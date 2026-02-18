WOT wzmacnia granicę. Komponent Obrony Pogranicza już działa, a co z resztą?

Decyzja Ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Komponentu Obrony Pogranicza w Wojskach Obrony Terytorialnej podyktowana jest troską o bezpieczeństwo granicy kraju oraz zwiększenie ochrony lokalnych społeczności, które sąsiadują z potencjalnym przeciwnikiem. „Wnioski z wojny na Ukrainie, permanentne zagrożenie na granicy z Białorusią oraz realizacja Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód zarysowały konieczność wzmocnienia potencjału tego komponentu” – czytamy w komunikacie prasowym WOT. To strategiczne posunięcie ma zapewnić Polsce lepszą zdolność do reagowania na współczesne zagrożenia hybrydowe i konwencjonalne.

Transformacja brygad: Jak zmieniają się Wojska Obrony Terytorialnej?

Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest przeformowanie części brygad złożonych dotychczas z batalionów lekkiej piechoty w brygady obrony pogranicza. W ramach tej reorganizacji, struktury jednostek są dostosowywane do zmienionych zadań, co obejmuje zarówno stanowiska dla żołnierzy zawodowych, jak i żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (TSW). Ważne jest, że po zakończeniu transformacji i alokacji pododdziałów, „wszyscy żołnierze zawodowi i żołnierze TSW mają zagwarantowane miejsca pełnienia służby w macierzystych brygadach”. To zapewnia stabilność kadrową i ciągłość działania.

4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT na czele zmian

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej jest jedną z dwóch brygad (obok 1. Podlaskiej Brygady OT), które zostaną włączone do Komponentu Obrony Pogranicza w całości. Dwa z pięciu batalionów tej brygady – 41. batalion w Giżycku i 43. batalion w Braniewie – już funkcjonują jako bataliony obrony pogranicza. Transformacja czeka trzy kolejne bataliony lekkiej piechoty. Dodatkowo, w 4W-MBOT powstanie batalion logistyczny, co jest kluczowe dla zapewnienia wsparcia operacyjnego. Docelowo, Komponent Obrony Pogranicza ma tworzyć szesnaście batalionów obrony pogranicza w czterech brygadach.

Przyszłość KOP: Bezzałogowe systemy i gotowość operacyjna

Zgodnie z koncepcją, od 2025 roku w brygadach KOP zostaną utworzone pododdziały bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz pododdziały przeciwdziałania BSP (bezzałogowe statki powietrzne). To świadczy o nowoczesnym podejściu do obronności i wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Koncepcja zakłada również, że 1 stycznia 2028 roku KOP osiągnie wstępną gotowość jako operator Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. Ten program ma za zadanie wzmocnić wschodnią flankę Polski, zapewniając jej skuteczną obronę i odstraszanie potencjalnych agresorów.

