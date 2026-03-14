Wyspa Chark pod ostrzałem. Słaby punkt Iranu?

Naftowe okno na świat

Wyspa Chark (pers. جزیره خارک, Jazīreh-ye Khārk) leży w prowincji Buszehr, mniej więcej 30 km od wybrzeża Iranu, w rejonie, gdzie główne irańskie rurociągi sprowadzają ropę z pól Ahvaz, Marun i Gaczaran. Rozwój nowoczesnego terminalu rozpoczął się w latach 60., kiedy stwierdzono, że większość irańskiego wybrzeża jest zbyt płytka dla supertankowców – Chark stał się więc sztucznie rozbudowywanym, głębokowodnym węzłem eksportowym, który stopniowo wyprzedził znaczeniem Abadan. Dziś wyspa ma powierzchnię około 25 km², z lotniskiem, rozbudowaną linią nabrzeży, magazynami i siecią rurociągów, dzięki którym możliwe jest równoczesne obsłużenie wielu zbiornikowców.

Według analiz rynkowych i think‑tanków Chark obsługuje około 80–90 proc. eksportu ropy naftowej Iranu, a zdolności magazynowe sięgają około 30 mln baryłek. Szacunki JP Morgan wskazują, że w dniach poprzedzających ostatnie uderzenia USA i Izraela Iran ładował z Chark ponad 3 mln baryłek dziennie – blisko trzykrotność typowego poziomu 1,3–1,6 mln baryłek – co pokazuje, że wyspa jest „zaworem bezpieczeństwa” reżimu w warunkach kryzysu. Port na Chark jest zaprojektowany pod obsługę największych jednostek na świecie – wyspa otoczona jest wodami o głębokości wystarczającej dla współczesnych VLCC (ang. Very Large Crude Carrier), a nawet dawnych ULCC (ang. Ultra Large Crude Carrier). Główny „T‑kształtny” pirs na wschodnim wybrzeżu ma ok. 1800 m długości i dziesięć stanowisk (zewnętrzne 9, 7, 1, 3, 5 oraz wewnętrzne 10, 8, 2, 4, 6) o głębokości 17–21 m, z których trzy (m.in. nr 3, 5 i 7) przyjmują tankowce 300 tys. DWT (ang. deadweight tonnage). Dodatkowo od strony zachodniej działa terminal "Sea Island" z czterema stanowiskami, w tym dwoma dla jednostek do 500 tys. DWT przy głębokości sięgającej 32 m, oraz morski terminal Darius SPM i osobny pirs dla 40‑tysięczników z siarką i LPG na południowym wschodzie wyspy. Magazyny ropy i instalacje przesyłowe zlokalizowano na centralnym płaskowyżu, położonym ok. 62 m n.p.m., skąd surowiec grawitacyjnie spływa do nabrzeży systemem rurociągów.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Od "wojny tankowców" do precyzyjnych nalotów

W pierwszych latach wojny iracko‑irańskiej działania na wodach Zatoki Perskiej pozostawały relatywnie ograniczone – dopiero w 1982 roku Irak przeprowadził pierwsze bombardowanie terminalu naftowego na wyspie Chark, traktując je jako element presji na irański eksport ropy. Eskalacja nastąpiła w 1984 roku, kiedy wraz z wejściem do służby samolotów Super Étendard uzbrojonych w pociski AM‑39 Exocet irackie lotnictwo rozpoczęło systematyczne ataki rakietowe na tankowce i instalacje na podejściach do irańskich portów, w tym w rejonie Chark – etap ten przeszedł do historii jako „wojna tankowców”. Naloty i ostrzał powodowały uszkodzenia instalacji oraz okresowe przerwy w pracy terminalu, jednak Iran był w stanie wielokrotnie wznawiać przeładunek, co dowodzi, że wyspa okazała się bardziej odporna, niż zakładały irackie kalkulacje.

Na tle tej kampanii rzuca się w oczy powściągliwość Stanów Zjednoczonych. Doktryna Cartera zakładała użycie siły w obronie swobody żeglugi w Zatoce, jednak nie przewidywała uderzenia w samą infrastrukturę eksportową Iranu. Administracja Reagana, prowadząc operacje eskortowe i odwetowe w czasie "wojny tankowców" – włącznie z operacją pk. "Praying Mantis" przeciwko irańskim jednostkom oraz instalacjom naftowym i militarnym – konsekwentnie unikała bezpośredniego ataku na Chark. Podejście to wynikało zarówno z obawy przed gwałtownym wzrostem cen ropy, jak i przed niekontrolowaną eskalacją, w której Iran mógłby odpowiedzieć atakami na infrastrukturę energetyczną państw Zatoki oraz agresją wobec żeglugi w cieśninie Ormuz.

