szefa MON już w październiku ubiegłego roku.

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Kiedy poznamy szczegóły i dowódców?

Uroczystość wręczenia decyzji o wyznaczeniach na nowe stanowiska służbowe oraz przedstawienie szczegółów dotyczących Komponentu Obrony Pogranicza odbędzie się w środę w południe w siedzibie resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że właśnie wtedy „przedstawi szczegóły i wyznaczy dowódców” nowej struktury. 

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