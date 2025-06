Polski Mi-17 ląduje na amerykańskim okręcie dowodzenia. Symboliczny aspekt manewrów BALTOPS

Głównym bohaterem wydarzenia jest radzieckiej konstrukcji śmigłowiec transportowy Mi-17, będący na wyposażeniu polskich Wojsk Specjalnych, który jako pierwszy w historii tego typu maszyna pod polską flagą wykonał pełne kwalifikacje lądowania na pokładzie amerykańskiego okrętu dowodzenia — USS Mount Whitney (LCC 20). Sam fakt wykorzystania maszyny pochodzenia wschodniego do operowania z najważniejszej jednostki dowódczej 6. Floty Stanów Zjednoczonych stanowi zarówno techniczny, jak i polityczny precedens, ukazujący stopień integracji między sojusznikami oraz pragmatyzm operacyjny w warunkach realnych scenariuszy współdziałania.

Mi-17, którego pierwowzorem był radziecki Mi-8 z lat 60., wciąż pozostaje maszyną niezwykle cenioną w działaniach taktycznych na całym świecie szczególnie w państwach, które zdołały go unowocześnić i zintegrować z nowoczesnymi systemami zarządzania polem walki. W przypadku Polski śmigłowce te zostały odpowiednio zmodernizowane i dostosowane do wymogów operacyjnych jednostek specjalnych, takich jak Jednostka Wojskowa GROM, 7. Eskadra Działań Specjalnych czy Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca.

Modyfikacje obejmują nowoczesną awionikę kompatybilną z systemami NATO, systemy zakłócania i samoobrony, środki łączności zgodne z procedurami sojuszniczymi oraz przystosowanie do lotów z użyciem gogli noktowizyjnych. Dzięki tym zmianom Mi-17 stał się realnym narzędziem projekcji siły i wsparcia działań specjalnych – również w środowisku morskim, które do tej pory nie było dla tych śmigłowców naturalnym teatrem operacyjnym.

USS Mount Whitney to jednostka typu Blue Ridge i jednocześnie pływające centrum dowodzenia operacjami morskimi i wielodomenowymi. Okręt ten jest stale obecny w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku jako najważniejsza platforma dowódcza 6. Floty. Jego zaawansowane systemy komunikacyjne, w tym wielowarstwowa łączność satelitarna, zdolność do fuzji danych z różnych źródeł (radarów, sensorów ISR, systemów SIGINT).

Posiada również możliwość prowadzenia działań psychologicznych i informacyjnych, czyni to z niego jeden z najbardziej złożonych technologicznie okrętów w arsenale NATO. Właśnie z tego powodu lądowanie polskiego Mi-17 na jego pokładzie miało nie tylko wymiar operacyjny, ale również symboliczny potwierdzając, że Polska może z powodzeniem zintegrować swoje platformy powietrzne, nawet o wschodnim rodowodzie, z najbardziej zaawansowanymi komponentami floty amerykańskiej.

Ćwiczenia BALTOPS 25, w których przeprowadzono tę operację, są corocznym przedsięwzięciem NATO mającym na celu testowanie interoperacyjności sił morskich, powietrznych i lądowych krajów sojuszniczych w rejonie Morza Bałtyckiego. Tegoroczna edycja – szczególnie istotna z uwagi na trwającą rosyjską agresję na Ukrainę i wzrost aktywności rosyjskiej marynarki wojennej skupia się na działaniach z zakresu wojny minowej, zwalczania okrętów podwodnych, operacjach amfibijnych i wspieraniu operacji specjalnych.

Włączenie do ćwiczeń polskiego Mi-17 jako platformy operacyjnej z okrętu dowodzenia znacząco rozszerzyło zakres możliwych scenariuszy, otwierając nowe możliwości dla misji śmigłowcowych w środowisku morskim w tym ewakuacji medycznej (MEDEVAC), szybkiego desantu sił specjalnych lub dostarczania zaopatrzenia na wysunięte punkty morskie.

Choć w wymiarze czysto operacyjnym może wydawać się tylko jednym z wielu elementów szerszego ćwiczenia, w rzeczywistości ukazuje strategiczną transformację Polski jako państwa NATO. W szerszym kontekście polityczno-strategicznym fakt, że radziecka konstrukcja, modernizowana przez Polaków, bezpiecznie ląduje na amerykańskim okręcie dowodzenia podczas ćwiczeń NATO, stanowi mocny sygnał jedności, współdziałania i zdolności do przekształcania zasobów wojskowych w realne, nowoczesne zdolności bojowe.

To również dowód na to, że interoperacyjność nie musi wynikać wyłącznie z zakupu najnowszego sprzętu, lecz może być efektem skutecznej modernizacji, szkoleń i myślenia operacyjnego opartego na elastyczności i adaptacji. W dobie konfrontacji z Federacją Rosyjską, działania takie jak to z pozoru techniczne są także czytelnym sygnałem odstraszania i przygotowania NATO do scenariuszy wielodomenowych, w których każde ogniwo, nawet z pozoru anachroniczne, może odegrać kluczową rolę.