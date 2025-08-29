Polska amunicja przyszłości. Łukasiewicz stawia na niezależność i innowacje

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczyna projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wzmocnienie suwerenności Polski w produkcji amunicji.

Polska uniezależni się od zagranicznych dostaw, opracowując technologie produkcji nitrocelulozy i nitroguanidyny z krajowych surowców.

Inwestycje o wartości ponad 13 mln zł pozwolą na obniżenie kosztów produkcji amunicji i rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

Inicjatywy Sieci Badawczej Łukasiewicz są odpowiedzią na globalne wyzwania i potrzebę zapewnienia Polsce niezależności w kluczowych obszarach obronności. Jak podkreśla Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr inż. Marcin Kulasek, jest to:

„strategiczna inwestycja w bezpieczeństwo i suwerenności naszego kraju. Dziś robimy krok, który uniezależnia nas od zagranicznych dostaw i pokazuje, że nowoczesne technologie mogą powstawać tu, w Polsce z myślą o obronności i zrównoważonym rozwoju”.

Pierwszy projekt, o wartości 8,5 mln złotych, koncentruje się na technologii produkcji nitrocelulozy z odpadów drzewnych i bawełnianych. To innowacyjne podejście ma ograniczyć import tej substancji, której ponad 70% zapotrzebowania Europy pokrywane jest obecnie z dostaw azjatyckich. Jednocześnie projekt wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, promując wykorzystanie surowców wtórnych.

Drugie przedsięwzięcie, z budżetem 5,1 mln złotych, zakłada opracowanie i weryfikację technologii syntezy nitroguanidyny. Ta substancja powstaje z mocznika, związku chemicznego produkowanego w Polsce na dużą skalę, co gwarantuje dostępność surowca.

Współpraca nauki z przemysłem: klucz do sukcesu

Projekty te są realizowane przez dwa instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz:

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – IChP) – lider projektu, posiadający kompetencje w zaawansowanych syntezach chemicznych i procesach jednostkowych.

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz – IPO) – specjalizujący się w pracy z materiałami wybuchowymi.

🇵🇱 Z dumą ogłaszam realizację dwóch strategicznych projektów badawczo-rozwojowych Sieci Badawczej @Lukasiewicz_pl. To technologie produkcji nitrocelulozy i nitroguanidyny kluczowych substancji do wytwarzania nowoczesnej amunicji i paliw rakietowych.🔬 To nie tylko projekty… pic.twitter.com/Z6N1iyoL5X— Marcin Kulasek (@MarcinKulasek) August 28, 2025

Oba instytuty zatrudniają łącznie ponad 500 specjalistów, co zapewnia solidne podstawy do rozwiązania złożonych problemów technologicznych. Jak zaznacza Prezes Centrum Łukasiewicz, dr Hubert Cichocki:

„Dostarczenie komponentu technologicznego na rzecz sektora obronnego to nasze kluczowe zadanie. Te dwa przedsięwzięcia są konkretnym, praktycznym przykładem takiego działania. Dzięki nim powstaną rozwiązania kluczowe dla programów amunicyjnych”.

Technologia pozyskiwania nitrocelulozy ma być gotowa do wdrożenia w ciągu dwóch lat.

Współpraca z polskim przemysłem obronnym jest kluczowa. Generał SZ RP w stanie spoczynku Mieczysław Cieniuch, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ocenia, że projekty Łukasiewicza „wpisują się w potrzeby przemysłu obronnego. Pozwoli to na szybsze uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych przy produkcji podstawowego „środka walki”, jakim jest amunicja wielkokalibrowa”.

Rola Grupy Azoty i KPO w rozwoju polskiej chemii

Wynikami projektów Łukasiewicza jest zainteresowana Grupa Azoty, która od listopada ubiegłego roku realizuje działania w kierunku budowy instalacji nitrocelulozy i zamierza rozwijać technologię otrzymywania nitroguanidyny. Prezes Zarządu Grupy Azoty, Andrzej Skolmowski, podkreśla:

„Mamy wieloletnie doświadczenie w zaopatrywaniu producentów materiałów wysokoenergetycznych w niezbędne do ich produkcji surowce. W odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu zbrojeniowego w naszych działaniach chcemy pójść kilka kroków naprzód”.

Dodaje również, że w aktualizowanej strategii biznesowej Grupa Azoty przewiduje rozwój sektora produktów wysokoenergetycznych, ściśle współpracując z Polską Grupą Zbrojeniową i Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Rozwój infrastruktury badawczej Łukasiewicz – IChP jest wspierany przez środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Blisko 160 mln zł dofinansowania przeznaczono na projekt „Kampus Mościcki”, który ma przekształcić instytut w jeden z najnowocześniejszych ośrodków chemicznych w Europie. To strategiczne wsparcie finansowe pozwoli na dalsze rozbudowywanie zaplecza technologicznego i analitycznego, umacniając pozycję Polski w obszarze innowacji chemicznych i obronności.

Na podstawie komunikatu Sieć Badawcza Łukasiewicz