Koreańskie F-15K przechwyciły 9 samolotów z Chin i Rosji. Wspólna presja mocarstw na sojuszników USA w Azji

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-12-09 14:53

Dziewięć wojskowych samolotów z Chin i Rosji, w tym bombowce i myśliwce, wtargnęło we wtorek do Koreańskiej Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ), zmuszając Seul do natychmiastowego poderwania dyżurujących F-15K Eagle. Incydent, określony przez Moskwę i Pekin jako część rutynowego wspólnego patrolu strategicznego, wpisuje się w szerszy prowokacji wobec Republiki Korei i Japonii – kluczowych sojuszników USA w regionie.

Rosyjskie Su-30SM i chiński H-6

i

Autor: mil.ru/ Materiały prasowe Rosyjskie myśliwce Su-30SM eskortują chiński bombowiec H-6
  • Dziewięć samolotów z Chin i Rosji naruszyło Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ), co zmusiło Seul do podjęcia natychmiastowej reakcji.
  • Incydent, uznany za rutynowy patrol, wywołał oburzenie Korei Południowej i Japonii, które uważają to za prowokację.
  • Zwiększona aktywność wojskowa Chin i Rosji w regionie zmusza USA do wzmocnienia swoich sojuszy w Azji Wschodniej.
  • Czy to zwiastun eskalacji napięć w Pacyfiku?

Według Kolegium Szefów Sztabów (JCS) Korei Południowej, incydent miał miejsce 9 grudnia około godziny 10:00 czasu lokalnego. W skład formacji weszło siedem rosyjskich myśliwców (prawdopodobnie Su-30SM) i dwa chińskie bombowce H-6, które naruszały strefę w pobliżu wysp Ulleungdo oraz Dokdo na południu Półwyspu Koreańskiego. Korea Południowa podniosła stan gotowości, wysyłając w powietrze swoje myśliwce przechwytujące F-15K, w celu zapewnienia "środków taktycznych w gotowości na wszelkie ewentualności". Chińskie i rosyjskie samoloty zostały wykryte jeszcze zanim weszły do KADIZ, co pozwoliło na szybką reakcję.

Polecany artykuł:

Korea Południowa ujawnia nowy system L-SAM. Superszybka tarcza rakietowa ma zas…

Żadna z maszyn nie naruszyła przestrzeni powietrznej kraju, jednak Seul „wyraził ubolewanie” z powodu lotów bez wcześniejszego powiadomienia kontroli powietrznej. W odpowiedzi Chińskie Ministerstwo Obrony Narodowej oświadczyło, że lot był częścią wcześniej zaplanowanych wspólnych ćwiczeń z Rosją – "10. wspólnego strategicznego patrolu powietrznego" prowadzonego nad Morzem Wschodniochińskim i zachodnim Pacyfikiem. Tego typu manewry były faktycznie realizowane od dawna, ale niekoniecznie w takiej sile i tak blisko Korei Południowej. Zmieniało się to w ostatnich latach. Pod koniec listopada ubiegłego roku, w rejonie wyspy Dokdo, pojawił się podobny patrol chińsko-rosyjski w sile 11 maszyn. Incydenty z udziałem chińskich i rosyjskich samolotów, często odbywające się w pobliżu spornych wód, są z rosnącym niepokojem obserwowane także w Japonii. Władze w Tokio, które również posiadają własną strefę identyfikacji (JADIZ), uznają regularne wspólne patrole za „coraz większe zagrożenie” dla stabilności regionu. W ubiegłym tygodniu to Japończycy mieli problemy z myśliwcami chińskimi J-15, które nie tylko znalazły się w strefie identyfikacji, ale też namierzały radarem kierowania ogniem myśliwce, które wyleciały im na spotkanie. Rosnącą aktywność wojskową Chin w pobliżu Tajwanu i na Morzu Wschodniochińskim, Tokio odbiera jako prowokację, a każdy incydent w KADIZ traktuje jako dowód konieczności utrzymania wysokiego stopnia gotowości obronnej.

Portal Obronny SE Google News

Co ważne, stanowisko USA, kluczowego gwaranta bezpieczeństwa zarówno Korei Południowej, jak i Japonii, koncentruje się na interpretacji tych wspólnych patroli jako „testowania Zachodu” przez rywali i celowego tworzenia napięcia w regionie. Waszyngton konsekwentnie wzmacnia swoje sojusze w Azji Wschodniej. Amerykańskie siły zbrojne regularnie uczestniczą w wspólnych ćwiczeniach z siłami Korei Płd. i Japonii, demonstrując gotowość do obrony sojuszników. Incydent w KADIZ jest dla Waszyngtonu kolejnym argumentem za utrzymaniem znaczącej obecności wojskowej w Pacyfiku, by odstraszyć Rosję i Chiny od eskalacji.

Tarcza Wschód jako kluczowy projekt ochrony Wschodniej Flanki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Bombowce Strategiczne
LOTNICTWO
CHINY
ROSJA
AZJA
KOREA POŁUDNIOWA