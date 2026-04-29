61 lat 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kluczowa siła Marynarki Wojennej RP na straży morza

Od 1965 roku na posterunku: 61. rocznica 8 FOW

„Dziś obchodzimy 61. rocznicę utworzenia jednego z kluczowych związków taktycznych Marynarki Wojennej RP -8 Flotylli Obrony Wybrzeża. To właśnie tutaj koncentrują się wszystkie siły walki minowej i przeciwminowej. Okręty Flotylli regularnie uczestniczą w najważniejszych ćwiczeniach i operacjach - zarówno na Bałtyku, jak i poza jego obszarem” - przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Jednostka realizuje zadania w ramach Sił Odpowiedzi NATO, a na co dzień odpowiada za monitoring polskich obszarów morskich oraz ochronę infrastruktury krytycznej, w tym tej znajdującej się pod wodą. Ponad sześć dekad doświadczeń, zmian i konsekwentnie rozwijanych zdolności przekłada się dziś na realne bezpieczeństwo na morzu” - dodano.

Tego dnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, dokładnie o godz. 8:00 na wszystkich okrętach Flotylli podniesiono wielką galę banderową. Msza św. w kościele garnizonowym poprzedziła główną ceremonię, czyli uroczysty apel z udziałem żołnierzy, cywilnych pracowników wojska, byłych dowódców 8 FOW oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

„Z wielką dumą obserwujemy wyraźny wzrost znaczenia 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz zmiany jej roli w architekturze bezpieczeństwa – nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej i Morza Bałtyckiego, ale również roli w regionie i Sojuszu Północnoatlantyckim. To Wasza służba i zaangażowanie budują tę pozycję każdego dnia” - mówił podczas wydarzenia zastępca dowódcy Flotylli komandor Aleksander Urbanowicz. „To siły 8 Flotylli Obrony Wybrzeża zabezpieczają bezpieczne podejścia do wszystkich polskich portów morskich – zarówno na zachodnim wybrzeżu, jak i tych prowadzących do Gdyni i Gdańska. Okręty przeciwminowe zapewniają bezpieczeństwo na morzu i jego dnie, gwarantując bezpieczną żeglugę w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego” - dodał.

Monitoring morza i misje NATO

8 FOW wywodzi się z Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu, przekształconej po rozwiązaniu poprzednich struktur. W początkowym okresie jej zadaniem była obrona zachodniego wybrzeża od granicy z Niemcami po Jarosławiec, z naciskiem na desant morski i trałowanie min z II wojny światowej. Przez dekady przeszła liczne zmiany organizacyjne, dostosowując się do standardów NATO po 1999 roku, w tym podporządkowanie Dowódcy Generalnemu RSZ od 2014 roku. Aktualnie 8 FOW dowodzi kontradmirał Piotr Sikora, który objął to stanowisko w lutym 2023 roku, zastępując kontradmirała Włodzimierza Kułagina. Jego zastępcą od marca 2026 roku jest komandor Aleksander Urbanowicz.

Flotylla liczy obecnie ok. 17 trałowców i 3 niszczyciele min w dwóch dywizjonach OPM (12. Woliński Dywizjon Trałowców i 13. Dywizjon Trałowców), plus 2 Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych z okrętami typu Lublin. Jednostki brzegowe to m.in. 8 Dywizjon Przeciwlotniczy i 8 Kołobrzeski Batalion Saperów w Dziwnowie. Okręty stacjonują w Świnoujściu i Gdyni, z logistyką w Komendzie Portu Wojennego.

8 FOW odpowiada za zabezpieczenie przeciwminowe okrętów MW, stawianie min, transport sił na brzeg, obronę przeciwlotniczą i monitoring polskich wód, w tym infrastruktury krytycznej jak terminal LNG. Realizuje dyżury bojowe, ratownictwo na morzu i ochronę obszarów podwodnych. Jako część Sił Odpowiedzi NATO (ARF), utrzymuje wysoką gotowość bojową. Okręty flotylli uczestniczą w manewrach jak Baltops, Northern Coasts, Open Spirit czy Steadfast Dart 26 na Bałtyku. Współpracują z sojusznikami, np. w desantach z 17 okrętami i 2,6 tys. żołnierzy. Misje poza Bałtykiem wzmacniają interoperacyjność NATO.