Sieć Łukasiewicz wzmacnia polską obronność. Nowe centrum rakietowe i amunicyjne

Podczas inauguracji nowego Centrum Kompetencji, przedstawiciele Łukasiewicza podkreślali znaczenie synergii międzyinstytutowej. Integracja technologii, infrastruktury, laboratoriów oraz zespołów eksperckich ma umożliwić budowę kompleksowego łańcucha kompetencji, niezbędnego do realizacji zaawansowanych programów obronnych. Jak zaznaczył Prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki,

„To kolejny krok w realizacji przyjętej w 2025 roku pierwszej strategii Sieci. Łączymy potencjał instytutów Łukasiewicza, aby szybciej reagować na potrzeby zarówno rynku, jak i Sił Zbrojnych RP. Dzięki synergii kompetencji i infrastruktury możemy realizować projekty, które dotąd były poza zasięgiem pojedynczych jednostek”.

Ta strategia ma zapewnić Polsce możliwość szybkiego i skutecznego odpowiadania na wyzwania w dziedzinie obronności.

Kluczowa rola Łukasiewicz – IPO i szerokie kompetencje Sieci

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego (IPO), jako koordynator Centrum Kompetencji, wnosi do projektu unikalne zdolności. Obejmują one między innymi opracowywanie technologii prochów dwu- i wielobazowych, syntezę materiałów wybuchowych i dodatków funkcjonalnych, a także technologie stałych paliw rakietowych. Instytut jest również odpowiedzialny za produkcję prototypową niezbędnych komponentów, takich jak głowice bojowe, ładunki inicjujące i wyroby do systemów amunicyjnych. Jego nowoczesne linie laboratoryjne oraz kompetencje inżynieryjne i badawcze są kluczowe dla rozwoju komponentów krytycznych dla krajowych programów rakietowych.

Pozostałe instytuty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz uzupełniają te zdolności o szeroki zakres kompetencji. Obejmują one optoelektronikę, elektronikę specjalną, obróbkę materiałową, projektowanie systemów i urządzeń, zaawansowane materiały oraz badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne. Dzięki tej kompleksowej współpracy możliwe będzie tworzenie kompletnych rozwiązań dla systemów rakietowych i amunicyjnych, od projektowania paliwa i głowicy bojowej, przez korpus i elementy strukturalne, aż po układy naprowadzania, elektronikę i systemy sterowania.

Wzrost autonomii strategicznej Polski

Integracja tak szerokiego spektrum zdolności w ramach jednego Centrum Kompetencji ma przyczynić się do umocnienia pozycji Polski w obszarze technologii obronnych. W efekcie zwiększy się autonomia strategiczna państwa, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Powołanie tego centrum jest czwartą tego typu inicjatywą w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, obok już istniejących centrów koordynujących:

Systemy bezzałogowe (koordynator: Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP), Osłony balistyczne (koordynator: Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), Elektronika specjalna (koordynator: Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki).

Te działania wpisują się w strategiczny kierunek Sieci Łukasiewicz, jakim jest „Obronność i bezpieczeństwo państwa”. Struktura Centrów Kompetencji pozwala na efektywne łączenie potencjału technologicznego instytutów w projektach badawczo-wdrożeniowych, a także na integrację rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby państwa i przemysłu. Dzięki temu Polska zyskuje narzędzia do rozwijania własnych, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii rakietowych i amunicyjnych, co jest gwarancją bezpieczeństwa i niezależności.

Na podstawie komunikatu prasowego Sieci Łukasiewicz