W podobnym duchu należy odczytywać decyzje obecnych władz USA: ostatnie amerykańskie naloty uderzyły w infrastrukturę wojskową na wyspie – obronę powietrzną, zaplecze lotniskowe i elementy zaplecza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) – pozostawiając instalacje naftowe zasadniczo nienaruszone. Równolegle część zachodnich analiz, w tym serwis The War Zone, zwraca uwagę, że wysłanie do regionu zespołu desantowego z Marine Expeditionary Unit tworzy realne warunki do operacji zajęcia wyspy – autorzy wprost wskazują Chark jako najbardziej oczywisty cel, jeśli Waszyngton zdecydowałby się przekroczyć dotychczasowy próg eskalacji. Analizy JP Morgan oraz ekspertów cytowanych przez media podkreślają, że zniszczenie lub zajęcie terminalu na Chark oznaczałoby natychmiastowy wstrząs na rynku ropy, z potencjalnym skokiem cen powyżej 120–150 dolarów za baryłkę i trwałą zmianą warunków gospodarczych. Taki krok zwiększyłby też ryzyko szerokiej wojny o infrastrukturę energetyczną w całej Zatoce, co tłumaczy wyjątkową ostrożność Waszyngtonu i sojuszników.

“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026

Chark jako punkt ciężkości i wyzwanie dla operacji desantowych

Chark jest dziś traktowana przez analityków jako „wąskie gardło” gospodarki Iranu – węzeł, przez który przechodzi zdecydowana większość państwowych dochodów z eksportu ropy. Według cytowanego opracowania JP Morgan utrata funkcjonalności portu – w wyniku zbombardowania lub zajęcia – mogłaby praktycznie zatrzymać eksport i zmniejszyć produkcję ropy nawet o połowę, co oznaczałoby dramatyczne ograniczenie przychodów reżimu. Próby dywersyfikacji przez uruchomienie terminalu Jask nad Zatoką Omańską jedynie częściowo redukują to ryzyko, dlatego Chark pozostaje niezwykle wrażliwym elementem architektury przemysłu petrochemicznego.

W tej logice pojawia się powracający od końca lat 70. scenariusz: czy Stany Zjednoczone – ewentualnie wraz z Izraelem – mogłyby zdecydować się na operację zajęcia wyspy. Z jednej strony, z militarnego punktu widzenia Chark kusi jako relatywnie niewielki, izolowany cel, położony blisko głównych szlaków morskich, z istniejącą infrastrukturą portową i lotniskową, która po przejęciu mogłaby zostać wykorzystana przez siły koalicyjne. Z drugiej strony, jak podkreślają cytowani przez TRT World eksperci, wyspa jest "niemal w całości zbudowana z terminali, zbiorników i rurociągów", co oznacza, że pełnoskalowa operacja desantowa – z ogniem artylerii okrętowej, lotnictwa i walkami w rejonie zbiorników – niesie ogromne ryzyko przypadkowego zniszczenia infrastruktury naftowej i wywołania katastrofy ekologiczno‑ekonomicznej.

Z perspektywy doktryny desantowej Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JP 3‑02) potencjalne uderzenie na Chark miałoby charakter klasycznego "amphibious assault": poprzedzonego neutralizacją obrony powietrznej i przeciwpowierzchniowej (Anti‑Surface Warfare, ASuW), działaniami przeciwminowymi w rejonie podejść oraz działaniami informacyjnymi i cybernetycznymi. Tego typu operacja wymagałaby użycia przynajmniej jednej Marine Expeditionary Unit (MEU) lub większego zgrupowania, osłony okrętowej oraz szerokiego wsparcia sojuszniczego, ze względu na groźbę irańskich działań odwetowych przeciwko szlakom żeglugowym i infrastrukturze w całej Zatoce. Typowa MEU, stanowiąca podstawowe zgrupowanie desantowe USMC, obejmuje w przybliżeniu 2200 żołnierzy, komponent lotniczy z samolotami i śmigłowcami, element logistyczny oraz pododdziały wsparcia bojowego i działa z pokładów grupy okrętów desantowych Amphibious Ready Group (ARG). Eksperci zajmujący się teatrem Zatoki zwracają uwagę, że już pod koniec lat 80., w grach wojennych i symulacjach prowadzonych po "wojnie tankowców", wariant desantu na Chark oceniano jako operacyjnie wykonalny, ale obarczony bardzo wysokimi stratami i trudny do utrzymania w warunkach zmasowanych uderzeń rakietowych, dronowych, ataków szybkich łodzi IRGC oraz presji politycznej związanej z ryzykiem zniszczenia kluczowej infrastruktury naftowej.

Z punktu widzenia NATO, Unii Europejskiej i Polski Chark jest więc nie tylko ciekawostką na mapie gier komputerowych czy wojny tankowców, ale realnym testem odporności systemu energetycznego na konflikty wokół węzłów infrastruktury. Państwa zachodnie powinny traktować scenariusz utraty funkcjonalności Chark – czy to w wyniku ataku, czy sabotażu – jako istotny element planowania kryzysowego, obejmującego rezerwy strategiczne, dywersyfikację dostaw oraz potencjalne zaangażowanie sił morskich w ochronę żeglugi w rejonie cieśniny Ormuz.