Wychodząc w pewnym sensie poza ograniczenia swojej nazwy, Instytut Lotnictwa jest zaangażowany w wiele projektów związanych z budową satelitów, podbojem kosmosu czy rozwojem rakiet. Rakieta suborbitalna Bursztyn to jeden z takich projektów, który rozwijany od wielu lat przekształcił się w konstrukcję dojrzałą, dającą szanse na komercyjne zastosowanie. W najbliższych dniach przekażemy więcej informacji na jej temat.

Kierujący instytutem Dr inż. Paweł Stężycki, w rozmowie z redaktorem Juliuszem Sabakiem, mówi też o innych ambitnych programach, takich jak moduły napędowe dla satelitów, ale też lotnicze silniki wodorowe czy nowe zastosowania kompozytów. Nie brakuje też projektów związanych z obronnością, realizowanych przez największe firmy europejskie z obszaru lotnictwa. Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa był np. zaangażowany w projektowanie i budowę elementów superszybkiego śmigłowca Airbus Racer. Ale jak przyznaje dr inż. Paweł Stężycki, prawdopodobnie największy i najbardziej kosztowny projekt, w jaki zaangażowany jest instytut, to wspomniany na wstępie, finansowany przez Komisję Europejską, program pociski przeciwrakietowego, który będzie w stanie zwalczać m.in. hipersoniczne pociski.

Udział w takich inicjatywach jest możliwy między innymi dlatego, że Instytut Lotnictwa należy do prestiżowych, międzynarodowych instytucji, zrzeszających ośrodki badawcze, kosmiczne czy lotnicze z całego świata. Jest też pierwszą polską instytucją naukową, która posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli. To tylko kilka wątków poruszonych w wywiadzie, do którego obejrzenia w całości zapraszamy.